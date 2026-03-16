Đề xuất chặn truy cập đối với tên miền xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Ngày 16/3, Bộ Tư pháp công khai hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị
định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh
vực sở hữu công nghiệp.
Theo Bộ Khoa học và Công nghệ (đơn vị chủ trì soạn thảo), Dự thảo gồm 18 điều. Đáng chú ý, điều 3 dự thảo quy định, ngoài
các hình thức xử phạt chính, hình thức xử phạt bổ sung, tổ chức, cá nhân vi phạm
còn có thể bị buộc áp dụng một hoặc các biện pháp khắc phục hậu quả.
Đó là buộc
loại bỏ yếu tố vi phạm trên hàng hóa, phương tiện kinh doanh; buộc trả lại tên
miền; buộc thu hồi tên miền. Ngăn chặn truy cập tên miền xâm phạm quyền sở hữu
công nghiệp. Buộc thay đổi tên doanh nghiệp, tên hộ kinh doanh, loại bỏ yếu tố
vi phạm trong tên doanh nghiệp, tên hộ kinh doanh.
Theo thuyết minh của Bộ Khoa học và Công nghệ, điều 5 Luật
An ninh mạng quy định “phong tỏa, hạn chế hoạt động của hệ thống thông tin;
đình chỉ, tạm đình chỉ hoặc yêu cầu ngừng hoạt động của hệ thống thông tin, thu
hồi tên miền theo quy định của pháp luật”.
Bộ Khoa học và Công nghệ cũng cho rằng trên thực tế, nhiều
tên miền bị phát hiện xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp vẫn tiếp tục hoạt động
sau khi bị xử phạt, gây khó khăn cho việc ngăn chặn và khắc phục hậu quả, đặc
biệt khi chủ thể đăng ký tên miền không rõ địa chỉ hoặc ở nước ngoài.
Nghị định số 99/2013/NĐ-CP chưa quy định biện pháp kỹ thuật
để ngăn chặn truy cập tên miền, dẫn đến hiệu quả thực thi còn hạn chế. Do đó, cần
bổ sung biện pháp ngăn chặn truy cập tên miền xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
để tăng tính răn đe và bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước.
Bên cạnh đó, dự thảo cũng bổ sung cụm từ “tên hộ kinh doanh”
nhằm mở rộng phạm vi áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với tên hộ kinh
doanh, phù hợp với khoản 4 Điều 86 Nghị định số 168/2025/NĐ-CP trong đó quy định
“việc xử lý tên hộ kinh doanh xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp thực hiện theo
quy định của pháp luật chuyên ngành”.
Ngoài ra, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đề xuất, sửa đổi Điều
18 về mức xử phạt tối đa của Đội trưởng Đội Quản lý thị trường lên 75 triệu đồng
(mức cũ là 25 triệu đồng) và mức xử phạt tối đa của Chi cục trưởng Chi cục Quản
lý thị trường lên 125 triệu đồng (mức cũ là 50 triệu đồng).
“Quy định này nhằm rút ngắn quy trình xử lý, tăng tính chủ động
cho lực lượng tuyến đầu, cho phép Đội trưởng và Chi cục trưởng có thể ra quyết
định xử phạt, tịch thu, tiêu hủy tang vật vi phạm ngay tại chỗ mà không phải chờ
trình cấp trên.
Qua đó ngăn chặn kịp thời việc tái lưu thông hàng hóa vi phạm,
nâng cao hiệu quả kiểm tra và tính răn đe của công tác quản lý”, dự thảo tờ trình nêu rõ.
Giai đoạn từ năm 2022-2025, Bộ Công Thương (lực lượng Quản lý thị trường) đã xử lý 14.339 vụ việc vi phạm liên quan đến lĩnh vực sở hữu công nghiệp, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 171 tỷ đồng. Trong đó chuyển hồ sơ có dấu hiệu phạm tội đến cơ quan cảnh sát điều tra xử lý 32 vụ việc.