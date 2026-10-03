Pandora Production Việt Nam: Từ nhà máy 150 triệu USD đến sản phẩm đầu tiên xuất khẩu

Dự án nhà máy chế tác trang sức của Tập đoàn Pandora cho thấy xu hướng các doanh nghiệp Đan Mạch mở rộng hoạt động sản xuất tại Việt Nam, tận dụng nguồn nhân lực và năng lực sản xuất trong nước.

Pandora thành lập công ty tại Việt Nam vào tháng 3/2023 và chính thức khởi công nhà máy tại Khu công nghiệp VSIP III vào tháng 5/2024.

Sản phẩm thương mại đầu tiên được xuất khẩu ngày 1/10/2026, đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn xây dựng cơ sở sản xuất sang vận hành thương mại tại Việt Nam.

Bà Berta de Pablos-Barbier, CEO Tập đoàn Pandora, cho biết Việt Nam có môi trường kinh doanh ổn định, cơ sở hạ tầng tốt và nguồn nhân lực có truyền thống về nghề thủ công, chế tác trang sức. Pandora kỳ vọng cơ sở tại Việt Nam sẽ trở thành một phần quan trọng trong mạng lưới chế tác toàn cầu, không chỉ mở rộng công suất mà còn tăng tính linh hoạt và khả năng tự cường của chuỗi sản xuất.

Thương hiệu trang sức lớn của thế giới chính thức xuất khẩu lô hàng đầu tiên từ Việt Nam. Ảnh: VnEconomy

Bên cạnh vốn và công nghệ, Pandora cũng chú trọng phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam. Ông Jeerasage Puranasamiddhi, Tổng Giám đốc Cung ứng (CSO) và Giám đốc điều hành Pandora Production Vietnam, cho biết nhà máy có công suất 60 triệu sản phẩm mỗi năm, dự kiến tuyển dụng tới 7.000 lao động khi hoạt động hết công suất. Kỹ năng chế tác thủ công của người Việt Nam là một trong những lý do tập đoàn lựa chọn đầu tư.

Theo đại diện Pandora, nhu cầu trang sức mạ vàng nguyên chất (yellow gold) đang tăng nhanh, nên được ưu tiên sản xuất tại Việt Nam. Khi sản xuất ổn định, Pandora sẽ cân nhắc triển khai mạ bạch kim.

Pandora Production Vietnam hiện có 735 nhân viên, dự kiến tăng lên 1.000 người vàocuối năm 2026. Đội ngũ được đào tạo theo chương trình Production Academy, với 10 thợ thủ công từng đào tạo 3 tháng tại Thái Lan trong năm 2025 và 25 chuyên gia Thái Lan hỗ trợ đào tạo tại Việt Nam từ tháng 3/2026. Đến nay, Pandora đã đào tạo 121 chuyên gia đào tạo bậc thầy tại Việt Nam.

Bà Lina Gandløse Hansen, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam nhận định: Các khoản đầu tư của các doanh nghiệp như Lego và Pandora thể hiện cam kết và niềm tin vào Việt Nam như một điểm đến sản xuất dài hạn. Việt Nam có lực lượng lao động tay nghề cao, cơ sở hạ tầng tốt và năng lực sản xuất ngày càng phát triển. Vị trí chiến lược của Việt Nam cũng đóng vai trò quan trọng trong việc mang lại giá trị cho các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Nhà máy Pandora tích hợp yếu tố bền vững từ thiết kế, xây dựng đến vận hành nhà máy. Cơ sở đạt tiêu chuẩn LEED Gold, hướng tới sử dụng hoàn toàn năng lượng tái tạo, đồng thời sử dụng vàng và bạc tái chế trong sản xuất. Nước được tiết kiệm, tái sử dụng, với 100% nước tái chế dùng cho tưới cảnh quan. Hệ thống quản lý tòa nhà giúp theo dõi, tối ưu sử dụng năng lượng và tài nguyên.

Pandora Production Vietnam là doanh nghiệp chế xuất, với toàn bộ sản phẩm được sản xuất để xuất khẩu.

Theo kế hoạch, nhà máy có thể đạt công suất tối đa sớm nhất vào năm 2030, qua đó nâng năng lực chế tác toàn cầu của Pandora lên khoảng 50%.

Dấu mốc ngày 1/10 vì vậy không chỉ là thời điểm một sản phẩm được xuất khẩu, mà còn là bước chuyển từ giai đoạn xây dựng cơ sở sản xuất sang vận hành thương mại tại Việt Nam.

Từ khoản đầu tư hơn 150 triệu USD, nhà máy Pandora đang từng bước hình thành một cơ sở sản xuất quy mô lớn tại Việt Nam, cùng đội ngũ nhân sự và năng lực chế tác tại chỗ chuyên nghiệp.

Những sản phẩm đầu tiên mang nhãn “Made in Vietnam” được sản xuất và xuất khẩu từ nhà máy Pandora tại Khu công nghiệp VSIP III, TP Hồ Chí Minh, đánh dấu bước đầu đưa năng lực sản xuất tại Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.