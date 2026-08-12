TP. Hồ Chí Minh công bố 4 dự án nhà ở cho phép người nước ngoài được sở hữu

Tại TP. Hồ Chí Minh, cụm chung cư cao tầng phường Thảo Điền, Lô 3-11 khu chức năng số 3 trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, dự án chung cư Phương Việt và khu phức hợp tháp quan sát Thủ Thiêm là 4 dự án nhà ở mới nhất cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu…

Khu phức hợp đài quan sát Thủ Thiêm dự đoán sẽ soán ngôi tòa nhà cao nhất Sài Gòn Landmark 81 - Ảnh minh họa: Smartland

Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh vừa công bố danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn nằm trong khu vực mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở (đợt 11).

Theo đó, Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận công bố danh mục 4 dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ.

Ngoài ra, Sở Xây dựng Thành phố có trách nhiệm công bố công khai các thông tin của các dự án này theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 7 của Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

Tính đến tháng 8/2026, TP. Hồ Chí Minh đã có tổng cộng 148 dự án nhà ở thương mại cho phép tổ chức, cá nhân người nước ngoài được phép sở hữu.

Theo quy định, người nước ngoài được sở hữu nhà ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định tại Điều 17 của Luật Nhà ở 2023, trừ dự án thuộc khu vực cần bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật Việt Nam. Tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế và sở hữu không quá 30% số lượng căn hộ trong một tòa nhà chung cư.

Nếu là nhà ở riêng lẻ bao gồm nhà biệt thự, nhà ở liền kề thì trên một khu vực có quy mô về dân số tương đương một phường chỉ được mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế và sở hữu không quá 250 căn nhà.

Tại buổi gặp gỡ các nhà đầu tư cập nhật về tình hình thị trường bất động sản trong 6 tháng đầu năm 2026, chiều 11/8, ông Neil MacGregor, Tổng giám đốc Savills Việt Nam, chia sẻ: trong nửa đầu năm, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký mới tại TP. Hồ Chí Minh đạt 923 triệu USD, tăng 58% theo năm. Sự mở rộng của các doanh nghiệp đa quốc gia tiếp tục hỗ trợ nhu cầu căn hộ từ chuyên gia nước ngoài và nhân sự làm việc theo các dự an đầu tư.

Đối với phân khúc biệt thự, nhà phố, quy hoạch chung TP. Hồ Chí Minh mở rộng đang định hình lại thị trường nhà ở dọc các hành lang hạ tầng trọng điểm. Nửa cuối năm 2026, Thành phố sẽ có thêm khoảng 5.000 căn nhà thấp tầng, chủ yếu đến từ các khu đô thị quy mô lớn tại vùng ven bởi các chủ đầu tư tên tuổi.

“Đến năm 2029, nguồn cung tương lai lũy kế dự kiến đạt 22.000 căn, dẫn đầu là Cần Giờ và Hóc Môn. Trong khi quỹ đất trung tâm ngày càng hạn hẹp, việc tháo gỡ vướng mắc pháp lý được kỳ vọng khơi thông thêm nguồn cung toàn Thành phố, tạo thêm cơ hội cho người nước ngoài được phép sở hữu”, đại diện Savills dự báo.