Thanh toán xuyên biên giới qua mã QR: Bước nhảy vọt cho bán lẻ và du lịch

Trong nhiều thập niên, thanh toán bán lẻ xuyên biên giới chủ yếu dựa vào tiền mặt và các mạng lưới thẻ quốc tế. Sự phát triển của hệ thống thanh toán tức thời và mã QR đã mở ra một phương thức mới, cho phép Việt Nam kết nối trực tiếp hạ tầng thanh toán trong nước với các đối tác quốc tế. VietQRGlobal là một bước đi cụ thể trong tiến trình đó, góp phần nâng cao tính tự chủ của hạ tầng thanh toán quốc gia, đồng thời mở ra cơ hội thúc đẩy giao thương và du lịch giữa Việt Nam với các thị trường tiềm năng.

Trải nghiệm thanh toán xuyên biên giới thuận tiện, liền mạch sẽ giúp giảm rào cản chi tiêu, kích thích tiêu dùng, mở ra nhiều cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và các cơ sở kinh doanh dịch vụ.

Thanh toán xuyên biên giới qua hệ thống chính thức còn góp phần minh bạch quá trình chu chuyển các dòng ngoại tệ, bổ sung dữ liệu phục vụ thống kê, phân tích và giúp cơ quan quản lý hoạch định chính sách kinh tế sát với thực tiễn hơn.

Hội thảo “Thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới qua mã QR: Động lực mới cho bán lẻ và du lịch” vừa diễn ra tại Hà Nội do VnEconomy tổ chức đã tạo diễn đàn để cơ quan quản lý, ngân hàng, tổ chức thanh toán, fintech, doanh nghiệp du lịch – bán lẻ và các đối tác quốc tế cùng nhận diện cơ hội, thách thức và tìm kiếm giải pháp nhằm thúc đẩy thanh toán QR xuyên biên giới.

VnEconomy trân trọng giới thiệu phiên thảo luận giữa các nhà Lãnh đạo, CEO với hàng loạt các vấn đề nóng của thanh toán xuyên biên giới, ngân hàng, tín dụng... được điều phối bởi Nhà báo Ngô Xuân Vũ, Phó Tổng Thư ký tòa soạn VnEconomy.