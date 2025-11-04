Giá vàng giữ mốc 4.000 USD/oz, SPDR Gold Trust quay lại mua ròng

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 04/11/2025
Điệp Vũ
04/11/2025, 06:49
Giá vàng đang có dấu hiệu chững lại sau hai tuần điều chỉnh mạnh từ mức kỷ lục gần 4.400 USD/oz thiết lập trong tháng 10...
Giá vàng thế giới giữ mốc 4.000 USD/oz trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (3/11), dù đồng USD đạt mức cao nhất 3 tháng và nhà đầu tư có phần thận trọng trước khi số liệu việc làm của Mỹ được công bố trong tuần này. Sau khi bán ròng mạnh trong tuần trước, quỹ SPDR Gold Trust đã quay lại mua ròng trong phiên đầu tuần.
Lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay giảm 0,7 USD/oz so với mức chốt của tuần trước, tương đương giảm 0,02%, còn 4.002,4 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay giảm còn hơn 3.960 USD/oz, có lúc đạt tới 4.030 USD/oz.
Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 12 tăng 0,4%, đóng cửa ở mức 4.014 USD/oz.
Giá vàng đang có dấu hiệu chững lại sau hai tuần điều chỉnh mạnh từ mức kỷ lục gần 4.400 USD/oz thiết lập trong tháng 10. Nhà đầu tư đang chờ báo cáo việc làm tháng 10 của Mỹ dự kiến công bố trong tuần này để đánh giá về khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12 - một yếu tố quan trọng tác động tới đường đi của giá vàng.
“Vàng đang trong quá trình hình thành một phạm vi giá, có thể trong khoảng từ dưới 4.000 USD/oz đến 4.500 USD/oz. Đây là một sự tích lũy đã được kỳ vọng từ trước sau khi giá vàng có những bước tăng lớn đến như vậy”, nhà phân tích Edward Meir của công ty Marex nhận định với hãng tin Reuters.
Do Chính phủ Mỹ vẫn đang trong tình trạng đóng cửa, báo cáo việc làm phi nông nghiệp hàng tháng của Bộ Nông nghiệp nước này sẽ bị hoãn thay vì được công bố trong tuần đầu tháng như thường lệ. Thay cho dữ liệu đó, thị trường phải dựa vào số liệu của khu vực tư nhân, và đó là báo cáo việc làm của công ty dịch vụ tuyển dụng ADP, dự kiến công bố vào ngày thứ Tư.
Tuần trước, Fed đã có đợt cắt giảm lãi suất thứ hai trong năm nay, với mức giảm 0,25 điểm phần trăm. Tuy nhiên, Chủ tịch Fed Jerome Powell tỏ ra không chắc chắn về một đợt giảm nữa trong tháng 12 như kỳ vọng trước đó của thị trường.
Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường hiện đặt cược khả năng khoảng 65% Fed hạ lãi suất trong cuộc họp cuối cùng của năm 2025. Trước cuộc họp tháng 10 của Fed, mức đặt cược vào một động thái hạ lãi suất trong tháng 12 là hơn 90%.
Dù đã giảm hơn 8% từ mức kỷ lục thiết lập hôm 20/10, giá vàng hiện vẫn tăng khoảng 53% từ đầu năm đến nay.
“Giá vàng chỉ tạm dừng để nghỉ, xu hướng tăng chưa đứt gãy. Sự suy yếu mang tính mùa vụ, sức ép nhất thời từ sự thay đổi chính sách của Trung Quốc, và đồng USD tăng giá là những yếu tố giải thích cho sự thoái lui ngắn hạn của giá vàng. Tuy nhiên, bức tranh tăng giá của vàng trong dài hạn chưa có gì thay đổi”, chiến lược gia Ole Hansen của ngân hàng Saxo Bank nhận xét.
Theo quy định mới từ Bộ Tài chính Trung Quốc, được công bố vào hôm 1/11, các nhà bán lẻ vàng ở nước này sẽ không còn được hưởng ưu đãi khấu trừ thuế VAT khi bán vàng mua từ Sàn Giao dịch Vàng Thượng Hải, dù bán trực tiếp hay sau khi chế biến. Sự thay đổi chính sách này có thể làm giá vàng ở quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới tăng lên, dẫn tới ảnh hưởng tới nhu cầu.
Đồng USD đạt mức cao nhất 3 tháng do khả năng Fed hạ lãi suất vào tháng 12 trở nên mong manh hơn. Chỉ số Dollar Index chốt phiên đầu tuần ở mức 99,8 điểm, tăng gần 0,1% so với mức đóng cửa của phiên trước.
Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng gần 2,6 tấn vàng trong phiên này, nâng khối lượng nắm giữ lên 1.041,8 tấn vàng. Tuần trước, quỹ bán ròng 7,7 tấn vàng.
Lúc 6h15 sáng nay (4/11) theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm 12,2 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ, tương đương giảm 0,3%, giao dịch ở mức 3.990,2 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 126,7 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng so với cách đó 24 tiếng.
Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.077 đồng (mua vào) và 26.347 đồng (bán ra), không thay đổi so với sáng hôm qua.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xem xét biện pháp khuyến khích các quốc gia khác sử dụng đồng USD làm đồng tiền chính, nhằm ứng phó với việc Trung Quốc tìm cách làm suy yếu sự thống trị toàn cầu của bạc xanh...
Công ty China Vanke Co., một trong những nhà phát triển bất động sản hàng đầu Trung Quốc, báo cáo khoản lỗ sâu hơn trong quý 3 vừa qua...
Sau khi lần đầu tiên vượt mốc 200% vào tháng 9/2025, chỉ số này đang tiếp tục thiết lập kỷ lục mới khi đạt mức kỷ lục mọi thời đại 225% trong tháng 10...
Thay đổi này có thể làm tăng giá vàng đối với người tiêu dùng Trung Quốc, một yếu tố có thể ảnh hưởng đến nhu cầu vàng tại quốc gia tỷ dân...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chứng khoán
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: