Trực tiếp: Diễn đàn “Phát triển công nghiệp dầu khí Việt Nam: Đảm bảo tăng trưởng bền vững”

Tại Việt Nam, yêu cầu cung ứng năng lượng phục vụ tăng trưởng kinh tế giai đoạn mới đang tăng cao, trong khi các mỏ dầu khí truyền thống đối mặt với suy giảm sản lượng tự nhiên. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp bách: thể chế phải đi trước mở đường để khơi thông nguồn lực đầu tư.

Đặc biệt, dấu mốc Quốc hội chính thức thông qua Luật Dầu khí vào ngày 23/8/2026 được xem là bước đột phá về thể chế, mở ra hành lang pháp lý thông thoáng, hiện đại nhằm tháo gỡ điểm nghẽn đầu tư, phân cấp phân quyền, tạo cơ chế ưu đãi đánh thức các mỏ cận biên và mở rộng không gian cho dịch vụ kỹ thuật công nghệ cao, lưu trữ carbon (CCS) cùng năng lượng ngoài khơi. Dù vậy, để rút ngắn “độ trễ” từ chính sách đến quyết định đầu tư thực tế, việc đối thoại nhằm tháo gỡ các vướng mắc thi hành là vấn đề mang tính thời sự.

Từ yêu cầu cấp thiết của thực tiễn, với vai trò là cơ quan báo chí kinh tế hàng đầu, cầu nối giữa Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp, Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy - Vietnam Economic Times tổ chức Diễn đàn “Phát triển công nghiệp dầu khí Việt Nam: Đảm bảo tăng trưởng bền vững”.

Diễn đàn là nơi phản biện đa chiều, hiến kế giải pháp đưa tinh thần Luật Dầu khí 2026 và các cơ chế tài chính, đầu tư mới nhanh chóng đi vào cuộc sống, biến thể chế minh bạch thành lợi thế cạnh tranh vững chắc cho ngành dầu khí.

Sự kiện có sự tham gia của đại diện Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, các hiệp hội, đại diện các doanh nghiệp/tổ chức năng lượng uy tín trong nước và quốc tế…

Đặc biệt, Diễn đàn có sự hiện diện của các cơ quan ngoại giao tại Việt Nam:

- Ông Victor Timonkin – Tham tán tại Đại sứ quán Nga

- Ông Guna Seelan Balakrishnan – Tham tán Công sứ tại Đại sứ quán Malaysia

- Ông Chinpau Ngaihte – Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Ấn Độ

- Ông Long Wu – Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Canada

Diễn đàn bao gồm 2 Phiên:

Phiên tham luận: gồm các bài dẫn đề về những vấn đề cốt lõi liên quan đến chủ đề của Diễn đàn:

1. Những điểm mới cơ bản của Luật Dầu khí năm 2026 và tác động tới chiến lược phát triển công nghiệp dầu khí Việt Nam.

Diễn giả trình bày tham luận: Ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội

2. Góc nhìn kinh tế vĩ mô: Vai trò và đóng góp của ngành dầu khí cho tăng trưởng Việt Nam

Diễn giả trình bày tham luận: Bà Đặng Thị Thu Hoài, Trưởng Phòng Kinh tế Ngành và Địa phương, Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

3. Từ dầu khí đến công nghiệp – năng lượng: Định hướng phát triển chuỗi giá trị và đóng góp vào mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam

Diễn giả trình bày tham luận: Ông Đặng Thanh Tùng, Phó Trưởng ban Chiến lược, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam)

4. Kinh nghiệm quốc tế về phát triển công nghiệp dầu khí và gợi mở cho Việt Nam.

Diễn giả trình bày tham luận: Ông Vũ Quang Minh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Phiên thảo luận với chủ đề: “Ưu tiên đầu tư, phát triển chuỗi giá trị và các giải pháp mở rộng động lực tăng trưởng công nghiệp – năng lượng” sẽ là cuộc đối thoại thẳng thắn giữa các khách mời:

- Ông Vũ Quang Minh, Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

- Ông Nguyễn Hùng Dũng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội dầu khí Việt Nam

- Ông Đặng Thanh Tùng, Phó Trưởng ban Chiến lược, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam)

- Ông Phạm Trường Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tìm kiếm Thăm dò và Khai thác Dầu khí, Viện Dầu khí Việt Nam

- Điều phối: Nhà báo Ngô Xuân Vũ, Phó Tổng thư ký Tòa soạn Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy.

Thông qua hai phiên tham luận và thảo luận cùng các đại biểu, Diễn đàn đã làm rõ những đột phá của Luật Dầu khí 2026. Đây là cầu nối quan trọng giúp tháo gỡ điểm nghẽn đầu tư, mở rộng chuỗi giá trị, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và tăng trưởng bền vững.

Sự kiện có sự đồng hành của Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS)

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