Traveloka sắp xếp lại hoạt động kinh doanh theo xu hướng du lịch

Ngoài Indonesia, Traveloka hiện đang hoạt động tại Singapore, Malaysia, Việt Nam, Thái Lan và Philippines. Công ty du lịch trực tuyến này vốn cung cấp đa dạng nhu cầu du lịch trên một nền tảng. Cùng với đó, Traveloka cung cấp các ưu đãi bao gồm chuyến bay, khách sạn, xe lửa, chuyến bay cộng với các gói khách sạn, điểm tham quan và hoạt động, sản phẩm kết nối, vận chuyển sân bay và xe buýt...

Tuy nhiên, Traveloka mới đây cho biết họ sẽ ngừng cung cấp dịch vụ thanh toán hóa đơn và nạp tiền vào tháng 10 năm nay, bao gồm các khoản thanh toán cho tín dụng điện thoại, tiện ích và tiền điện. Trong đó, một số dịch vụ như thanh toán thuế nhà ở và các hóa đơn liên quan đến tài sản khác, sẽ bị loại bỏ dần bắt đầu từ ngày 11/8, tới theo một thông báo trên ứng dụng.

Tính năng trả thuế nhà ở là kết quả của sự hợp tác của Traveloka với chính phủ Indonesia, được công bố vào tháng 9/2019. Vào thời điểm đó, công ty nói rằng, các dịch vụ đưa ra nhằm mục đích tạo điều kiện tiếp cận thanh toán cho dân số không có tài khoản ngân hàng của đất nước. Các tính năng thanh toán hóa đơn và nạp tiền là phổ biến giữa những người chơi công nghệ hàng đầu của Indonesia như một cách để khuyến khích người dùng giao dịch thường xuyên trên nền tảng của họ. Ngoài Traveloka, các công ty ngang hàng như Tokopedia, Bukalapak và Gojek cũng cung cấp tính năng này.

Tuy nhiên, sự hồi sinh sau đại dịch của ngành du lịch dường như đã khiến Traveloka phải sắp xếp lại thứ tự ưu tiên cho hoạt động kinh doanh của mình và tập trung vào ngành du lịch cốt lõi. Cuối năm ngoái, công ty cho đóng cửa các dịch vụ giao đồ ăn, hậu cần và cửa hàng tạp hóa điện tử. Sau khi COO Alfan Hendro dứt áo ra đi, CEO Ferry Unardi thông báo định hướng kinh doanh trong giai đoạn tới của nền tảng sẽ chỉ tập trung vào du lịch.

Hồi tháng 6 vừa qua, Traveloka đã chính thức gia nhập Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên hợp quốc (United Nations World Tourism Organization – UNWTO) với tư cách là thành viên liên kết, đánh dấu một cột mốc nữa với tư cách là nền tảng du lịch hàng đầu Đông Nam Á. Tư cách thành viên uy tín này là sự công nhận cho cam kết của công ty trong việc phát triển ngành du lịch của khu vực bằng cách thúc đẩy du lịch bền vững và có trách nhiệm.

Ông Albert, đồng sáng lập của Traveloka, cho biết: “Chúng tôi là một nền tảng luôn ưu tiên sự đổi mới và quan hệ đối tác chiến lược, đồng thời chúng tôi luôn tin rằng mình có thể thúc đẩy tăng trưởng du lịch bền vững thông qua các đột phá công nghệ và hợp tác toàn cầu. Chúng tôi hy vọng rằng, những sự cải tổ ​​này cũng sẽ truyền cảm hứng cho các bên liên quan đến du lịch ở Đông Nam Á để đóng góp vào sự phát triển bền vững của du lịch quốc tế”.

Từ đầu năm đến nay, tại Traveloka, đã diễn ra ít nhất hai đợt cắt giảm nhân sự - đầu tiên vào giữa tháng 1 và tiếp theo vào đầu tháng 3. Ngay cả những nhân sự quản lý cao cấp cũng bị sa thải, theo nguồn tin của Techinasia. Làn sóng sa thải này xảy đến sau khi giảm đốc vận hành Alfan Hendro rời đi vào táng 12/2022. Lãnh đạo công ty không giải thích gì thêm về trường hợp này, cũng như các nhân viên không nhận được thông tin cắt giảm nhân sự.

Một số dấu hiệu cho thấy cũng Traveloka đang cắt giảm chi phí trước đợt sa thải mới. Một số nhân viên cho biết công ty giới hạn truy cập vào một số nền tảng, công cụ. Hiện công ty có hơn 20 dịch vụ chia làm ba mảng du lịch, dịch vụ địa phương và dịch vụ tài chính. Theo nguồn tin của Techinasia, những người thuộc diện sa thải trong hai đợt vừa qua chủ yếu thuộc mảng dịch vụ tài chính.

Theo Nikkei Asia, Traveloka sẽ tung ra nhiều lựa chọn du lịch bền vững hơn cho người dùng trong năm nay, khi kỳ lân công nghệ này đặt mục tiêu mở rộng thị phần của mình tại thị trường đang phát triển của Đông Nam Á. Caesar Indra, chủ tịch Traveloka cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây: “Chúng tôi muốn giới thiệu sự lựa chọn toàn diện nhất nhưng cũng có chất lượng cao. Chúng tôi đã cam kết và sẽ đóng vai trò nhiều hơn nữa đối với mục tiêu du lịch bền vững ở Đông Nam Á”.

Kể từ năm ngoái, Traveloka đã hợp tác với Global Sustainable Tourism Council (GSTC), một tổ chức phi chính phủ đặt ra các tiêu chuẩn quốc tế về lữ hành và du lịch, cung cấp một loạt chương trình đào tạo về du lịch bền vững và các phương pháp hay nhất cho các đối tác khách sạn của mình ở Indonesia. Traveloka đặt mục tiêu tăng số lượng cơ sở được chứng nhận bền vững trong mạng lưới như một phần trong nỗ lực mở rộng thị phần ở khu vực.

Ông Indra tiết lộ, công ty cũng đang xem xét các chức năng bổ sung, bao gồm cách theo dõi và giám sát lượng khí thải "để giúp người dùng giảm lượng khí thải carbon từ chuyến du lịch của họ”. Theo ông Indra, nỗ lực của công ty được đưa ra khi ngày càng nhiều du khách châu Á đánh giá lại cách họ đi du lịch để giảm thiểu tác hại với môi trường. Đồng thời, họ cũng tìm cách giảm tác động tiêu cực về kinh tế và xã hội đối với cộng đồng, môi trường tại điểm đến.

“Đó là một xu hướng hoàn toàn khác so với trước đại dịch. Chúng tôi muốn cung cấp sự lựa chọn này cho khách hàng và trao quyền cho họ đưa ra lựa chọn dựa trên sở thích của họ”, lãnh đạo Traveloka chia sẻ. Theo một nghiên cứu năm 2022 về 6 quốc gia Đông Nam Á do Google, Temasek Holdings và Bain & Co. thực hiện, tổng khối lượng dịch vụ du lịch trực tuyến trong khu vực dự kiến sẽ đạt 44 tỷ USD vào năm 2025, tăng 38% so với năm 2019.