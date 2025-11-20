Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn kiểm tra địa điểm tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã kiểm tra hai địa điểm được TP. Hồ Chí Minh lựa chọn tổ chức các hoạt động trong khuôn Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025 trong tuần tới...

Sáng 20/11, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã kiểm tra tại Trung tâm Hội nghị GEM và Trung tâm Hội nghị Thisky Hall - địa điểm được TP. Hồ Chí Minh lựa chọn tổ chức các hoạt động trong khuôn Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 (Autumn Economic Forum 2025) diễn ra từ ngày 25 - 27/11.

Trước đó, vào chiều 19/11, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã làm việc với UBND Thành phố để rà soát công tác chuẩn bị cho Diễn đàn.

Qua khảo sát, Phó Thủ tướng nhận thấy các địa điểm tổ chức Diễn đàn đều có cơ sở vật chất tốt, không gian thoáng đãng; công tác chuẩn bị đang được tiến hành bài bản, đúng tiến độ. Phó Thủ tướng cũng gợi ý TP. Hồ Chí Minh có thể chọn Thisky Hall làm địa điểm cố định tổ chức Diễn đàn trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng yêu cầu mọi công tác chuẩn bị phải hoàn thành trước ngày 24/11, bảo đảm Diễn đàn được tổ chức trọng thị, hiếu khách, thành công, không chỉ về nội dung, mà cả phần lễ tân, hậu cần, an ninh, an toàn vốn là thương hiệu của Việt Nam.

Đồng thời, Phó Thủ tướng đề nghị Ban Tổ chức lưu ý tổ chức giao thông thật tốt tại khu vực Trung tâm Hội nghị GEM; bố trí thêm không gian cho các doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi; không gian cho phóng viên báo chí tác nghiệp vừa thuận tiện nhưng có trật tự; chương trình nghệ thuật tại tiệc chiêu đãi phải bảo đảm đặc sắc, ấn tượng, hiện đại.

Phó Thủ tướng yêu cầu mọi công tác chuẩn bị phải hoàn thành trước ngày 24/11 - Ảnh: VGP/Hải Minh.

Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025 sẽ có sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn; lãnh đạo các ban, bộ, ngành và địa phương.

Về phía Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), Chủ tịch WEF Borge Brende sẽ phát biểu trực tuyến trong hai phiên quan trọng, Giám đốc Điều hành WEF Stephan Mergenthaler tham dự toàn bộ chương trình.

Đối với khách mời quốc tế, tính đến ngày 17/11, đã có 22 đoàn lãnh đạo bộ, ngành, địa phương các nước, các tổ chức quốc tế; 75 đoàn từ các trung tâm cách mạng công nghiệp lần thứ 4, trung tâm đổi mới sáng tạo và các tập đoàn lớn từ châu Âu, châu Mỹ, châu Úc và châu Á khẳng định tham dự Diễn đàn.

Theo ông Lê Trường Duy, Giám đốc Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 TP. Hồ Chí Minh (C4IR), Ban Tổ chức đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị nội dung chương trình sau nhiều vòng rà soát kỹ lưỡng theo yêu cầu của Chính phủ và hướng dẫn nghiệp vụ của WEF.

Phó Thủ tướng nhận thấy các địa điểm tổ chức Diễn đàn đều có cơ sở vật chất tốt, không gian thoáng đãng; công tác chuẩn bị đang được tiến hành bài bản, đúng tiến độ - Ảnh: VGP/Hải Minh.

Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 với chủ đề “Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số” sẽ diễn ra nhiều hoạt động cấp cao liên tục trong ba ngày 25, 26 và 27/11.

Khởi động chương trình ngày 25/11, Giám đốc điều hành WEF Stephan Mergenthaler sẽ trực tiếp chia sẻ và truyền cảm hứng cho giới trẻ, cộng đồng doanh nghiệp trẻ và khởi nghiệp về tầm nhìn toàn cầu trong thúc đẩy chuyển đổi xanh - số và phát triển kinh tế thông minh tại talk show “Intelligent Generation NOW”.

Buổi chiều cùng ngày là tiệc trà CEO500 – Tea Connect, tạo không gian đối thoại cấp cao giữa Chính phủ Việt Nam, lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và hơn 500 lãnh đạo doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Ngày 26/11, lãnh đạo Chính phủ và các đại biểu cấp cao sẽ tham dự tiệc trưa và thảo luận về chủ đề “Hợp tác vì mục tiêu xanh trong kỷ nguyên số hướng tới nền kinh tế thông minh”. Buổi chiều, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo WEF sẽ chủ trì phiên đối thoại chính sách cấp cao với chủ đề “Khoa học, công nghệ định hình Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình”.

Ngày 27/11 dành cho chuỗi hoạt động kết nối, trải nghiệm và tăng cường hợp tác quốc tế. TP. Hồ Chí Minh sẽ giới thiệu các doanh nghiệp tiêu biểu cùng hệ sinh thái công nghệ, đổi mới sáng tạo đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam nói chung và tại thành phố nói riêng, qua đó thúc đẩy thu hút đầu tư và mở rộng hợp tác giữa các bên.