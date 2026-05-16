Trang chủ Dân sinh

Bộ Công an khởi tố 5 vụ án hình sự về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”

Như Nguyệt

16/05/2026, 16:03

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và sai phạm của các đối tượng liên quan, đề xuất xử lý theo quy định pháp luật; đồng thời điều tra, xác minh phục vụ thu hồi triệt để tài sản...

Hai bị can Nguyễn Minh Đức và Ngô Thanh Tùng. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Trên cơ sở kết quả điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 15/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố 05 vụ án hình sự về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”, quy định tại Điều 225 Bộ luật Hình sự gồm”:

(1) Vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ truyền thông Bihaco (Công ty BH Media), khởi tố 01 bị can Nguyễn Hải Bình, Tổng giám đốc Công ty BH Media. 

(2) Vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Lululola Entertainment, khởi tố 01 bị can Võ Văn Nam, Giám đốc Công ty TNHH Lululola Entertainment.

(3) Vụ án xảy ra tại nhóm 1900 Group, khởi tố 02 bị can, gồm: Nguyễn Minh Đức, chủ hộ kinh doanh Đồi Mặt trời và Ngô Thanh Tùng, chủ hộ kinh doanh Thông Zeo.

(4) Vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Mây Sài Gòn, khởi tố 02 bị can, gồm: Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy, Giám đốc Công ty TNHH Mây Sài Gòn.

(5) Vụ án xảy ra tại Trung tâm Giọng ca để đời, khởi tố 01 bị can Diệp Văn Lập, chủ Trung tâm Giọng ca để đời.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh tố tụng liên quan đúng quy định pháp luật. 

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và sai phạm của các đối tượng liên quan, đề xuất xử lý theo quy định pháp luật; điều tra, xác minh phục vụ thu hồi triệt để tài sản.

Đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo Công an địa phương tổ chức đấu tranh, ngăn chặn, xử lý đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên quan tương tự xảy ra trên địa bàn cả nước. 

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đề nghị các đơn vị, cá nhân có hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên quan chủ động chấm dứt hành vi sai phạm, kê khai, khắc phục hậu quả và làm việc với các cơ quan chức năng để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

