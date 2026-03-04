Thứ Tư, 04/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Giá cước tàu chở dầu đạt mức cao nhất mọi thời đại

Điệp Vũ

04/03/2026, 10:44

"Hầu hết các chủ tàu đều tránh đi qua eo biển Hormuz sau khi các công ty bảo hiểm ngừng dịch vụ bảo hiểm rủi ro chiến tranh"...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Giá cước tàu chở dầu tại khu vực Trung Đông đã đạt mức cao kỷ lục trong bối cảnh xung đột giữa MỹIran gây ra những gián đoạn nghiêm trọng đối với hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz, một tuyến đường biển có tầm quan trọng chiến lược - hãng tin CNBC cho hay.

Các nhà cung cấp lớn về bảo hiểm rủi ro chiến tranh trong lĩnh vực hàng hải đã bắt đầu hủy dịch vụ cho các tàu hoạt động trong Vịnh Ba Tư, khi cú sốc an ninh đột ngột làm tê liệt các tuyến vận chuyển chính trong khu vực.

CNBC dẫn dữ liệu từ công ty LSEG cho biết, giá cước chuẩn cho các tàu chở dầu thô siêu lớn (VLCC) - loại được sử dụng để vận chuyển 2 triệu thùng dầu mỗi chuyến từ Trung Đông đến Trung Quốc - đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là 423.736 USD/ngày vào hôm 3/2, tăng hơn 94% so với mức đóng cửa tuần trước.

Cùng với đà leo thang chóng mặt của giá dầu thô và khí đốt, cú tăng vọt trong chi phí vận chuyển dầu thô này xảy ra sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran vào cuối tuần qua. Xung đột leo thang đã dẫn đến việc ngừng hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz - một trong những điểm nghẽn quan trọng nhất thế giới của hoạt động vận chuyển dầu lửa toàn cầu, nằm giữa Oman và Iran.

Ngày 2/3, một quan chức cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố eo biển Hormuz đã bị đóng cửa và cảnh báo bất kỳ tàu nào cố gắng đi qua tuyến đường biển này sẽ bị tấn công - truyền thông nhà nước Iran đưa tin. Ngày 3/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nước này sẽ điều tàu hải quân để yểm trợ tàu chở dầu đi qua eo Hormuz nếu cần thiết, đồng thời chỉ đạo Cơ quan Tài chính phát triển Quốc tế Mỹ (DFC) cung cấp bảo hiểm rủi ro chính trị và bảo lãnh tài chính cho thương mại hàng hải ở Vùng Vịnh.

Trao đổi với CNBC, ông Sheel Bhattacharjee - trưởng bộ phận định giá cước vận chuyển tại châu Âu của công Argus Media - cho biết: "Các khách thuê tàu trong phân khúc VLCC đã rút lui khỏi thị trường và tránh việc thuê tàu do những sự kiện gần đây làm gia tăng mức độ nguy hiểm ở eo biển Hormuz”.

Các nhà sản xuất dầu ở Trung Đông vẫn chưa công bố việc ngừng sản xuất hoặc bốc dỡ dầu, và các hải cảng ở Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Oman và Kuwait vẫn hoạt động - ông Bhattacharjee dẫn các nguồn tin thị trường cho biết. "Nhưng hầu hết các chủ tàu đều tránh đi qua eo biển Hormuz sau khi các công ty bảo hiểm ngừng dịch vụ bảo hiểm rủi ro chiến tranh cho các tàu trong một số vùng của khu vực này”, ông nói.

Ước tính có khoảng 1/3 lượng dầu thô được vận tải đường biển trên toàn cầu đi qua eo Hormuz, cùng với 19% dòng chảy khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu và 14% thương mại sản phẩm xăng dầu tinh chế toàn cầu - theo Argus Media.

Các công ty bảo hiểm hàng hải hàng đầu đã dừng cung cấp dịch vụ bảo hiểm rủi ro chiến tranh cho các tàu hoạt động ở Trung Đông trong những ngày gần đây, khi có thông tin về các cuộc tấn công vào nhiều tàu đi qua eo biển Hormuz. Cùng với công ty bảo hiểm American Club có trụ sở tại New York, các công ty bảo hiểm hàng hải bao gồm Gard và Skuld của Na Uy, NorthStandard của Anh và London P&I Club đều cho biết họ đã dừng bảo hiểm rủi ro chiến tranh cho các tàu trong khu vực Trung Đông.

Ông Adrian Beciri, CEO của DUCAT Maritime, một công ty logistics có trụ sở tại Cyprus chuyên về vận chuyển hàng khô rời, cho biết các tác động lan tỏa của cuộc xung đột Trung Đông đang được cảm nhận trên toàn cầu.

"Chúng tôi đã tìm thuê một tàu chở hàng khô rời để vận chuyển gạo thông thường đến Tây Phi, đi qua mũi Hảo Vọng. Ai đó có thể nghĩ rằng hải trình đó cách rất xa khu vực xung đột. Nhưng chúng tôi vẫn không thuê được tàu. Một khách nào đó đã trả cao hơn 50% so với mức giá thuê thông thường để vận chuyển than từ Indonesia đến bờ biển phía Tây của Ấn Độ. Tại sao tàu đó lại thu hút mức giá cao như vậy? Câu trả lời là vì chủ tàu cảm thấy không an toàn về việc nhận hàng từ khu vực Vịnh Ba Tư”, ông Beceri nói với CNBC.

Ngay cả khi các tàu chở dầu chỉ bị chặn tạm thời khỏi eo biển Hormuz, tình trạng này vẫn có thể đẩy giá dầu tăng cao, đẩy chi phí vận chuyển leo thang, và dẫn tới sự chậm trễ của các chuyến hàng.

Không chỉ quan trọng đối với vận tải năng lượng, eo biển Hormuz còn giữ vai trò lớn trong thương mại container toàn cầu. Các cảng trong khu vực này, như Jebel Ali và Khor Fakkan, là các trung tâm trung chuyển chuyên biệt, giữ vai trò các điểm trung gian trong các mạng lưới vận tải toàn cầu.

Các tập đoàn vận tải biển lớn, bao gồm MSC, Maersk, Hapag-Lloyd và CMA CGM, cũng đã đưa ra hướng dẫn mới, tìm cách ưu tiên an toàn trong bối cảnh tình hình an ninh ngày càng xấu đi.

Hãng Maersk, được coi là một chỉ số của thương mại toàn cầu, đầu tuần này tuyên bố tạm ngừng chấp nhận hàng hóa đặc biệt vào và ra khỏi Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Oman, Iraq, Kuwait, Qatar, Jordan, Bahrain và Saudi Arabia cho đến khi có thông báo mới. Trước đó, hãng thông báo rằng tất cả các chuyến đi trên tuyến Trung Đông-Ấn Độ đến Địa Trung Hải và Trung Đông-Ấn Độ đến Bờ Đông Mỹ sẽ được chuyển hướng qua mũi Hảo Vọng.

Tổng thống Trump: Mỹ sẽ hộ tống tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz

09:10, 04/03/2026

Tổng thống Trump: Mỹ sẽ hộ tống tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz

Tranh thủ giá khí đốt tăng mạnh do xung đột Iran, Mỹ đẩy mạnh xuất khẩu LNG

19:36, 03/03/2026

Tranh thủ giá khí đốt tăng mạnh do xung đột Iran, Mỹ đẩy mạnh xuất khẩu LNG

Vị thế thiên đường an toàn của Dubai bị thử thách giữa xung đột ở Trung Đông

14:37, 03/03/2026

Vị thế thiên đường an toàn của Dubai bị thử thách giữa xung đột ở Trung Đông

Từ khóa:

Hormuz tàu chở dầu thế giới

Chủ đề:

Xung đột ở Iran

Đọc thêm

Tổng thống Trump dọa áp lệnh cấm vận thương mại toàn diện với Tây Ban Nha

Tổng thống Trump dọa áp lệnh cấm vận thương mại toàn diện với Tây Ban Nha

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ áp lệnh cấm vận thương mại với Tây Ban Nha sau khi nước này từ chối cho quân đội Mỹ sử dụng căn cứ quân sự...

Tổng thống Trump: Mỹ sẽ hộ tống tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz

Tổng thống Trump: Mỹ sẽ hộ tống tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz

Tổng thống Donald Trump ngày 3/3 tuyên bố Hải quân Mỹ có thể hộ tống các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz nếu cần thiết...

Chứng khoán Mỹ giằng co dữ dội giữa xung đột ở Trung Đông, giá dầu thu hẹp mức tăng

Chứng khoán Mỹ giằng co dữ dội giữa xung đột ở Trung Đông, giá dầu thu hẹp mức tăng

Các chỉ số thoát khỏi mức đáy của phiên sau khi vào buổi chiều cùng ngày, ông Trump tuyên bố Hải quân Mỹ sẽ hộ tống tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz nếu cần thiết...

Tình hình lợi nhuận ở Berkshire Hathaway trước khi tỷ phú Buffett rời ghế CEO

Tình hình lợi nhuận ở Berkshire Hathaway trước khi tỷ phú Buffett rời ghế CEO

Lợi nhuận của Berkshire Hathaway giảm sút mạnh trước khi nhà đầu tư huyền thoại chuyển giao lại vai trò điều hành...

Giá vàng “bốc hơi” hơn 200 USD/oz, SPDR Gold Trust xả hàng

Giá vàng “bốc hơi” hơn 200 USD/oz, SPDR Gold Trust xả hàng

Thị trường kim loại quý bán tháo dữ dội trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (3/3) do đồng USD mạnh lên trong bối cảnh giới đầu tư ồ ạt mua đồng bạc xanh như một “hầm trú ẩn” giữa chiến sự ở Iran...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
20 nền kinh tế giàu nhất thế giới: Giàu nhất có đồng nghĩa hạnh phúc nhất?

Thế giới

20 nền kinh tế giàu nhất thế giới: Giàu nhất có đồng nghĩa hạnh phúc nhất?

Đa dạng giới và phát triển bền vững: “Chiến lược tương lai” của doanh nghiệp

eMagazine

Đa dạng giới và phát triển bền vững: “Chiến lược tương lai” của doanh nghiệp

Tầm quan trọng của eo biển Hormuz với thị trường năng lượng toàn cầu qua một biểu đồ

Thế giới

Tầm quan trọng của eo biển Hormuz với thị trường năng lượng toàn cầu qua một biểu đồ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thị trường tiếp tục điều chỉnh diện rộng, khối ngoại bán ròng hơn 1.400 tỷ

Chứng khoán

2

Giá vàng miếng SJC sụt tới 8 triệu đồng mỗi lượng trong 2 phiên đầu tuần

Tài chính

3

TP. Hồ Chí Minh công bố 24 dự án cho người nước ngoài được phép sở hữu nhà ở

Bất động sản

4

Giá cước tàu chở dầu đạt mức cao nhất mọi thời đại

Thế giới

5

Tổng thống Trump dọa áp lệnh cấm vận thương mại toàn diện với Tây Ban Nha

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy