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Truy tố 74 bị can trong vụ án xâm phạm bản quyền 1.529 trận đấu thể thao

Đ Đỗ Mến

Cơ quan tố tụng cáo buộc các bị can đã phát sóng 1.529 trận đấu mà không được sự cho phép của chủ thể quyền liên quan đang được bảo hộ tại Việt Nam. Các bị can cũng quảng cáo cho các trang web đánh bạc trực tuyến nhằm thu lời bất chính...

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan"... Ảnh: VGP.
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan"... Ảnh: VGP.

Ngày 21/10, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với 74 bị can liên quan đến các tội danh Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc, Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

THU LỢI BẤT CHÍNH HÀNG CHỤC TỶ TỪ CÁC WEB SITE ĐÁNH BẠC

Theo cáo trạng, bị can Phạm Nguyễn Dũng (SN 1979, ở Hà Nội) đầu tư toàn bộ các chi phí vận hành ban đầu để tạo dựng và phát triển dự án 90 phút và dự án Cakhia; chỉ đạo bộ phận kế toán, thủ quỹ thực hiện hoạt động thu- chi cho dự án.

Còn bị can Nguyễn Công Định (SN 1993, ở Hà Nội) bị cáo buộc đã trực tiếp điều hành hoạt động dự án 90 phút, tham gia phát triển dự án Cakhia, lôi kéo các thành viên của Công ty GLX Network tham gia hoạt động truyền thông cho dự án 90 phút, trực tiếp tham gia nhóm bình luận với tư cách là bình luận viên.

Cáo trạng cũng thể hiện, bị can Phạm Nguyễn Dũng vốn là doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, bất động sản và xuất khẩu lao động. Còn Nguyễn Công Định từng là lập trình viên, làm trong một số công ty chuyên về lĩnh vực công nghệ thông tin.

Đầu năm 2018, Định bắt đầu lập trình trang web “XoilacTV” để phát trực tiếp và bình luận các trận bóng đá được nhiều người quan tâm. Thời điểm đó, do chưa có vốn và kinh nghiệm phát triển hệ thống nên trang web “Xoilac TV” của Định hoạt động với quy mô nhỏ, ít người theo dõi và chưa có lợi nhuận. Cho đến khi Dũng quyết định đầu tư cho Định phát triển các trang web xem và bình luận bóng đá (tương tự như web XoilacTV) thì lợi nhuận mới dần đổ về.

Cáo trạng cho thấy, tính đến tháng 2/2026, Định đã phát triển được hệ thống các trang web xem lậu và bình luận bóng đá gồm 90PhutTV, VeboTV, CakeoTV, ThapcamTV, XoilacTV, BanhkhucTV. Hệ thống này gọi chung là bộ phận SBG hoặc dự án 90 phút.

Từ khi quản lý dự án, Định tuyển dụng thêm nhiều nhân viên và chia hệ thống thành 5 nhóm gồm nhóm lập trình, bình luận, truyền thông, kết nối và hành chính.

Theo Viện kiểm sát, hai bị can Dũng và Định phải chịu trách nhiệm đối với việc tổ chức cho các thành viên trong dự án 90 phút phát sóng 1.529 trận đấu mà không được sự cho phép của chủ thể quyền liên quan đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Hai bị can này đồng thời phải chịu trách nhiệm về việc quảng cáo cho các trang web đánh bạc trực tuyến với tổng số tiền thu lợi bất chính từ tháng 4/2025- 1/2026 là hơn 69 tỷ đồng.

Ngoài ra, hai bị can này còn tổ chức cho các thành viên trong dự án Cakhia tham gia quảng cáo cho các trang web cá cược trực tuyến với tổng số tiền thu lợi bất chính từ tháng 4/2025- 1/2026 là hơn 64 tỷ đồng.

TIẾP TỤC LÀM RÕ MỨC ĐỘ THIỆT HẠI DO VI PHẠM BẢN QUYỀN

Trong vụ án này, Giải Ngoại hạng Anh ước tính sơ bộ mức thiệt hại tối thiểu gây ra bởi hành vi xâm phạm bản quyền là hơn 12 tỷ đồng. Thiệt hại này không liên quan đến thiệt hại của các đơn vị được giải Ngoại hạng Anh cấp quyền sử dụng quyền phát sóng tại Việt Nam.

Giải Ngoại hạng Anh đang tiếp tục xác định thiệt hại từ việc bị xâm phạm bản quyền nêu trên, đề nghị giải trình rõ tổng mức thiệt hại cụ thể và cách tính thiệt hại trong quá trình tham gia xét xử vụ án.

Tương tự, một đơn vị khác ước tính sơ bộ thiệt hại gây ra bởi hành vi xâm phạm bản quyền là 2.207 tỷ đồng. Còn một đơn vị khác chưa thống kê được chính xác thiệt hại. Có đơn vị chưa cử người đại diện làm việc, chưa cung cấp thiệt hại cụ thể.

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra kiến nghị cơ quan quản lý Nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan cần nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về bản quyền các chương trình thể thao tại Việt Nam.

Đồng thời, cần tăng cường cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan Công an, các doanh nghiệp viễn thông, Internet, nhà cung cấp máy chủ, tên miền, nền tảng quảng cáo và các chủ thể quyền để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, gỡ bỏ các website có hành vi phát sóng, truyền dẫn, phát lại trái phép nội dung được bảo hộ. Ngoài ra, thu thập dữ liệu điện tử phục vụ công tác điều tra, xử lý...

Cơ quan tố tụng cũng xác minh đối với các trang web cá cược trực tuyến là đối tác quảng cáo của dự án 90 Phút và dự án Cakhia.

Cáo trạng thể hiện, các đối tác này chỉ trao đổi với bị can Nguyễn Công Định thông qua ứng dụng signal có tính năng ẩn danh người dùng, đồng thời thanh toán chi phí quảng cáo bằng tiền điện tử USDT qua các ví TRC20 không cần xác thực thông tin cá nhân.

Vì vậy, cơ quan điều tra chưa có căn cứ xác định thông tin, lai lịch của những đối tượng làm chủ, vận hành, trả tiền quảng cáo cho các trang web cá cược trực tuyến nêu trên.

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