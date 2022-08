HBC phát hành 5 triệu cổ phiếu riêng lẻ, giá chào cao hơn 45% so với thị giá

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã HBC-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án chào bán và phát hành riêng lẻ cổ phiếu năm 2022.

Theo đó, HĐQT HBC thông qua việc phát hành 5 triệu cổ phiếu riêng lẻ, tương đương 2,035% số lượng cổ phiếu đang lưu hành cho nhà đầu tư chuyên nghiệp là Sanei Arrchitecture Planning Co. Ltd với giá chào bán là 32.500 đồng/cp. Sau đợt chào bán, Sanei Arrchitecture Planning Co. Ltd sẽ trở thành cổ đông và nắm giữ 1,99% vốn tại HBC.

Trong phiên giao dịch chiều ngày 17/8, cổ phiếu HBC giao dịch quanh mức 22.150 đồng/cp, giảm gần 36% so với mức đỉnh 34.500 đồng/cp đầu năm và giá phát hành dự kiến cao hơn 45,4% so với giá thị trường đang giao dịch.

Với số tiền dự kiến huy động là 162,5 tỷ đồng, Xây dựng Hòa Bình sẽ dùng để thanh toán chi phí mua nguyên vật liệu xây dựng phục vụ hoạt động thi công xây dựng (sắt, thép, nhôm, xi măng, …) trong tháng 10 năm nay.

Thời gian dự kiến phát hành trong quý 3 và 4/2022, sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế một năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Vốn điều lệ sẽ tăng từ 2.456,5 tỷ đồng lên 2.506,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, HBC cũng chốt thời gian thanh toán cổ tức năm 2021 bằng tiền và cổ phiếu. Theo đó, HBC sẽ thanh toán cổ tức là 3% (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng) vào ngày 30/9 và phát hành 17.195.804 cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 100:7 (100 cổ phiếu được nhận 7 cổ phiếu mới). Ngày đăng ký không hưởng quyền là ngày 24/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/8 tới.

Mới đây, HBC miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Lê Viết Hiếu từ ngày 23/7/2022. Thay vào đó, ông Lê Viết Hiếu sẽ được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng giám đốc thường trực từ ngày 23/7/2022.

Ông Lê Viết Hiếu sinh năm 1992, trình độ cử nhân Quản trị Kinh doanh và đồng thời là con trai ông Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT HBC. Ông Hiếu giữ chức Tổng giám đốc Hòa Bình từ ngày 23/7/2020 tới nay.

Được biết, doanh thu 6 tháng đầu năm 2022 đạt hơn 7,060 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ đạt hơn 63 tỷ đồng. Đến hiện tại, tổng giá trị trúng thầu của Hòa Bình đã đạt khoảng 14,500 tỷ đồng, đạt 72.5% kế hoạch năm 2022.