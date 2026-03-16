Đề xuất chặn truy cập đối với tên miền xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Như Nguyệt

16/03/2026, 16:00

Nhiều tên miền bị phát hiện xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp vẫn tiếp tục hoạt động sau khi bị xử phạt, gây khó khăn cho việc ngăn chặn và khắc phục hậu quả. Do đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất chặn truy cập đối với tên miền vi phạm nhằm bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước...

Ảnh minh họa.

Ngày 16/3, Bộ Tư pháp công khai hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ (đơn vị chủ trì soạn thảo), Dự thảo gồm 18 điều. Đáng chú ý, điều 3 dự thảo quy định, ngoài các hình thức xử phạt chính, hình thức xử phạt bổ sung, tổ chức, cá nhân vi phạm còn có thể bị buộc áp dụng một hoặc các biện pháp khắc phục hậu quả.

Đó là buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên hàng hóa, phương tiện kinh doanh; buộc trả lại tên miền; buộc thu hồi tên miền. Ngăn chặn truy cập tên miền xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Buộc thay đổi tên doanh nghiệp, tên hộ kinh doanh, loại bỏ yếu tố vi phạm trong tên doanh nghiệp, tên hộ kinh doanh.

Theo thuyết minh của Bộ Khoa học và Công nghệ, điều 5 Luật An ninh mạng quy định “phong tỏa, hạn chế hoạt động của hệ thống thông tin; đình chỉ, tạm đình chỉ hoặc yêu cầu ngừng hoạt động của hệ thống thông tin, thu hồi tên miền theo quy định của pháp luật”.

Bộ Khoa học và Công nghệ cũng cho rằng trên thực tế, nhiều tên miền bị phát hiện xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp vẫn tiếp tục hoạt động sau khi bị xử phạt, gây khó khăn cho việc ngăn chặn và khắc phục hậu quả, đặc biệt khi chủ thể đăng ký tên miền không rõ địa chỉ hoặc ở nước ngoài.

Nghị định số 99/2013/NĐ-CP chưa quy định biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn truy cập tên miền, dẫn đến hiệu quả thực thi còn hạn chế. Do đó, cần bổ sung biện pháp ngăn chặn truy cập tên miền xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp để tăng tính răn đe và bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng bổ sung cụm từ “tên hộ kinh doanh” nhằm mở rộng phạm vi áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với tên hộ kinh doanh, phù hợp với khoản 4 Điều 86 Nghị định số 168/2025/NĐ-CP trong đó quy định “việc xử lý tên hộ kinh doanh xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành”.

Ngoài ra, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đề xuất, sửa đổi Điều 18 về mức xử phạt tối đa của Đội trưởng Đội Quản lý thị trường lên 75 triệu đồng (mức cũ là 25 triệu đồng) và mức xử phạt tối đa của Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường lên 125 triệu đồng (mức cũ là 50 triệu đồng).

“Quy định này nhằm rút ngắn quy trình xử lý, tăng tính chủ động cho lực lượng tuyến đầu, cho phép Đội trưởng và Chi cục trưởng có thể ra quyết định xử phạt, tịch thu, tiêu hủy tang vật vi phạm ngay tại chỗ mà không phải chờ trình cấp trên.

Qua đó ngăn chặn kịp thời việc tái lưu thông hàng hóa vi phạm, nâng cao hiệu quả kiểm tra và tính răn đe của công tác quản lý”, dự thảo tờ trình nêu rõ.

Giai đoạn từ năm 2022-2025, Bộ Công Thương (lực lượng Quản lý thị trường) đã xử lý 14.339 vụ việc vi phạm liên quan đến lĩnh vực sở hữu công nghiệp, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 171 tỷ đồng. Trong đó chuyển hồ sơ có dấu hiệu phạm tội đến cơ quan cảnh sát điều tra xử lý 32 vụ việc.

Từ 1/7/2026, nếu mức tăng lương cơ sở 8% được thông qua, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố tại thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự... được khoán quỹ phụ cấp bằng 6 lần mức lương cơ sở, tương đương khoảng 15.163.200 đồng/tháng...

Sự cởi mở trong chính sách visa cùng thay đổi trong hành vi tiêu dùng đang thúc đẩy xu hướng du lịch Tết nước ngoài, đặc biệt tại các điểm đến châu Á.

Ước tính trên toàn thành phố Hà Nội hiện có khoảng 15.000 trung tâm và hộ kinh doanh đến dạy thêm, học thêm được thành lập. Điều này dẫn đến áp lực về thời gian, nguồn lực cho việc thanh tra, kiểm tra thường xuyên...

Sau hơn 1 tháng xét xử, Tòa án Quân sự Quân khu 5 đã nhận được đơn kháng cáo của 5 bị cáo cùng nhiều nhà đầu tư là bị hại trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn giai đoạn 2, liên quan Sân bay Nha Trang cũ (tỉnh Khánh Hoà)...

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tham mưu Chính phủ xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà giáo và xây dựng theo thẩm quyền Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông, trong đó xác định cụ thể các vị trí việc làm giáo viên trong trường phổ thông...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

