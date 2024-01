Tuyển dụng hàng nghìn việc làm cho Công an nghĩa vụ xuất ngũ

Ngày 23/1/2024, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội hợp với Công an TP. Hà Nội đã tổ chức Phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành cho chiến sĩ nghĩa vụ Công an TP. Hà Nội xuất ngũ năm 2024.

KHAI THÁC HIỆU QUẢ NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG AN XUẤT NGŨ

Tại chương trình, ông Nguyễn Tây Nam, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP. Hà Nội cho biết, theo số liệu được Công an Thành phố cung cấp, mỗi năm Hà Nội có hàng trăm chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân xuất ngũ về địa phương.

Với vai trò là lực lượng trẻ của xã hội, chiến sĩ nghĩa vụ xuất ngũ đã thông qua môi trường học tập, rèn luyện, sinh hoạt có nề nếp, phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật.

Đây là những tố chất giúp chiến sĩ nghĩa vụ xuất ngũ trở thành lực lượng lao động tốt trong các đơn vị, doanh nghiệp. Việc quan tâm giải quyết việc làm sẽ khai thác được những ưu điểm của chiến sĩ xuất ngũ, góp phần đáp ứng nhu cầu thiếu hụt lao động trẻ trên địa bàn thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước.

“Tuy nhiên, cũng còn có nhiều chiến sĩ xuất ngũ còn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm được địa chỉ học nghề, hay một việc làm phù hợp, để phát huy khả năng và kiến thức của mình sau khi xuất ngũ trở về địa phương. Đây là lực lượng cần được tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề, lựa chọn việc làm phù hợp, để góp phần xây dựng một nguồn nhân lực lao động chất lượng của Thủ đô”, ông Nam nhấn mạnh.

Theo ông Nam, phiên giao dịch việc làm chuyên đề chiến sĩ nghĩa vụ Công an Thành phố hôm nay là lần đầu tiên Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố và Công an Thành phố phối hợp tổ chức, song không phải là lần duy nhất để giúp các chiến sĩ tìm kiếm việc làm phù hợp cho mình, ổn định cuộc sống.

Vì vậy, trong trường hợp hôm nay các chiến sĩ chưa tìm được công việc phù hợp, thì vẫn còn nhiều cơ hội phía trước.

Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội, cũng thông tin, từ năm 2021 đến nay, trung bình mỗi năm Công an Thành phố tuyển hơn 700 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Trong đó, đại đa số chiến sĩ có ý chí phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao với mục đích được cống hiến, phục vụ lâu dài trong lực lượng Công an nhân dân.

Tuy nhiên, do nhu cầu biên chế theo quy định của Chính phủ, nên Bộ Công an giao chỉ tiêu Công an Thành phố chỉ duy trì được một tỉ lệ nhất định (trung bình khoảng 15%), số chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ được chuyển sang chế độ chuyên nghiệp.

Đối với số chiến sĩ nghĩa vụ không được chuyển chuyên nghiệp, nhưng vẫn là nguồn nhân lực chất lượng, có ý thức tổ chức kỷ luật, độ tuổi, sức khỏe, là đội ngũ lao động chất lượng mà các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài Công an nhân dân rất cần, nếu được các cấp, các ngành chung tay, quan tâm, tạo điều kiện.

NHU CẦU TUYỂN DỤNG ĐA DẠNG NGÀNH NGHỀ, MỨC LƯƠNG HẤP DẪN

Theo Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội, hiện nay việc đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm đối với chiến sĩ nghĩa vụ thuộc lực lượng Công an nhân dân nói chung, chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Công an Thành phố nói riêng còn gặp nhiều khó khăn.

Doanh nghiệp tham gia tuyển dụng lực lượng chiến sĩ công an sắp xuất ngũ. Ảnh - Thu Hằng.

Cụ thể, về việc đào tạo nghề, các cơ sở đào tạo nghề trong Công an nhân dân chưa tổ chức đào tạo nghề cho đối tượng là chiến sĩ nghĩa vụ xuất ngũ sử dụng thẻ đào tạo nghề.

Diện ngành nghề được đào tạo trong Công an nhân dân còn hạn hẹp, chủ yếu tập trung vào lái xe, phòng cháy chữa cháy, dịch vụ bảo vệ, nên chưa thu hút được đông đảo học viên tham gia.

Về khả năng hỗ trợ việc làm, Công an Thành phố đã có chủ trương ưu tiên ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn đối với chiến sĩ nghĩa vụ xuất ngũ. Tuy nhiên, chiến sĩ nghĩa vụ cơ bản không được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp thuộc Công an Thành phố. Bên cạnh đó, nhiều chiến sĩ nghĩa vụ không có nguyện vọng, do gia đình đã có định hướng khác.

“Công an thành phố luôn xác định việc hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho chiến sĩ nghĩa vụ là một việc khó, vì phải giải quyết được hai vấn đề. Thứ nhất là ngành nghề, điều kiện học tập, lao động và mức thu nhập phù hợp với nguyện vọng của chiến sĩ nghĩa vụ. Thứ hai là phù hợp với nhu cầu tuyển lao động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp”, Phó giám đốc Công an TP. Hà Nội cho hay.

Dưới góc độ doanh nghiệp tham gia phiên việc làm, ông Đỗ Đức Chí, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Cung ứng nhân lực Nhân Kiệt, đánh giá lực lượng chiến sỹ nghĩa vụ công an đã được đào tạo rèn luyện trong môi trường bài bản, có tính kỷ luật cao.

Hiện công ty đang cung ứng lao động cho nhiều doanh nghiệp FDI lớn và doanh nghiệp trong nước, với nhiều vị trí khác nhau như nhân viên kỹ thuật, nhân viên nhà máy, nhân viên vận hành...

Riêng dịp Tết Nguyên đán 2024 sắp đến, để đáp ứng cho nhu cầu tăng cao của thị trường lao động trong nước, công ty đang có kế hoạch tuyển dụng hơn 2.000 lao động tại nhiều vị trí khác nhau, như nhân viên vận hành nhà máy, tòa nhà; nhân viên chăm sóc khách hàng; nhân viên lái xe...với mức lương hấp dẫn. Người lao động sẽ được đảm bảo hưởng 100% quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật.

Nhiều vị trí việc làm đa dạng ngành nghề được các doanh nghiệp đưa ra tại phiên việc làm. Ảnh - Thu Hằng.

Phiên giao dịch việc làm ngày 23/1 đã thu hút hơn 40 đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở dạy nghề, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực thương mại – dịch vụ, sản xuất, dịch vụ bảo vệ, xuất khẩu lao động... tham gia, với tổng nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh và xuất khẩu lao động là trên 2.000 chỉ tiêu, đa dạng vị trí, ngành nghề cùng mức lương hấp dẫn. Mức thu nhập dao động từ 5 đến trên 15 triệu đồng tùy theo vị trí vông việc.

Các chỉ tiêu có chất lượng cùng quyền lợi và mức thu nhập thỏa đáng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động, đặc biệt là chiến sĩ nghĩa vụ Công an xuất ngũ và chiến sĩ nghĩa vụ Công an sắp hoàn thành thời gian phục vụ tại ngũ trong các đơn vị thuộc Công an TP. Hà Nội tham gia vào thị trường lao động, tìm được việc làm ổn định.