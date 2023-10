Triển lãm quốc tế máy móc thiết bị ngành nhựa và cao su, hơn 600 đơn vị tham gia

Triển lãm quốc tế lần thứ 21 về máy móc và thiết bị công nghiệp ngành nhựa và cao su (VietnamPlas 2023) khai mạc và diễn ra từ ngày 18 - 21/10/2023 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn SECC (Q.7, TPHCM).

Triển lãm với sự tham gia của 625 đơn vị triển lãm, hơn 1.100 gian hàng tham gia đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm: Trung Quốc, Hồng Kông, Ấn Độ, Indonesia, Iran, Ý, Nhật Bản, Malaysia, Nga, Singapore, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Đài Loan, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam.

Từ nhiều năm qua, thương hiệu triển lãm VietnamPlas được biết đến như là một nền tảng thương mại đáng tin cậy, nơi các doanh nghiệp trong và ngoài nước có thể giao lưu tiếp cận những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong ngành cũng như trao đổi mua bán.

VietnamPlas 2023 quy tụ đa dạng và phong phú các hạng mục như máy móc thiết bị sản xuất, xử lý nhựa và cao su từ các đơn vị tiêu biểu: Công ty Tân Huy Thịnh, Chuan Lih Fa, Ningbo Bole, LK IMM, Topstar, Fu Chun Shin, Full Shine, và Yizumi chuyên về sản xuất phân phối máy ép phun. Công ty Zhang Jia Gang Xinhe, Shubham Extrusion Technik, Leader Extrusion Machinery, và Shanghai CMIC về dây chuyền ép đùn.

Công ty Nhật Minh, Silstar, và Công ty Kim Minh về máy móc màng nhựa. Jing Day và Pan Stone về máy ép phun cao su. Công ty Song Song đại diện cho nhiều thương hiệu quốc tế, bao gồm Jomar, về máy ép phun và thiết bị phụ trợ gia công nhựa tại Việt Nam.

Về hạng mục nguyên liệu thô, có các nhà triển lãm như Daisaku Trading, Polymer Sell, PGPICC và Sakai Chemical. Danh mục máy móc cho tái chế bao gồm Polystar và Lung Meng, cùng nhiều đơn vị triển lãm và hạng mục nổi bật khác trong ngành nhựa cũng tham gia VietnamPlas 2023 năm nay.

Ông Hồ Đức Lam, Chủ tịch Hiệp hội Nhựa Việt Nam cho biết: Tính đến hết tháng 9/2023, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam đạt 3,711 tỷ USD, giảm 12,2% so cùng kỳ năm 2022. Tính riêng trong tháng 9/2023, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa đạt 416.4 triệu USD, giảm 10,8% so với tháng 8/2023 nhưng tăng 8% so với tháng 9/2022.

Nguyên nhân được giải thích là do các tháng cuối năm 2023, nền kinh thế giới chưa có nhiều khởi sắc như kỳ vọng, khó khăn dẫn đến tiêu thụ sản phẩm nhựa tiếp tục sụt giảm ở các thị trường lớn vẫn là do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, tiêu dùng yếu, các doanh nghiệp cũng giảm đơn hàng. Ông Hồ Đức Lam cũng nói thêm rằng trong các thị trường lớn của sản phẩm nhựa xuất khẩu Việt Nam thì chỉ có kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc là tăng.

Trong bối cảnh nền kinh tế còn khó khăn chung, triển lãm VietnamPlas 2023, do Hiệp hội Nhựa Việt Nam, Công ty Vinexad và Yorkers Trade & Marketing phối hợp tổ chức để các doanh nghiệp trong và ngoài nước có cơ hội giao lưu tiếp cận những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong ngành cũng như trao đổi thương mại, là một cố gắng đáng được ghi nhận.