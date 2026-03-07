[Trực tiếp]: Đối thoại chuyên đề “Xung đột tại Iran: Tác động đến kinh tế toàn cầu”

Trong tháng 2 vừa qua, Mỹ và Iran đã tiến hành 3 vòng đàm phán hạt nhân nhưng không đạt được một thỏa thuận nào.

Vào ngày 26/2, khi kết thúc vòng đàm phán thứ ba tại Geneva, Thụy Sỹ, hai bên đã nhất trí sẽ trở lại bàn đàm phán trong tuần tiếp theo.

Nhưng chỉ hơn một ngày sau, vào ngày 28/2, Mỹ và Israel khởi động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran. Đã 1 tuần trôi qua kể từ khi chiến sự bùng nổ, và trong lúc tên lửa vẫn phóng vào các mục tiêu ở Trung Đông, nền kinh tế toàn cầu đối mặt sự bất định mới.

Eo biển Hormuz đóng cửa, giá dầu leo thang, các thị trường tài chính chao đảo, nỗi lo lạm phát dậy sóng… Cuộc khủng hoảng được đánh giá là lớn tới mức chưa từng có tiền lệ này đang đặt ra thách thức khó lường đối với kinh tế toàn cầu.

Vì sao xung đột lại nổ ra vào đúng lúc nền kinh tế thế giới vốn dĩ đã đối mặt với nhiều thách thức? Tương quan lực lượng giữa hai bên ra sao? Mức độ thiệt hại tính đến thời điểm này là bao nhiêu? Chiến sự có thể kéo dài đến khi nào? Liệu có còn cơ hội nào cho đàm phán?

Những câu hỏi này sẽ được giải đáp phần nào trong Đối thoại chuyên đề: “Xung đột Iran: Tác động đến kinh tế toàn cầu” phát sóng vào 9h30 ngày 7/3/2026 trên VnEconomy.vn và các nền tảng Fanpage/Youtube của VnEconomy.

Buổi đối thoại sẽ có sự tham gia của hai nhà ngoại giao kỳ cựu, giàu kinh nghiệm về khu vực Trung Đông:

- Đại sứ Đoàn Xuân Hưng, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; từng phụ trách quan hệ giữa Việt Nam với Trung Đông và châu Phi

- Đại sứ Nguyễn Quang Khai, nguyên Vụ trưởng Vụ Tây Á - châu Phi ( nay là Vụ Trung Đông - châu Phi), Bộ Ngoại giao; nguyên Đại sứ Việt Nam tại một số nước Trung Đông

- Nhà báo Nguyễn Kiều Oanh, Trưởng ban Quốc tế, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, điều hành đối thoại.