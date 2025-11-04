Giá vàng giữ mốc 4.000 USD/oz, SPDR Gold Trust quay lại mua ròng

Giá vàng đang có dấu hiệu chững lại sau hai tuần điều chỉnh mạnh từ mức kỷ lục gần 4.400 USD/oz thiết lập trong tháng 10...

Giá vàng thế giới giữ mốc 4.000 USD/oz trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (3/11), dù đồng USD đạt mức cao nhất 3 tháng và nhà đầu tư có phần thận trọng trước khi số liệu việc làm của Mỹ được công bố trong tuần này. Sau khi bán ròng mạnh trong tuần trước, quỹ SPDR Gold Trust đã quay lại mua ròng trong phiên đầu tuần.

Lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay giảm 0,7 USD/oz so với mức chốt của tuần trước, tương đương giảm 0,02%, còn 4.002,4 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay giảm còn hơn 3.960 USD/oz, có lúc đạt tới 4.030 USD/oz.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 12 tăng 0,4%, đóng cửa ở mức 4.014 USD/oz.

Giá vàng đang có dấu hiệu chững lại sau hai tuần điều chỉnh mạnh từ mức kỷ lục gần 4.400 USD/oz thiết lập trong tháng 10. Nhà đầu tư đang chờ báo cáo việc làm tháng 10 của Mỹ dự kiến công bố trong tuần này để đánh giá về khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12 - một yếu tố quan trọng tác động tới đường đi của giá vàng.

“Vàng đang trong quá trình hình thành một phạm vi giá, có thể trong khoảng từ dưới 4.000 USD/oz đến 4.500 USD/oz. Đây là một sự tích lũy đã được kỳ vọng từ trước sau khi giá vàng có những bước tăng lớn đến như vậy”, nhà phân tích Edward Meir của công ty Marex nhận định với hãng tin Reuters.

Do Chính phủ Mỹ vẫn đang trong tình trạng đóng cửa, báo cáo việc làm phi nông nghiệp hàng tháng của Bộ Nông nghiệp nước này sẽ bị hoãn thay vì được công bố trong tuần đầu tháng như thường lệ. Thay cho dữ liệu đó, thị trường phải dựa vào số liệu của khu vực tư nhân, và đó là báo cáo việc làm của công ty dịch vụ tuyển dụng ADP, dự kiến công bố vào ngày thứ Tư.

Tuần trước, Fed đã có đợt cắt giảm lãi suất thứ hai trong năm nay, với mức giảm 0,25 điểm phần trăm. Tuy nhiên, Chủ tịch Fed Jerome Powell tỏ ra không chắc chắn về một đợt giảm nữa trong tháng 12 như kỳ vọng trước đó của thị trường.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường hiện đặt cược khả năng khoảng 65% Fed hạ lãi suất trong cuộc họp cuối cùng của năm 2025. Trước cuộc họp tháng 10 của Fed, mức đặt cược vào một động thái hạ lãi suất trong tháng 12 là hơn 90%.

Dù đã giảm hơn 8% từ mức kỷ lục thiết lập hôm 20/10, giá vàng hiện vẫn tăng khoảng 53% từ đầu năm đến nay.

“Giá vàng chỉ tạm dừng để nghỉ, xu hướng tăng chưa đứt gãy. Sự suy yếu mang tính mùa vụ, sức ép nhất thời từ sự thay đổi chính sách của Trung Quốc, và đồng USD tăng giá là những yếu tố giải thích cho sự thoái lui ngắn hạn của giá vàng. Tuy nhiên, bức tranh tăng giá của vàng trong dài hạn chưa có gì thay đổi”, chiến lược gia Ole Hansen của ngân hàng Saxo Bank nhận xét.

Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Theo quy định mới từ Bộ Tài chính Trung Quốc, được công bố vào hôm 1/11, các nhà bán lẻ vàng ở nước này sẽ không còn được hưởng ưu đãi khấu trừ thuế VAT khi bán vàng mua từ Sàn Giao dịch Vàng Thượng Hải, dù bán trực tiếp hay sau khi chế biến. Sự thay đổi chính sách này có thể làm giá vàng ở quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới tăng lên, dẫn tới ảnh hưởng tới nhu cầu.

Đồng USD đạt mức cao nhất 3 tháng do khả năng Fed hạ lãi suất vào tháng 12 trở nên mong manh hơn. Chỉ số Dollar Index chốt phiên đầu tuần ở mức 99,8 điểm, tăng gần 0,1% so với mức đóng cửa của phiên trước.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng gần 2,6 tấn vàng trong phiên này, nâng khối lượng nắm giữ lên 1.041,8 tấn vàng. Tuần trước, quỹ bán ròng 7,7 tấn vàng.

Lúc 6h15 sáng nay (4/11) theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm 12,2 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ, tương đương giảm 0,3%, giao dịch ở mức 3.990,2 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 126,7 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng so với cách đó 24 tiếng.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.077 đồng (mua vào) và 26.347 đồng (bán ra), không thay đổi so với sáng hôm qua.