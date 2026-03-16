Đề xuất chặn truy cập đối với tên miền xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Nhiều tên miền bị phát hiện xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp vẫn tiếp tục hoạt động sau khi bị xử phạt, gây khó khăn cho việc ngăn chặn và khắc phục hậu quả. Do đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất chặn truy cập đối với tên miền vi phạm nhằm bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước...

Ngày 16/3, Bộ Tư pháp công khai hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ (đơn vị chủ trì soạn thảo), Dự thảo gồm 18 điều. Đáng chú ý, điều 3 dự thảo quy định, ngoài các hình thức xử phạt chính, hình thức xử phạt bổ sung, tổ chức, cá nhân vi phạm còn có thể bị buộc áp dụng một hoặc các biện pháp khắc phục hậu quả.

Đó là buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên hàng hóa, phương tiện kinh doanh; buộc trả lại tên miền; buộc thu hồi tên miền. Ngăn chặn truy cập tên miền xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Buộc thay đổi tên doanh nghiệp, tên hộ kinh doanh, loại bỏ yếu tố vi phạm trong tên doanh nghiệp, tên hộ kinh doanh.

Theo thuyết minh của Bộ Khoa học và Công nghệ, điều 5 Luật An ninh mạng quy định “phong tỏa, hạn chế hoạt động của hệ thống thông tin; đình chỉ, tạm đình chỉ hoặc yêu cầu ngừng hoạt động của hệ thống thông tin, thu hồi tên miền theo quy định của pháp luật”.

Bộ Khoa học và Công nghệ cũng cho rằng trên thực tế, nhiều tên miền bị phát hiện xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp vẫn tiếp tục hoạt động sau khi bị xử phạt, gây khó khăn cho việc ngăn chặn và khắc phục hậu quả, đặc biệt khi chủ thể đăng ký tên miền không rõ địa chỉ hoặc ở nước ngoài.

Nghị định số 99/2013/NĐ-CP chưa quy định biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn truy cập tên miền, dẫn đến hiệu quả thực thi còn hạn chế. Do đó, cần bổ sung biện pháp ngăn chặn truy cập tên miền xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp để tăng tính răn đe và bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng bổ sung cụm từ “tên hộ kinh doanh” nhằm mở rộng phạm vi áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với tên hộ kinh doanh, phù hợp với khoản 4 Điều 86 Nghị định số 168/2025/NĐ-CP trong đó quy định “việc xử lý tên hộ kinh doanh xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành”.

Ngoài ra, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đề xuất, sửa đổi Điều 18 về mức xử phạt tối đa của Đội trưởng Đội Quản lý thị trường lên 75 triệu đồng (mức cũ là 25 triệu đồng) và mức xử phạt tối đa của Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường lên 125 triệu đồng (mức cũ là 50 triệu đồng).

“Quy định này nhằm rút ngắn quy trình xử lý, tăng tính chủ động cho lực lượng tuyến đầu, cho phép Đội trưởng và Chi cục trưởng có thể ra quyết định xử phạt, tịch thu, tiêu hủy tang vật vi phạm ngay tại chỗ mà không phải chờ trình cấp trên.

Qua đó ngăn chặn kịp thời việc tái lưu thông hàng hóa vi phạm, nâng cao hiệu quả kiểm tra và tính răn đe của công tác quản lý”, dự thảo tờ trình nêu rõ.