[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Sự kiện diễu binh và diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bắt đầu từ 6h30 đến 10h, sáng thứ Ba, ngày 02/09, tại Trung tâm là Quảng trường Ba Đình, sau đó diễu hành qua các tuyến phố trung tâm như Hùng Vương, Hoàng Diệu, Kim Mã, Liễu Giai...

Tham dự lễ kỷ niệm chính thức sẽ có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhiều đại diện, lãnh đạo các đoàn khách quốc tế như Nga, Trung Quốc, Ấn Độ... cùng hơn 40.000 cán bộ, chiến sĩ và đại biểu các tầng lớp nhân dân.

Theo kế hoạch, lễ kỷ niệm sẽ bắt đầu lúc 6 giờ 30 với nghi thức rước đuốc truyền thống. Ngọn lửa được trao cho trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Soát, nguyên Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam - người đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, bắn rơi 6 máy bay của địch, trở thành một trong những phi công anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam - để thắp lên đài lửa.

Tiếp đó là lễ chào cờ vào lúc 6 giờ 45. Đúng thời điểm này, từ sân vận động quốc gia Mỹ Đình, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 45 thuộc Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa khai hỏa 21 phát đại bác rền vang, báo hiệu lễ diễu binh, diễu hành bắt đầu.

Sau diễn văn khai mạc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lễ diễu binh, diễu hành dự kiến bắt đầu từ 7 giờ 45. Mở đầu là màn kéo Quốc kỳ, Đảng kỳ của biên đội trực thăng 10 chiếc Mi-171, Mi-17, Mi-8 bay qua bầu trời Ba Đình. Tiếp đó là màn trình diễn của các đội hình máy bay vận tải Casa C-295 và C212i, máy bay huấn luyện Yak-130, L-39NG. Đặc biệt là phần biểu diễn và thả đạn nhiễu của tiêm kích Su30-MK2.

Tiếp theo, lần lượt các khối diễu binh, diễu hành tiến qua lễ đài Quảng trường Ba Đình. Lực lượng diễu binh, diễu hành gồm: 4 khối nghi trượng đi đầu (xe Quốc huy, khối cờ Tổ quốc và cờ Đảng, xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, xe mô hình biểu tượng 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9), tiếp đến là 26 khối quân đội và 4 khối quân đội nước ngoài (Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia); 17 khối công an; 14 khối xe pháo quân sự.

Trong thời gian các khối diễu hành qua Quảng trường Ba Đình, các lực lượng vũ trang cũng tiến hành diễu binh trên biển tại căn cứ quân sự Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Hình ảnh diễu binh trên biển sẽ được chiếu trên màn hình tại Quảng trường Ba Đình và 270 màn hình trên các tuyến đường của Hà Nội phục vụ người dân xem lễ diễu binh, diễu hành.

Đội hình tham gia diễu binh trên biển gồm có tàu chỉ huy; máy bay tuần thám biển, trực thăng săn ngầm; các biên đội tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu pháo của Hải quân nhân dân Việt Nam; các biên đội tàu của Cảnh sát biển Việt Nam; Bộ đội Biên phòng và Hải đội Dân quân thường trực, cùng nhiều phương tiện, khí tài hiện đại khác. Các tàu sẽ xếp thành đội hình chào cờ; duyệt đội hình diễu binh trên biển đội hình chữ A, V, quả trám.

Đi sau các khối lực lượng vũ trang là khối Hồng kỳ mở đầu cho phần diễu hành của 12 khối quần chúng. Ngoài ra, lực lượng tham gia buổi diễu binh, diễu hành còn có tiêu binh lễ đài và 29 khối đứng (18 khối lực lượng vũ trang đứng đối diện khán đài A; 11 khối quần chúng đứng hai bên các khối lực lượng vũ trang) và khối xếp hình, xếp chữ.