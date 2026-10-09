TP.Hồ Chí Minh có thêm 10 dự án được bán nhà cho người nước ngoài

Thêm 10 dự án nhà ở tại TP. Hồ Chí Minh được đưa vào danh sách được phép bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, trong bối cảnh thành phố đẩy mạnh thu hút đầu tư và nhu cầu chỗ ở cho đội ngũ chuyên gia, kỹ sư nước ngoài được dự báo gia tăng…

Ảnh minh họa. Ảnh: Trịnh Cường.

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa công bố danh sách 10 dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn được phép bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Cụ thể, các dự án gồm Khu chung cư cao tầng C1 - C2 thuộc dự án Khu nhà ở Hưng Phú tại phường Tam Bình, do Công ty CP Hưng Phú Invest làm chủ đầu tư; Khu nhà ở Hoàng Hà My tại phường An Phú, do Công ty TNHH Bất động sản Hoàng Hà My làm chủ đầu tư.

Khu nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ và văn phòng tại phường An Khánh do Công ty CP Phát triển nhà G Homes làm chủ đầu tư; Khu căn hộ Ngọc Lục Bảo 68, tên thương mại The Emerald 68, tại phường Bình Hòa do Công ty CP Tập đoàn Lê Phong làm chủ đầu tư.

Khu căn hộ dòng sông Ngọc Lục Bảo, tên thương mại The Emerald River Park, tại phường Lái Thiêu do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Minh Phúc làm chủ đầu tư; Khu phức hợp căn hộ thương mại và khách sạn Thành Lộc tại phường Thuận An do Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Thành Lộc làm chủ đầu tư.

Khu nhà ở Lộc Phú Gia tại xã Phước Hòa do Công ty CP Bất động sản Levacom làm chủ đầu tư; Chung cư cao tầng lô A - Khu nhà ở phường Tân Phú tại phường Tân Mỹ do Công ty CP Bảo Gia làm chủ đầu tư.

Khu căn hộ trung tâm thương mại dịch vụ Đông Dương giai đoạn 1 tại phường Diên Hồng do Công ty CP Kingdom Đông Dương làm chủ đầu tư; Khu dân cư phức hợp sông Sài Gòn, tên thương mại Saigon Pearl, giai đoạn 1, 2, 3B tại phường Thạnh Mỹ Tây do Công ty TNHH Vietnam Land SSG làm chủ đầu tư.

Đây là đợt thứ 13 TP. Hồ Chí Minh công bố danh sách dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn được phép bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. Như vậy, đến nay đã có khoảng 160 dự án ở tại thành phố được phép bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Trong bối cảnh TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trở thành trung tâm tài chính quốc tế, phát triển thương mại tự do và đẩy mạnh ngành công nghiệp bán dẫn, nhu cầu nhà ở cho đội ngũ chuyên gia, kỹ sư nước ngoài được dự báo sẽ tăng mạnh trong thời gian tới. Việc bổ sung thêm các dự án phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế và góp phần nâng cao sức hút đầu tư của thành phố.

Theo Luật Nhà ở 2023 và Nghị định 95/2024/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam khi đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Trong đó, tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án phải có Giấy chứng nhận đầu tư; tổ chức nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam phải có Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ liên quan đến việc được phép hoạt động tại Việt Nam. Cá nhân nước ngoài phải được phép nhập cảnh vào Việt Nam và không thuộc diện được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, lãnh sự.

Tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, dự án khu đô thị có nhà ở, trừ các dự án nằm trong khu vực cần bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Về hạn mức, tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu không quá 30% số lượng căn hộ trong một tòa nhà chung cư. Đối với nhà ở riêng lẻ, tại khu vực có số dân tương đương một đơn vị hành chính cấp phường, số lượng nhà ở mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu tối đa không quá 250 căn, đồng thời phải tuân thủ giới hạn về tỷ lệ sở hữu theo từng dự án.