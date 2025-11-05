VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới
Trữ lượng vàng chưa khai thác tại các quốc gia

Ngọc Trang

05/11/2025, 09:52

Dữ liệu được lấy từ Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) tháng 1/2025. Số liệu ước tính tổng trữ lượng vàng chưa khai thác theo đơn vị tấn và quy đổi giá trị theo giá vàng ở mức 4.362 USD/oz.

VnEconomy

Theo đó, Nga và Australia cùng dẫn đầu về trữ lượng vàng chưa khai thác, mỗi nước khoảng 12.000 tấn - tương đương khoảng 1,7 nghìn tỷ USD.

Tại Nga, vàng chưa khai thác chủ yếu nằm ở vùng Siberia và Viễn Đông, bao gồm các mỏ lớn ở Krasnoyarsk, Magadan, Amur và Chukotka.

Tại Australia, phần lớn trữ lượng tập trung ở vùng vành đai giàu tài nguyên ở  bang Western Australia, đặc biệt là vùng địa chất Yilgarn - nơi quy tụ nhiều mỏ vàng lớn đã và chưa phát triển.

Trong nhóm các nền kinh tế mới nổi, Indonesia, Peru và Brazil sở hữu trữ lượng vàng chưa khai thác lớn. Indonesia có khoảng 3.800 tấn, đứng thứ tư toàn cầu, trong khi Peru và Brazil mỗi nước sở hữu 2.400-2.500 tấn. Các quốc gia này được dự báo có thể thu hút dòng vốn đầu tư lớn vào lĩnh khai khoáng trong bối cảnh chuỗi cung ứng có xu hướng dịch chuyển tới những nơi có chi phí khai thác thấp.

Mỹ và Trung Quốc - dù đã là các nước sản xuất vàng lớn - vẫn còn khoảng 3.000 tấn vàng chưa khai thác mỗi nước.

Trên thế giới, phần lớn hoạt động thăm dò mới đang diễn ra ở các quốc gia châu Phi như Ghana, Mali, Tanzania. Tại lục địa này, Nam Phi dẫn đầu xếp hạng với 5.000 tấn vàng chưa khai thác.

