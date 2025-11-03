Trung Quốc ngừng ưu đãi thuế đối với giao dịch vàng

Thay đổi này có thể làm tăng giá vàng đối với người tiêu dùng Trung Quốc, một yếu tố có thể ảnh hưởng đến nhu cầu vàng tại quốc gia tỷ dân...

Trung Quốc, một trong những thị trường vàng lớn nhất thế giới, đã quyết định chấm dứt ưu đãi thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với giao dịch vàng, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/11.

Theo quy định mới từ Bộ Tài chính Trung Quốc, được công bố vào hôm 1/11, các nhà bán lẻ vàng ở nước này sẽ không còn được hưởng ưu đãi khấu trừ thuế VAT khi bán vàng mua từ Sàn Giao dịch Vàng Thượng Hải, dù bán trực tiếp hay sau khi chế biến. Quy định này áp dụng cho cả các sản phẩm đầu tư như thỏi vàng và đồng xu có độ tinh khiết cao được Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) phê duyệt, cũng như các sản phẩm vàng không phải sản phẩm đầu tư như trang sức và vật liệu công nghiệp.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Trung Quốc đang tìm cách tăng cường nguồn thu ngân sách, khi thị trường bất động sản trì trệ và tăng trưởng kinh tế yếu kém gây áp lực lên ngân sách của Chính phủ trung ương và các chính quyền địa phương. Tuy nhiên, thay đổi này có thể làm tăng giá vàng đối với người tiêu dùng Trung Quốc, một yếu tố có thể ảnh hưởng đến nhu cầu vàng tại quốc gia tỷ dân.

Giá vàng thế giới đã sụt sâu dưới ngưỡng 4.000 USD/oz vào đầu giờ phiên giao dịch sáng nay (3/11) tại thị trường châu Á, khi các nhà giao dịch trở lại sau kỳ nghỉ cuối tuần. Nhưng sau đó, giá vàng đã hồi phục và chuyển sang trạng thái tăng. Lúc hơn 11h trưa theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại châu Á tăng khoảng 5 USD/oz so với đóng cửa tuần trước tại New York, giao dịch ở mức gần 4.008 USD/oz, từ mức đáy 3.962 USD/oz thiết lập vào đầu giờ - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Gần đây, nhu cầu mua vàng sôi sục của các nhà đầu tư cá nhân trên toàn thế giới đã góp phần đẩy giá vàng lên mức kỷ lục, nhưng cũng khiến thị trường rơi vào trạng thái mua quá nhiều (overbought), dẫn đến sự điều chỉnh mạnh trong 2 tuần vừa rồi. Ngoài ra, việc giá vàng điều chỉnh từ mức kỷ lục gần 4.400 USD/oz thiết lập cách đây nửa tháng cũng diễn ra khi các quỹ ETF vàng chuyển sang bán ròng sau đợt mua ròng liên tục từ cuối tháng 5.

Bên cạnh đó, lễ hội Diwali kết thúc ở Ấn Độ khiến nhu cầu vàng của quốc gia Nam Á này bớt nóng. Thỏa thuận thương mại mới đạt được giữa Mỹ và Trung Quốc là nguyên nhân dẫn tới sự suy giảm của nhu cầu mua vàng để phòng ngừa rủi ro.

Dù vậy, giá vàng vẫn đang bám trụ vùng 4.000 USD/oz và tăng hơn 50% từ đầu năm đến nay. Giới phân tích cho rằng nhiều yếu tố cơ bản đẩy giá vàng lên cao sẽ tiếp tục tồn tại trong thời gian tới, bao gồm hoạt động mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương toàn cầu, xu hướng cắt giảm lãi suất của Mỹ, và bất ổn địa chính trị khiến giới đầu tư xem vàng là một lựa chọn an toàn hấp dẫn. Nhiều tổ chức vẫn kỳ vọng giá vàng sẽ đạt mức 5.000 USD/oz trong khoảng một năm tới.

Ông Adrian Ash, Giám đốc nghiên cứu tại công ty nghiên cứu thị trường vàng BullionVault, nhận định với hãng tin Bloomberg: "Nhu cầu vàng của Trung Quốc không đóng góp nhiều vào đà tăng kỷ lục của giá vàng năm nay, nhưng những thay đổi về thuế tại quốc gia tiêu thụ vàng nhiều nhất thế giới sẽ tác động tiêu cực đến tâm lý toàn cầu. Tin tức này có thể rất đáng mừng đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư đang kỳ vọng giá vàng điều chỉnh sâu hơn sau đợt tăng đột biến tháng trước”.

Cổ phiếu các công ty kinh doanh vàng của Trung Quốc sụt mạnh trong phiên sáng 3/11. Cổ phiếu Chow Tai Fook Jewellry Group Ltd. đã giảm tới 12% tại thị trường Hồng Kông, Chow Sang Sang Holdings International Ltd. giảm hơn 8% và Laopu Gold Co. giảm hơn 9%. Các nhà phân tích của Citigroup Inc nhận định thay đổi về thuế "có khả năng khiến toàn bộ ngành trang sức Trung Quốc tăng giá để vượt qua áp lực chi phí".

Hầu hết các công ty giao dịch vàng ở Trung Quốc đã được khấu trừ thuế VAT đối với nguyên liệu đầu vào khi bán cho người tiêu dùng. Theo chính sách mới được công bố, có hiệu lực đến hết năm 2027, ưu đãi thuế này chỉ còn được dành riêng cho các thành viên của Sàn giao dịch Vàng Thượng Hải và Sàn giao dịch Hợp đồng tương lai Thượng Hải khi bán vàng dưới dạng sản phẩm đầu tư.

Các thành viên của sàn có ý định sản xuất vàng không dùng để đầu tư, chẳng hạn như trang sức hoặc cho mục đích công nghiệp, sẽ chỉ được khấu trừ 6% thuế VAT đầu vào khi bán cho người tiêu dùng, thay vì khấu trừ 13% như trước. Quy định này cũng áp dụng cho các công ty không phải là thành viên nhưng vẫn có thể mua vàng trực tiếp từ sàn bất kể mục đích mua là gì.