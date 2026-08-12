TP. Hồ Chí Minh công bố 4 dự án nhà ở cho phép người nước ngoài được sở hữu

Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh vừa công bố danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn nằm trong khu vực mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở (đợt 11).
Theo đó, Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận công bố danh mục 4 dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ.
Ngoài ra, Sở Xây dựng Thành phố có trách nhiệm công bố công khai các thông tin của các dự án này theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 7 của Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng.
Tính đến tháng 8/2026, TP. Hồ Chí Minh đã có tổng cộng 148 dự án nhà ở thương mại cho phép tổ chức, cá nhân người nước ngoài được phép sở hữu.
Theo quy định, người nước ngoài được sở hữu nhà ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định tại Điều 17 của Luật Nhà ở 2023, trừ dự án thuộc khu vực cần bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật Việt Nam. Tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế và sở hữu không quá 30% số lượng căn hộ trong một tòa nhà chung cư.
Nếu là nhà ở riêng lẻ bao gồm nhà biệt thự, nhà ở liền kề thì trên một khu vực có quy mô về dân số tương đương một phường chỉ được mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế và sở hữu không quá 250 căn nhà.
Tại buổi gặp gỡ các nhà đầu tư cập nhật về tình hình thị trường bất động sản trong 6 tháng đầu năm 2026, chiều 11/8, ông Neil MacGregor, Tổng giám đốc Savills Việt Nam, chia sẻ: trong nửa đầu năm, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký mới tại TP. Hồ Chí Minh đạt 923 triệu USD, tăng 58% theo năm. Sự mở rộng của các doanh nghiệp đa quốc gia tiếp tục hỗ trợ nhu cầu căn hộ từ chuyên gia nước ngoài và nhân sự làm việc theo các dự an đầu tư.
Đối với phân khúc biệt thự, nhà phố, quy hoạch chung TP. Hồ Chí Minh mở rộng đang định hình lại thị trường nhà ở dọc các hành lang hạ tầng trọng điểm. Nửa cuối năm 2026, Thành phố sẽ có thêm khoảng 5.000 căn nhà thấp tầng, chủ yếu đến từ các khu đô thị quy mô lớn tại vùng ven bởi các chủ đầu tư tên tuổi.
“Đến năm 2029, nguồn cung tương lai lũy kế dự kiến đạt 22.000 căn, dẫn đầu là Cần Giờ và Hóc Môn. Trong khi quỹ đất trung tâm ngày càng hạn hẹp, việc tháo gỡ vướng mắc pháp lý được kỳ vọng khơi thông thêm nguồn cung toàn Thành phố, tạo thêm cơ hội cho người nước ngoài được phép sở hữu”, đại diện Savills dự báo.
Theo đề xuất, nhiều sản phẩm như kính xây dựng, vật liệu lợp, sơn tường ngoài, cửa, gạch gốm ốp lát vỏ bao che công trình, vật liệu xây không nung, tấm bê tông nhẹ sẽ thuộc diện dán nhãn bắt buộc…
Khoản tín dụng cho vay tối đa 4.978 tỷ đồng từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) chi nhánh Lâm Đồng bổ sung nguồn vốn dài hạn cho dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương.
3.100 ha đất được quy hoạch thành không gian đô thị ven sông, cùng các dự án quy mô lớn đang định hình Đại Phước thành cực đô thị mới của Đồng Nai.
Một trung tâm đô thị được hình thành không chỉ bởi những tòa nhà đơn lẻ hay những tuyến giao thông kết nối, mà bởi khả năng tự vận hành, nơi con người thuận tiện sinh sống, làm việc, giao thương và tận hưởng trong cùng một không gian. Đó cũng là mô hình phát triển mà D'. Diamant Bleu mang đến cho Long Biên – khu vực đang từng bước vươn lên trở thành trung tâm mới của Thủ đô.
UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 121/2026/QĐ-UBND Quy định chi tiết một số nội dung nhằm tăng cường công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn...
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...