Từ bất động sản nghỉ dưỡng đến hệ sinh thái trải nghiệm

Tại Hội nghị MTE Hà Nội 2026, các chuyên gia đã nhấn mạnh xu hướng nghỉ dưỡng này khi các doanh nghiệp không chỉ tập trung vào sản phẩm lưu trú mà còn kết hợp với hàng không, giải trí, khách sạn, bán lẻ và dịch vụ để tạo ra những điểm đến hấp dẫn và bền vững hơn.
Sun Group là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong việc phát triển hệ sinh thái này. Theo ông Daniel Trịnh, Giám đốc Phát triển kinh doanh Sun Group, tập đoàn hoạt động trong năm lĩnh vực chính, bao gồm vui chơi giải trí, khách sạn, y tế, bất động sản và hàng không.
Hàng không được xem là công cụ quan trọng để mở rộng các điểm đến, thay vì chỉ là một hoạt động kinh doanh độc lập. Sun Group thường bắt đầu từ những khu vực chưa phát triển, đầu tư vào hạ tầng sân bay và đường sắt nhẹ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khác tham gia khai thác tiềm năng của điểm đến.
Tương tự, Masterise Group cũng đang mở rộng từ một doanh nghiệp phát triển bất động sản sang các lĩnh vực liên quan như khách sạn, câu lạc bộ, bảo tàng, hạ tầng hàng không và logistics. Bà Nelly Phương Tạ, Giám đốc cao cấp mảng Kinh doanh vận hành Khách sạn & Giải trí của Masterise Group, cho biết thị trường đã chứng kiến sự hấp thụ nhanh chóng của các sản phẩm bất động sản trong giai đoạn 2017-2025.
Tuy nhiên, với hơn 50.000 căn hộ có thể được đưa ra thị trường vào năm 2026, các chủ đầu tư cần tìm kiếm giải pháp để sản phẩm được sử dụng thực chất và tạo ra trải nghiệm tốt hơn cho người mua.
Trong khi đó, T&T Group hoạt động trong khoảng 20 lĩnh vực, từ thể thao, năng lượng xanh đến bán lẻ hàng không. Bà Thu Lê, Tổng Giám đốc T&T Hospitality, cho rằng việc tham gia nhiều ngành giúp nhà đầu tư có góc nhìn rộng hơn về thị trường, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng. Khách hàng không chỉ tìm kiếm một căn phòng mà còn mong muốn trải nghiệm dịch vụ, hoạt động giải trí và giá trị văn hóa của điểm đến.
Chuẩn bị cho sự kiện APEC 2027, đại diện Radisson Hotel Group cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của khả năng tiếp cận trong phát triển điểm đến. Với hệ thống khách sạn tại Phú Quốc và các thị trường khác, việc gia tăng các chuyến bay giúp doanh nghiệp đưa nhóm khách trung thành tới điểm đến.
Tuy nhiên, ông Armand Steinmeyer, Phó Chủ tịch phụ trách Phát triển khu vực Đông Nam Á của Radisson Hotel Group, cảnh báo rằng khi khả năng tiếp cận được cải thiện, mức độ cạnh tranh cũng sẽ gia tăng, đòi hỏi các khách sạn phải có khả năng tạo lập dòng khách ổn định.
Với The Ascott Limited, một doanh nghiệp chuyên về căn hộ dịch vụ, đã mở rộng danh mục với nhiều thương hiệu và mô hình khách sạn khác nhau, bà Venessa Koo, Phó Chủ tịch Phát triển kinh doanh The Ascott Limited, cho biết thị trường đang thay đổi khi du khách có nhiều lựa chọn hơn, buộc các đơn vị vận hành phải điều chỉnh sản phẩm và cách tiếp cận khách hàng.
Có thể nói, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ, từ việc phát triển dự án đơn lẻ sang chú trọng vào khả năng khai thác và tạo ra giá trị bền vững. Các doanh nghiệp đang nỗ lực kết nối bất động sản với hạ tầng, dịch vụ và văn hóa để tạo ra những điểm đến có sức sống và thu hút du khách...
Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 40-2026 phát hành ngày 05/10/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:
https://premium.vneconomy.vn/doc-thu-an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-40-2026.html
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