Khởi tố vụ án cài phầm mềm Windows và Microsoft Office trái bản quyền

Thời gian qua tình trạng sử dụng trái phép các sản phẩm phần
mềm máy tính có bản quyền, đặc biệt là hệ điều hành Windows và bộ ứng dụng
Microsoft Office diễn ra khá phổ biến.
Nhiều đối tượng đã lợi dụng các website, diễn đàn công nghệ,
mạng xã hội và sàn thương mại điện tử để quảng cáo, mua bán, chia sẻ các phiên
bản phần mềm không có bản quyền. Đồng thời cung cấp các công cụ kích hoạt trái
phép như crack, key lậu, activator... nhằm vô hiệu hóa cơ chế bảo vệ bản quyền
của nhà sản xuất để sử dụng phần mềm trái phép.
Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh
Phú Thọ phát hiện Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sông Lam (ở phường Nông
Trang, tỉnh Phú Thọ), do Nguyễn Thị Thanh Huyền (sinh năm 1981) làm giám đốc đã
cung cấp 81 máy tính cho nhiều doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
Quá trình kiểm tra xác định các máy tính này được cài đặt sẵn
hệ điều hành Windows và phần mềm Microsoft Office có dấu hiệu sử dụng công cụ
kích hoạt bản quyền trái phép như crack, key lậu, activator để sử dụng phần mềm
không hợp pháp.
Ngày 11/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú
Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền
liên quan” theo Điều 225 Bộ luật Hình sự; đồng thời tổ chức khám xét khẩn cấp 5
địa điểm tại Hà Nội và Phú Thọ là các công ty hoạt động trong lĩnh vực cung cấp
máy tính, cài đặt phần mềm để phục vụ công tác điều tra.
Mở rộng xác minh tại một cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, lực
lượng công an tiếp tục phát hiện thêm 350 máy tính do nhà trường quản lý, sử dụng
có dấu hiệu vi phạm tương tự. Toàn bộ số máy tính này được cung cấp bởi Công ty
TNHH Hệ thống thông tin Athena Việt Nam và Công ty TNHH Giải pháp công nghệ
Tek-Solution có trụ sở tại thành phố Hà Nội.
Theo cơ quan điều tra, giá trị bản quyền hợp pháp của hệ điều
hành Windows và bộ ứng dụng Microsoft Office trên thị trường dao động từ khoảng
4.000.000 đồng đến 9.000.000 đồng đối với mỗi máy tính.
Với số lượng máy vi phạm được phát hiện, thiệt hại trực tiếp
đối với các chủ thể quyền được ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng.
Tuy nhiên, thiệt hại thực tế không chỉ dừng lại ở giá trị bản
quyền bị chiếm đoạt mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động nghiên cứu,
phát triển sản phẩm, làm suy giảm hiệu quả bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Ngoài
ra, tác động tiêu cực đến môi trường cạnh tranh lành mạnh và quyền, lợi ích hợp
pháp của các doanh nghiệp, tổ chức sở hữu phần mềm.
Đây là những thiệt hại lâu dài, khó có thể đo đếm đầy đủ bằng
giá trị vật chất. Hành vi cài đặt, sử dụng hoặc cung cấp phần mềm không có bản
quyền là hành vi xâm phạm quyền tác giả đối với chương trình máy tính, vi phạm
các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.
Bên cạnh đó, việc sử dụng phần mềm được kích hoạt trái phép
còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin. Các phần mềm không rõ
nguồn gốc có thể bị cài cắm mã độc, phần mềm gián điệp, tạo điều kiện cho các
hoạt động tấn công mạng, đánh cắp dữ liệu và xâm phạm bí mật của cơ quan, tổ chức,
doanh nghiệp và cá nhân.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp
tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có
liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.