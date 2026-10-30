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[Ảnh] Toàn cảnh Diễn đàn "Phát triển công nghiệp dầu khí Việt Nam"

V Việt Dũng - Khởi Anh

Ngày 29/10/2026, tại Hà Nội, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy tổ chức Diễn đàn “Phát triển công nghiệp dầu khí Việt Nam: Đảm bảo tăng trưởng bền vững”. Sự kiện quy tụ đông đảo các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp nhằm tìm lời giải cho bài toán chuyển dịch năng lượng và định hình tương lai ngành Dầu khí...

Diễn đàn “Phát triển công nghiệp dầu khí Việt Nam: Đảm bảo tăng trưởng bền vững”.
Diễn đàn “Phát triển công nghiệp dầu khí Việt Nam: Đảm bảo tăng trưởng bền vững”.

Theo ông Đào Quang Bính, Tổng Thư ký Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng biên tập, Tổng thư ký tòa soạn Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, Việt Nam đang bước vào chu kỳ phát triển mới với mục tiêu duy trì đà tăng trưởng cao, kéo theo nhu cầu tiêu thụ năng lượng sơ cấp không ngừng gia tăng.

Trong cấu trúc kinh tế quốc gia, năng lượng nói chung và công nghiệp dầu khí nói riêng luôn giữ vai trò mạch máu, là bệ đỡ vững chắc cho an ninh năng lượng và ổn định vĩ mô.

VnEconomy
Ông Đào Quang Bính cũng cho rằng ngành Dầu khí Việt Nam cũng đang đứng trước những thử thách chưa từng có, khi nhiều mỏ chủ lực đã bước vào giai đoạn suy giảm sản lượng tự nhiên sau nhiều thập kỷ khai thác, biến động địa chính trị toàn cầu diễn biến khó lường, cùng với đó là áp lực thực hiện cam kết quốc tế về phát thải ròng bằng không vào năm 2050, đặt ra bài toán cân bằng giữa yêu cầu bảo đảm nguồn cung trước mắt và định hướng phát triển bền vững lâu dài...
VnEconomy
Theo TS Phan Đức Hiếu, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, việc sửa đổi Luật Dầu khí xuất phát từ yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, đồng thời mở rộng không gian phát triển cho toàn ngành. Dầu khí không chỉ là nguồn cung năng lượng quan trọng mà còn có tiềm năng trở thành nền tảng thúc đẩy công nghiệp, khoa học - công nghệ và các dịch vụ kỹ thuật có giá trị gia tăng cao.
VnEconomy
Đại sứ Vũ Quang Minh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, lưu ý rằng nhiều mỏ đã tiến gần giai đoạn cuối vòng đời khai thác; phần còn lại chủ yếu là các mỏ cận biên, mỏ xa, khó phát triển và có thể nằm tại những khu vực nhạy cảm về địa chính trị. Theo ông Minh, sản lượng dầu khí của Việt Nam hiện chỉ còn khoảng một nửa so với mức đỉnh năm 2004; mỏ Bạch Hổ đã trải qua 40 năm khai thác...
VnEconomy
TS Đặng Thu Hoài, Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cho rằng, ngành dầu khí có đóng góp rộng lớn đối với nền kinh tế, từ bảo đảm nguồn cung năng lượng, cung cấp nguyên liệu cho sản xuất đến đóng góp ngân sách, tạo việc làm và phát triển kinh tế biển...
VnEconomy
Ông Đặng Thanh Tùng, Phó Trưởng ban Chiến lược, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), nhận định ngành dầu khí Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi căn bản mô hình tăng trưởng, từ hoạt động khai thác tài nguyên truyền thống sang mô hình công nghiệp – năng lượng tích hợp...
VnEconomy
Không chỉ là sự kiện trọng điểm của ngành năng lượng trong nước, Diễn đàn còn khẳng định sức hút lớn khi ghi nhận sự hiện diện đông đảo của các cơ quan ngoại giao và cộng đồng doanh nghiệp quốc tế...
VnEconomy
Với nội dung được chuẩn bị công phu, hàng loạt ý kiến tham luận chất lượng cùng nhiều vấn đề mới được đặt ra đã giúp diễn đàn trở thành tâm điểm chú ý của các cơ quan thông tấn, báo chí truyền thông.
VnEconomy
Các đại biểu, khách mời cùng đại diện các cơ quan ngoại giao và doanh nghiệp chụp ảnh kỷ niệm, đánh dấu thành công của Diễn đàn.

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