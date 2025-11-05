Giá vàng “bốc hơi” gần 70 USD/oz vì đồng USD tăng giá, SPDR Gold Trust bán hơn 3 tấn

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (4/11) do đồng USD mạnh lên trong lúc nhà đầu tư đợi số liệu việc làm của Mỹ...

Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust lại bán ròng, cho thấy mối hoài nghi về khả năng hồi phục của giá kim loại quý trong ngắn hạn.

Lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay mất 69,3 USD/oz, tương đương giảm hơn 1,7%, còn 3.933,1 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 12 đóng cửa với mức giảm 1,3%, còn 3.960,5 USD/oz.

Trong lúc nhu cầu phòng ngừa rủi ro của giới đầu tư toàn cầu có phần suy yếu vì Mỹ và Trung Quốc tạm thời xuống thang căng thẳng thương mại và các thị trường chứng khoán lớn vẫn trong xu hướng tăng, giá vàng đương đầu với áp lực giảm lớn từ đà phục hồi của đồng USD.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của bạc xanh so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt tăng hơn 0,3% trong phiên ngày thứ Ba, đóng cửa ở mức 100,2 điểm. Đây là mức cao nhất trong vòng 3 tháng của chỉ số này.

Vàng được định giá bằng USD nên khi đồng tiền này tăng giá, vàng thường chịu sức ép mất giá, và ngược lại. Trong vòng 5 phiên giao dịch trở lại đây, Dollar Index đã tăng khoảng 1,6% - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

“Đồng USD đang thiết lập những mức cao mới, và điều đó không có lợi cho giá vàng. Nguyên nhân của tình trạng này là khả năng thấp hơn cho việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12”, nhà giao dịch kim loại quý David Meger của công ty High Ridge Futures nhận định với hãng tin Reuters.

Thị trường lãi suất tương lai đã giảm đặt cược vào khả năng Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất trong cuộc họp cuối cùng của năm 2025 sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell và một số quan chức khác của Fed đưa ra tín hiệu cứng rắn bằng cách nói rằng lạm phát còn cao hơn so với mục tiêu. Hiện tại, thị trường cho rằng khả năng Fed hạ lãi suất trong cuộc họp ngày 9-10/12 chỉ ở mức 71%, so với mức trên 90% trước cuộc họp tháng 10 của Fed - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn CME.

Chính phủ Mỹ đang ở trong cuộc đóng cửa dài nhất lịch sử, dẫn tới việc các số liệu kinh tế quan trọng, gồm báo cáo việc làm đang bị trì hoãn. Do thiếu các số liệu chính thức, thị trường phải dựa vào báo cáo từ khu vực tư nhân để đánh giá tình trạng của nền kinh tế Mỹ. Theo dự kiến, số liệu việc làm tháng 10 của khu vực tư nhân sẽ được công ty dịch vụ tuyển dụng ADP công bố vào ngày thứ Tư.

Đến phiên này, giá vàng thế giới đã giảm gần 10% kể từ mức cao kỷ lục thiết lập hôm 20/10. Dù vậy, giá kim loại quý này vẫn tăng khoảng gấp rưỡi nếu tính từ đầu năm. Giới phân tích cho rằng các yếu tố tăng giá dài hạn của giá vàng vẫn còn đó.

“Giá vàng đang mất đi một phần động lực tăng, nhưng vẫn còn những yếu tố hỗ trợ dài hạn gồm mối lo về sự độc lập của Fed, rủi ro đình lạm của kinh tế Mỹ, và căng thẳng địa chính trị trong quan hệ quốc tế. Việc giá vàng điều chỉnh là cần thiết” sau đợt tăng nóng gần đây, nhà phân tích Rhona O’Connell của công ty StoneX nhận định trong một báo cáo.

Chiến lược gia trưởng Ole Hansen của ngân hàng Saxo Bank nhận xét trong 2 tuần qua, các nhà giao dịch đã chuyển từ trạng thái sôi sục trong cơn sốt vàng sang một trạng thái trầm tư hơn để đánh giá lại xem các yếu tố hỗ trợ giá vàng của năm nay - gồm lãi suất giảm, sức ép tài khóa, nhu cầu phòng ngừa rủi ro địa chính trị và lực mua của các ngân hàng trung ương - đã được phản ánh tới mức độ nào vào giá vàng.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Từ góc độ kỹ thuật, ông Hansen cho rằng sự điều chỉnh gần đây của giá vàng “là một diễn biến lành mạnh cho thấy thị trường đang tự giải phóng áp lực, thay vì là một sự đảo ngược xu hướng tăng”, và giá vàng đang hình thành một vùng hỗ trợ mạnh ở 3.835-3.878 USD/oz. Theo nhà chiến lược này, trong ngắn hạn, giá vàng có thể đã qua đỉnh của năm 2025 và đang bước vào một thời kỳ tích lũy.

“Đợt tích lũy gần đây, diễn ra sau khi giá vàng lập kỷ lục gần 3.500 USD/oz hồi tháng 5 năm nay, đã kéo dài gần 4 tháng trước khi diễn ra một đợt bứt phá với mức tăng 27% trong 9 tuần. Một đợt tích lũy tương tự có thể đang bắt đầu để chuẩn bị cho sức mạnh mới của giá vàng vào đầu năm 2026”, ông nói.

Lúc 6h20 sáng nay (5/11) theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 5,7 USD/oz so với mức chốt của phiên Mỹ, tương đương tăng 0,14%, giao dịch ở mức 3.938,8 USD/oz - theo Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 125 triệu đồng/lượng, giảm 1,7 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.099 đồng (mua vào) và 26.349 đồng (bán ra), tăng tương ứng 22 đồng và 2 đồng so với sáng hôm qua.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 3,2 tấn vàng trong phiên ngày thứ Ba, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.038,6 tấn vàng. Khi giá vàng điều chỉnh gần đây, quỹ này đã chuyển sang bán nhiều hơn mua, sau một thời gian liên tục mua ròng trước đó.