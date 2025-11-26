Thủ tướng chia sẻ những thông điệp quan trọng của Việt Nam tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu

Sáng 26/11, tại TP. Hồ Chí Minh, chương trình khai mạc và phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025 với chủ đề: "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số", Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và có bài phát biểu quan trọng...

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025 tại TP. Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt chào mừng và hoan nghênh các vị lãnh đạo, đại diện các cơ quan, tập đoàn, doanh nghiệp quốc tế và Việt Nam đã đến tham dự sự kiện quan trọng và đầy ý nghĩa này; gửi tới các đại biểu lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh Diễn đàn lần này không chỉ là một sự kiện quốc tế quan trọng, mà còn là dấu mốc mở ra một chặng đường mới đầy triển vọng trong hành trình hợp tác phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam; vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, phục hồi kinh tế trong khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng nêu rõ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025 là sự kiện trang trọng thể hiện rõ nét sự hội tụ trí tuệ, sẻ chia tầm nhìn và hành động, lan tỏa lợi ích, tạo động lực của Việt Nam cùng với cộng đồng quốc tế.

Bối cảnh hiện nay đặt ra nhiều khó khăn, thách thức phức tạp nhưng cũng mở ra cơ hội mới, đòi hỏi tầm nhìn dài hạn, tinh thần đoàn kết để tạo sức mạnh, hợp tác để huy động nguồn lực và chia sẻ để củng cố niềm tin. Tất cả nhằm hướng tới một tương lai chung thịnh vượng, bền vững, trong đó “chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số” là xu thế tất yếu, yêu cầu khách quan và là ưu tiên chiến lược của mỗi quốc gia, doanh nghiệp và toàn thế giới.

Thủ tướng nhấn mạnh các quốc gia đang hội tụ trong một thế giới phẳng, nơi không nước nào có thể tự quyết định sứ mệnh riêng hay đơn độc giải quyết các thách thức toàn cầu. Những vấn đề mang tính toàn diện và toàn dân này đòi hỏi cách tiếp cận và hợp tác quốc tế sâu rộng, tinh thần đoàn kết và đề cao chủ nghĩa đa phương.

KHẲNG ĐỊNH BA QUAN ĐIỂM NHẤT QUÁN VÀ XUYÊN SUỐT

Thủ tướng khẳng định 3 quan điểm nhất quán và xuyên suốt của Việt Nam trong quá trình “chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số”.

Thứ nhất, mọi sự phát triển đều lấy con người, nhân dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực và nguồn lực. Không đánh đổi tiến bộ, công bằng xã hội, việc bảo vệ môi trường, an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Quá trình chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số phải hướng tới mục tiêu đoàn kết quốc tế sâu rộng, bao trùm và giúp người dân ấm no hơn, an toàn hơn và hạnh phúc hơn.

Thứ hai, Việt Nam là bạn tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế trong quá trình chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số. Kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa; luôn sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các quốc gia vì môi trường hòa bình, ổn định, tạo lập những điều kiện thuận lợi và vận động sự ủng hộ của các nước trên thế giới để cùng nhau phát triển nhanh, bền vững, mang lại sự hùng cường, thịnh vượng cho mỗi quốc gia, ấm no, hạnh phúc cho mỗi người dân.

“Chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm túc các mục tiêu thiên niên kỷ và cam kết phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050. Việt Nam sẵn sàng mở cửa thị trường, tạo lập hành lang pháp lý để đón nhận các dòng vốn xanh, công nghệ xanh, công nghệ số từ các đối tác quốc tế”, Thủ tướng phát biểu.

Thứ ba, nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, tầm nhìn; động lực bắt nguồn từ sự đổi mới và sáng tạo; sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân, doanh nghiệp; và phải kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế, sức mạnh của Nhà nước và sức mạnh của tư nhân.

PHÁT HUY TINH THẦN "BA CÙNG"

Thủ tướng nêu rõ để thực hiện các mục tiêu, quan điểm nêu trên, Việt Nam tập trung triển khai các giải pháp trên tinh thần “thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị và nhân lực thông minh, cách làm thông dụng, hợp tác cùng nhau”.

Thứ nhất, Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, công tư đồng hành, hướng tới phát triển đất nước và nâng cao đời sống nhân dân. Nhà nước đi trước mở đường thông qua hoàn thiện hành lang pháp lý, khuyến khích dự án chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; đồng thời cắt giảm thủ tục, đơn giản hóa quy định để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và biến thể chế thành lợi thế cạnh tranh, giảm chi phí tuân thủ.

Thứ hai, ban hành cơ chế ưu đãi, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực theo tinh thần “nội lực là quyết định, ngoại lực là quan trọng, đột phá”, kết hợp hài hòa sức mạnh trong nước – quốc tế và thúc đẩy hợp tác công – tư.

Thứ ba, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu chuyển đổi xanh và số; xây dựng hệ thống nhà trường, hoàn thiện chính sách gắn kết đào tạo với doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động chất lượng cao.

Thứ tư, tăng cường hợp tác, chuyển giao khoa học – công nghệ với sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế và doanh nghiệp hàng đầu, nhất là trong AI, công nghệ sinh học, lượng tử, bán dẫn, năng lượng nguyên tử.

Thứ năm, đổi mới tư duy quản trị theo hướng “vừa quản lý chặt, vừa kiến tạo phát triển”, nghiên cứu và áp dụng kinh nghiệm quản trị quốc tế phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Thủ tướng và các đại biểu tham quan Triển lãm trong khuôn khổ Diễn đàn.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh những bài học kinh nghiệm quan trọng, quý báu của cách mạng Việt Nam: Không có gì quý hơn độc lập - tự do, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nhân dân làm nên lịch sử, sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; đoàn kết là sức mạnh vô địch, không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết (đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế); kiên trì đường lối tự lực, tự cường, tự chủ, đồng thời kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế; sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Thủ tướng nhấn mạnh khó khăn và thách thức luôn hiện hữu nhưng cơ hội và thời cơ cũng luôn mở ra; vấn đề là có nhận diện, dám làm, dám đổi mới hay không. Việt Nam sẵn sàng hợp tác chặt chẽ, hiệu quả với mọi quốc gia, đối tác và doanh nghiệp trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”.

Thủ tướng khẳng định Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025 là sự kiện hội tụ trí tuệ, sẻ chia tầm nhìn và hành động, lan tỏa động lực hợp tác giữa Việt Nam và cộng đồng quốc tế. Sự hiện diện của các đại biểu Chính phủ, doanh nghiệp, học giả và tổ chức trong nước, quốc tế thể hiện tinh thần hợp tác, khát vọng tạo giá trị mới và xây dựng môi trường phát triển bền vững, bao trùm, nhân văn.

Thủ tướng ký tên lưu niệm vào bộ chuyển vi mạch NVLINK của Tập đoàn Fii Foxcom.

Đồng thời, tin tưởng những ý kiến, sáng kiến và cam kết tại diễn đàn sẽ không dừng ở các bài phát biểu, mà sẽ được hiện thực hóa bằng hành động cụ thể, mở ra triển vọng hợp tác mới, hướng tới tương lai phát triển xanh, số và nhân văn.

Thủ tướng kỳ vọng diễn đàn không chỉ là nơi trao đổi ý tưởng mà còn là không gian kết nối, tăng cường tin cậy, củng cố hợp tác, đề cao chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế, với tinh thần “coi trọng trí tuệ, tiết kiệm thời gian, quyết đoán đúng thời điểm, chia sẻ lợi ích”.

“Chúng ta hãy cùng phát huy tinh thần “3 cùng: cùng lắng nghe, thấu hiểu; cùng chia sẻ tầm nhìn, hành động; cùng phát triển, thụ hưởng”, đồng thời tin tưởng Diễn đàn Kinh tế mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 sẽ thành công, góp phần xây dựng một thế giới thịnh vượng, đoàn kết, hài hòa và bền vững hơn”, Thủ tướng phát biểu.