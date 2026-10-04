Tưng bừng Giải bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng 2026

Trong không khí phấn khởi chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, giữa không gian Hồ Tây thơ mộng của mùa thu Hà Nội, sáng 4-10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines tổ chức Lễ khai mạc Giải Bơi chải Thuyền rồng và Ván SUP Hà Nội mở rộng năm 2026.

Giải Bơi chải thuyền rồng - ván SUP Hà Nội mở rộng năm 2026 có chủ đề: "Sôi động Hồ Tây mùa thu: Nhịp chèo hội nhập chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô". Giải diễn ra trong hai ngày 3 – 4/10/2026 tại khu vực Vườn hoa Lý Tự Trọng và mặt nước Hồ Tây, dọc trục đường Thanh Niên - Nguyễn Đình Thi (phường Tây Hồ, Hà Nội), quy tụ gần 900 vận động viên đến từ các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế, tỉnh, thành phố, trường đại học, doanh nghiệp và câu lạc bộ.

Theo đó, ở nội dung bơi chải thuyền rồng có 48 đội, được chia thành nhiều nhóm, gồm các đội quốc tế và tỉnh, thành phố; khối ngoại giao, tổ chức quốc tế; trường đại học, liên cấp; các xã, phường của Hà Nội và doanh nghiệp, tổ chức, câu lạc bộ. Trong đó, nhóm quốc tế có sự góp mặt của Bomba Pilipinas (Philippines), Argo Naga (Malaysia), GuangZhou Knight Dragon Boat (Trung Quốc) cùng đại diện Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng và Thái Nguyên.

Ngoài ra, khối ngoại giao và tổ chức quốc tế có 10 đội, với đại diện đến từ Đức, Anh, Đan Mạch, Thụy Điển, Hoa Kỳ, Australia, Nhật Bản, Liên hợp quốc (UN), Liên minh châu Âu (EU) và Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc. Bên cạnh đó là 7 đội trường đại học, liên cấp; 14 đội xã, phường của Hà Nội và 10 đội thuộc khối doanh nghiệp, tổ chức, câu lạc bộ.

Ở nội dung ván SUP có 127 vận động viên (VĐV), trong đó 29 VĐV quốc tế, cùng các tay chèo đến từ nhiều tỉnh, thành phố. Các cuộc tranh tài SUP được kỳ vọng tạo nên những màn đua tốc độ và kỹ thuật hấp dẫn trên mặt nước Hồ Tây.

Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên các tấm ván SUP trong màn diễu hành. Ảnh: Phương Thảo

Sự kiện diễn ra trong không khí hân hoan của toàn thành phố hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2026). Giải đấu do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp cùng Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) tổ chức.

Sau lễ khai mạc, các đội thi bơi chải thuyền rồng bước vào vòng loại. Ảnh: Phương Thảo

Các đội thuyền rồng sôi nổi tranh tài, dưới sự cổ vũ nồng nhiệt. Ảnh: Phương Thảo

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, cho biết Giải Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng được tổ chức lần đầu vào năm 2018. Dù phải tạm dừng vào năm 2021 do đại dịch Covid-19, đến nay giải đã trải qua 7 năm tổ chức.

"Đây là sự hội tụ phong phú của thể thao thành tích, chất lượng chuyên môn và phong trào thể thao quần chúng, tạo điều kiện để các vận động viên giao lưu, thi đấu, nâng cao trình độ và lan tỏa tinh thần tập luyện thể thao trong cộng đồng", ông Phạm Tuấn Long nhấn mạnh.

Sự kết hợp giữa thuyền rồng truyền thống và ván SUP hiện đại đã tạo nên nét riêng của giải bơi chải thuyền rồng Hà Nội. Sau 7 năm tổ chức, giải đã từng bước khẳng định vị thế là một trong những sự kiện thể thao – văn hóa thường niên tiêu biểu của Thủ đô, được nhân dân đón nhận, tin yêu và mong chờ mỗi độ thu về. Nhiều đội đua, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp đã gắn bó, đồng hành cùng giải qua nhiều mùa, coi đây là điểm hẹn giao lưu thường niên tại Hà Nội.

Hà Nội đang trong thời điểm giao mùa, sáng nay có những cơn mưa nặng hạt. Tuy nhiên, các tay đua đã thể hiện tinh thần thi đấu quyết tâm, tập trung cao độ để liên tục bứt phá. Ảnh: Phương Thảo

“Thông qua Giải Bơi chải thuyền rồng - ván SUP, thành phố Hà Nội mong muốn những giá trị truyền thống không chỉ được lưu giữ trong đời sống hôm nay, mà còn góp phần lan tỏa vẻ đẹp của văn hóa, du lịch Thủ đô đến bạn bè quốc tế,” ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, cho biết đồng thời hé lộ: “Hà Nội muốn đưa các hoạt động thuyền rồng, SUP trên Hồ Tây thành trải nghiệm kết hợp thể thao, văn hóa và du lịch, hướng tới một điểm hẹn thường niên vào mùa thu”.