Truy tố 74 bị can trong vụ án xâm phạm bản quyền 1.529 trận đấu thể thao
ĐĐỗ Mến
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Cơ quan tố tụng cáo buộc các bị can đã phát sóng 1.529 trận đấu mà không được sự cho phép của chủ thể quyền liên quan đang được bảo hộ tại Việt Nam. Các bị can cũng quảng cáo cho các trang web đánh bạc trực tuyến nhằm thu lời bất chính...
Ngày 21/10, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa hoàn tất
cáo trạng truy tố đối với 74 bị can liên quan đến các tội danh Xâm phạm quyền tác giả, quyền
liên quan, Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc, Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.
THU LỢI BẤT CHÍNH HÀNG CHỤC TỶ TỪ CÁC WEB SITE ĐÁNH BẠC
Theo cáo trạng, bị can Phạm Nguyễn Dũng (SN 1979, ở Hà Nội) đầu
tư toàn bộ các chi phí vận hành ban đầu để tạo dựng và phát triển dự án 90 phút
và dự án Cakhia; chỉ đạo bộ phận kế toán, thủ quỹ thực hiện hoạt động thu- chi
cho dự án.
Còn bị can Nguyễn Công Định (SN 1993, ở Hà Nội) bị cáo buộc
đã trực tiếp điều hành hoạt động dự án 90 phút, tham gia phát triển
dự án Cakhia, lôi kéo các thành viên của Công ty GLX Network tham gia hoạt động
truyền thông cho dự án 90 phút, trực tiếp tham gia nhóm bình luận với tư cách
là bình luận viên.
Cáo trạng cũng thể hiện, bị can Phạm Nguyễn Dũng vốn là doanh nhân hoạt
động trong lĩnh vực công nghệ, bất động sản và xuất khẩu lao động. Còn Nguyễn Công Định từng là lập trình viên, làm trong một số công ty chuyên về lĩnh vực công nghệ thông
tin.
Đầu năm 2018, Định bắt đầu lập trình trang web “XoilacTV” để
phát trực tiếp và bình luận các trận bóng đá được nhiều người quan tâm. Thời điểm
đó, do chưa có vốn và kinh nghiệm phát triển hệ thống nên trang web “Xoilac TV”
của Định hoạt động với quy mô nhỏ, ít người theo dõi và chưa có lợi nhuận. Cho
đến khi Dũng quyết định đầu tư cho Định phát triển các trang web xem và bình luận
bóng đá (tương tự như web XoilacTV) thì lợi nhuận mới dần đổ về.
Cáo trạng cho thấy, tính đến tháng 2/2026, Định đã phát triển
được hệ thống các trang web xem lậu và bình luận bóng đá gồm 90PhutTV,
VeboTV, CakeoTV, ThapcamTV, XoilacTV, BanhkhucTV. Hệ thống này gọi chung là bộ
phận SBG hoặc dự án 90 phút.
Từ khi quản lý dự án, Định tuyển dụng thêm nhiều nhân
viên và chia hệ thống thành 5 nhóm gồm nhóm lập trình, bình luận, truyền thông,
kết nối và hành chính.
Theo Viện kiểm sát, hai bị can Dũng và Định phải chịu trách
nhiệm đối với việc tổ chức cho các thành viên trong dự án 90 phút phát sóng
1.529 trận đấu mà không được sự cho phép của chủ thể quyền liên quan đang được
bảo hộ tại Việt Nam.
Hai bị can này đồng thời phải chịu trách nhiệm về việc quảng
cáo cho các trang web đánh bạc trực tuyến với tổng số tiền thu lợi bất chính từ
tháng 4/2025- 1/2026 là hơn 69 tỷ đồng.
Ngoài ra, hai bị can này còn tổ chức cho các thành viên trong dự
án Cakhia tham gia quảng cáo cho các trang web cá cược trực tuyến với tổng số
tiền thu lợi bất chính từ tháng 4/2025- 1/2026 là hơn 64 tỷ đồng.
TIẾP TỤC LÀM RÕ MỨC ĐỘ THIỆT HẠI DO VI PHẠM BẢN QUYỀN
Trong vụ án này, Giải Ngoại hạng Anh ước tính sơ bộ mức thiệt
hại tối thiểu gây ra bởi hành vi xâm phạm bản quyền là hơn 12 tỷ đồng. Thiệt hại
này không liên quan đến thiệt hại của các đơn vị được giải Ngoại hạng Anh cấp
quyền sử dụng quyền phát sóng tại Việt Nam.
Giải Ngoại hạng Anh đang tiếp tục xác
định thiệt hại từ việc bị xâm phạm bản quyền nêu trên, đề nghị giải trình rõ tổng
mức thiệt hại cụ thể và cách tính thiệt hại trong quá trình tham gia xét xử vụ án.
Tương tự, một đơn vị khác ước tính sơ bộ thiệt hại gây ra bởi
hành vi xâm phạm bản quyền là 2.207 tỷ đồng. Còn một đơn vị khác chưa thống kê được
chính xác thiệt hại. Có đơn vị chưa cử người đại diện làm việc, chưa cung cấp
thiệt hại cụ thể.
Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra kiến nghị cơ quan
quản lý Nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan cần nghiên cứu xây dựng cơ sở
dữ liệu về bản quyền các chương trình thể thao tại Việt Nam.
Đồng thời, cần tăng cường cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản
lý nhà nước, cơ quan Công an, các doanh nghiệp viễn thông, Internet, nhà cung cấp
máy chủ, tên miền, nền tảng quảng cáo và các chủ thể quyền để kịp thời phát hiện,
ngăn chặn, gỡ bỏ các website có hành vi phát sóng, truyền dẫn, phát lại trái
phép nội dung được bảo hộ. Ngoài ra, thu thập dữ liệu điện tử phục vụ công tác
điều tra, xử lý...
Cơ quan tố tụng cũng xác minh đối với các trang web cá cược trực tuyến là đối tác quảng
cáo của dự án 90 Phút và dự án Cakhia.
Cáo trạng thể hiện, các đối tác này chỉ
trao đổi với bị can Nguyễn Công Định thông qua ứng dụng signal có tính năng ẩn danh người
dùng, đồng thời thanh toán chi phí quảng cáo bằng tiền điện tử USDT qua các ví
TRC20 không cần xác thực thông tin cá nhân.
Vì vậy, cơ quan điều tra chưa có căn cứ xác định thông tin,
lai lịch của những đối tượng làm chủ, vận hành, trả tiền quảng cáo cho các
trang web cá cược trực tuyến nêu trên.
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