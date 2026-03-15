Khám phá Hà Nội đa trải nghiệm tại Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026

Tối 13/3, Sở Du lịch Hà Nội đã khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026, tại Công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội). Lễ hội diễn ra từ ngày 13 đến 15/3, với chủ đề Du lịch xanh - Trải nghiệm số".

Với quy mô gần 100 gian hàng, toàn bộ không gian sự kiện được thiết kế như một hành trình khám phá Hà Nội với nhiều trải nghiệm văn hóa, du lịch và công nghệ.



Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, cho biết năm 2025 đã khép lại với những kết quả ấn tượng của ngành du lịch Việt Nam. Theo ông, sự đồng hành của cơ quan quản lý, doanh nghiệp cùng các chính sách hỗ trợ đã tạo nên xung lực tăng trưởng mới cho ngành.

"Mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026 không chỉ là con số kỳ vọng mà còn thể hiện niềm tin vào triển vọng phát triển dài hạn của ngành du lịch Việt Nam", ông Nguyễn Trần Quang nhấn mạnh.

Theo Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, bước sang năm 2026, du lịch Thủ đô đang ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực ngay trong hai tháng đầu năm. Hà Nội vừa được nền tảng du lịch trực tuyến Tripadvisor vinh danh với bốn giải thưởng du lịch quy mô toàn cầu ở nhiều hạng mục, từ điểm đến hàng đầu thế giới đến ẩm thực, văn hóa và du lịch một mình.

Ông Nguyễn Trần Quang cho rằng việc Hà Nội đồng thời xuất hiện ở nhiều bảng xếp hạng quốc tế cho thấy sức hấp dẫn toàn diện của Thủ đô, từ cảnh quan, chiều sâu văn hóa đến trải nghiệm du lịch sống động.

"Việc góp mặt đồng thời ở nhiều hạng mục giải thưởng cho thấy sức hấp dẫn toàn diện của Thủ đô Hà Nội, không chỉ ở cảnh quan mà còn ở chiều sâu văn hóa, trải nghiệm sống động và khả năng đáp ứng các xu hướng du lịch toàn cầu", ông Nguyễn Trần Quang nói.

Năm 2026, ngành Du lịch Hà Nội đặt mục tiêu đón trên 35,8 triệu lượt khách, trong đó có 8,6 triệu lượt khách quốc tế, tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển sản phẩm mới, tăng trải nghiệm cho du khách, đẩy mạnh chuyển đổi số, du lịch thông minh và xây dựng du lịch theo hướng xanh và bền vững.

Trong hành trình đó, Lễ hội Du lịch Hà Nội hoạt động quảng bá xúc tiến, kích cầu du lịch thường niên được tổ chức ngay từ những tháng đầu của năm, với chủ đề “Du lịch xanh - Trải nghiệm số” có ý nghĩa rất quan trọng.

KHÔNG GIAN TRẢI NGHIỆM ĐA DẠNG

Lễ hội năm nay được thiết kế như một hành trình khám phá Hà Nội thông qua nhiều không gian trải nghiệm hấp dẫn, kết hợp giữa giá trị văn hóa, sản phẩm du lịch đặc sắc và ứng dụng công nghệ số, cùng với nhiều hoạt động quảng bá giới thiệu sản phẩm, kích cầu du lịch…

Hành trình khám phá Hà Nội đa trải nghiệm thông qua các không gian chủ đề gồm:

(1) Không gian Ký ức: Giới thiệu vẻ đẹp di sản, phố cổ, kiến trúc, làng nghề và đời sống văn hóa Hà Nội qua các mô hình điểm đến, triển lãm nhiếp ảnh và hội họa nghệ thuật.

(2) Không gian Kết nối: Nơi gặp gỡ giữa doanh nghiệp du lịch và du khách với nhiều chương trình khuyến mại, kích cầu, giới thiệu tour tuyến mới, sản phẩm du lịch và voucher ưu đãi hấp dẫn.

(3) Không gian Công nghệ: Mang đến trải nghiệm du lịch số hiện đại thông qua công nghệ thực tế ảo VR360, ứng dụng AI và các nền tảng du lịch trực tuyến quốc tế, robot Lễ tân….

(4) Không gian Miền xanh: Giới thiệu các sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch nông thôn, nghỉ dưỡng và thể thao ngoài trời tại các điểm đến tiêu biểu của Hà Nội như Ba Vì, Mỹ Đức, Sóc Sơn, Đồng Mô, Đường Lâm,..

(5) Không gian Tinh hoa: Tôn vinh giá trị làng nghề và ẩm thực Hà Nội với các hoạt động trình diễn, trải nghiệm nghề truyền thống và thưởng thức đặc sản nổi tiếng như trà sen, cốm làng Vòng, phở Hà Nội, phở cuốn Ngũ Xã, bánh cuốn Thanh Trì, Ô mai Hàng Đường, chè Cung Đình, mì Quảng, bún bò Huế …

(6) Không gian Liên kết bốn phương: Khu gian hàng giới thiệu du lịch các tỉnh, thành phố: Thái Nguyên, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Khánh Hòa, Gia Lai góp phần tăng cường liên kết phát triển du lịch vùng và cả nước.

Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026 hứa hẹn thu hút đông đảo người dân Thủ đô, du khách trong nước, quốc tế đến tham quan, trải nghiệm các không gian Lễ hội cũng như mua các dịch vụ nhằm kích cầu du lịch, tăng trưởng kinh tế xanh của Thủ đô.