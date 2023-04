Từ chức Phó Tổng, thành viên HĐQT đăng ký bán hết cổ phiếu HBC

Lê Quốc Duy thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã HBC-HOSE).

Theo đó, ông Lê Quốc Duy (1981) - thành viên HĐQT HBC vừa đăng ký bán hết 24.086 cổ phiếu HBC từ ngày 24/4 đến 12/5 theo phương thức khớp lệnh hoặc thoả thuận.

Trước đó, hồi cuối tháng 3/2023, HĐQT HBC đã thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Lê Quốc Duy và ông Dương Đình Thanh theo nguyện vọng cá nhân.

Như vây, sau khi từ nhiệm chức vụ, ông Duy vẫn là Thành viên HĐQT của Hòa Bình (được bổ nhiệm từ tháng 4/2019) và là Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP HCM.

Trước đó, HĐQT HBC đã thông qua việc chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị HBC của ông Nguyễn Công Phú từ ngày 13/2/2023.

Qua đó, ông Phú ủy quyền cho ông Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT tham dự, thảo luận, biểu quyết tại tất cả các cuộc hợp, lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản hoặc hình thức khác của HBC. Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên độc lập HĐQT của ông Phú sẽ được xem xét thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Trước đó, ông Nguyễn Công Phú và ông Lê Viết Hải đã có cuộc tranh chấp gay gắt ngôi vương "Chủ tịch HBC". Cụ thể, ông Lê Viết Hải vào tháng 12/2022 đã có đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HBC và được chấp thuận từ ngày 1/1/2023. Sau đó, Hòa Bình có nghị quyết bầu Bầu ông Nguyễn Công Phú giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT HBC, kể từ ngày 01/01/2023.

Được biết, cổ phiếu HBC bị đưa vào diện kiểm soát theo quyết định số 165/QĐ-SGDHCM ngày 10/4/2023 của HOSE do tổ chức niêm yết vi phạm chậm nộp báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong 2 năm liên tiếp.

Mới đây, Uỷ ban Chứng khoánNhà nước đã "bác" đơn xin gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán. Do đó, cổ phiếu này đã bị HOSE cắt margin do do chậm nộp báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2022 quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin.

Theo BCTC hợp nhất chưa kiểm toán, năm 2022, HBC ghi nhận doanh thu đạt 14.123 tỷ đồng - tăng mạnh so với mức 11.355 tỷ của năm 2021; lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh -1.077 tỷ (cùng kỳ lãi 151 tỷ) và lỗ sau thuế là 1.140 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi ròng gần 97 tỷ.

Vừa qua, HBC xin điều chỉnh thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 từ 13h ngày 26/4 sang 8h ngày 27/6.

Đồng thời, HĐQT HBC đã công bố kế hoạch kinh doanh năm 2023 với mục tiêu doanh thu đạt 12.500 tỷ đồng - giảm 11,5% so với cùng và lợi nhuận sau thuế đạt 125 tỷ đồng (cùng kỳ âm 1.140 tỷ đồng).

Trên thị trường, chốt phiên ngày 18/4, giá cổ phiếu HBC tăng 350 đồng lên 8.400 đồng/cổ phiếu.