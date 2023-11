Tỷ phú ẩn mình giàu nhất Thụy Sỹ liên quan gì đến doanh thu của Chanel?

Alain Wertheimer và Gérard Wertheimer là người thừa kế thế hệ thứ ba của Chanel. Hai anh em thừa kế công ty khi cha họ là Jacques Wertheimer qua đời năm 1996. Alain là chủ tịch của Chanel, trong khi Gérard lãnh đạo bộ phận đồng hồ của công ty. Năm 2021, hai doanh nhân kín tiếng này lần lượt là người giàu thứ 4 và 5 tại nước Pháp, đồng hạng 42 trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes, với ước tính tài sản ròng của mỗi người là 30,5 tỷ USD.

Tờ New York Times đã gọi hai anh em là "Những tỷ phú trầm lặng nhất trong làng thời trang". Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi, Gérard nói với tờ Times vào năm 2002 về lựa chọn ẩn mình của họ: "Những gì cần nhắc đến khi nói về thương hiệu đó là Coco Chanel. Đó là về Karl. Đó là về tất cả những người làm việc và sáng tạo tại Chanel. Đó không phải là về cái tên Wertheimers". Trong quá khứ, Chanel cũng luôn bí mật trong cách xử lý tài chính của mình suốt 108 năm.

Mới đây nhất, trong ấn phẩm thường niên về 300 người giàu nhất Thụy Sĩ do tạp chí Bilanz công bố ngày 24/11, tài sản của cư dân Thụy Sĩ và là người thừa kế mang họ Wertheimer hiện ước tính vào khoảng từ 41 tỷ CHF đến 42 tỷ CHF (46,5 tỷ - 47,5 tỷ USD), nhiều hơn 9 tỷ CHF so với bảng xếp hạng năm 2022. Điều này đã giúp Gérard Wertheimer trở thành tỷ phú giàu nhất Thụy Sĩ.

Doanh nhân 73 tuổi này sở hữu 49% cổ phần của Chanel, trong khi anh trai ông, Alain, nắm giữ 51% cổ phần của hãng bán lẻ đồ xa xỉ Pháp do ông nội của họ, Pierre Wertheimer và Coco Chanel đồng sáng lập vào năm 1910. Alain có giá trị tài sản lớn hơn một chút so với em trai mình, theo Bilanz, nhưng ông này hiện cư trú ở New York.

Alain Wertheimer và Gérard Wertheimer là người thừa kế thế hệ thứ ba của Chanel.

Vị trí thứ hai trong danh sách là hậu duệ của Fritz Hoffmann-La Roche, người sáng lập tập đoàn dược phẩm Roche, với khối tài sản trị giá 26 tỷ CHF-27 tỷ CHF. Tài sản của họ giảm 4 tỷ CHF, phản ánh vốn hóa thị trường của gã khổng lồ dược phẩm đang giảm, trong khi nhóm cổ đông gia đình nắm giữ hơn 65% cổ phần không ghi tên.

Theo báo cáo tài chính, doanh thu của Chanel đã tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái lên 17,2 tỷ USD, doanh thu của năm 2022 được đánh giá là cao kỷ lục. Việc tăng giá mạnh chiếm một nửa nguyên do tạo nên mức tăng trưởng doanh thu của Chanel vào năm 2022. Trong ấn phẩm thường niên về 300 người giàu nhất Thụy Sĩ, Bilanz nhấn mạnh một năm bùng nổ kỷ lục về doanh số bán hàng thời trang, nước hoa và trang sức đã nâng khối tài sản của hai anh em Wertheimer lên mức chưa từng có. Điều này đã giúp vị doanh nhân kín tiếng vượt mặt cả gia đình Kamprad, nhà sáng lập tập đoàn bán lẻ đồ nội thất lớn nhất thế giới Ikea.

Viên gạch đầu tiên giúp xây nên cơ đồ của gia tộc Wertheimer là vào những năm 1920, theo SCMP. Khi đó, Pierre Wertheimer (ông nội của Alain và Gérard) đã tài trợ cho nhà thiết kế thời trang mới nổi - Gabrielle "Coco" Chanel. Pierre qua đời năm 1965 và quyền kiểm soát công ty được chuyển cho con trai ông, Jacques. Khi Coco Chanel qua đời vào năm 1971, gia đình đã mua lại cổ phần của bà trong công ty.

Vào năm 1973, ở tuổi 25, con trai của Jacques là Alain đã thuyết phục hội đồng quản trị để thay thế vị trí của cha mình. Vào thời điểm đó, Chanel là thương hiệu đang dần kiệt quệ, Alain ngay lập tức cải tổ bằng cách mở rộng phân khúc quần áo may sẵn, thiết lập lại thị phần để dẫn đầu lĩnh vực nước hoa cao cấp. Quyết định quan trọng nhất của ông là thuyết phục nhà thiết kế người Đức Karl Lagerfeld trở thành giám đốc sáng tạo cho thương hiệu.

Ngày nay, Alain và Gérard vẫn tiếp tục điều hành Chanel. Người Pháp có câu nói: "Muốn sống hạnh phúc, chúng ta sống ẩn mình". Và sự thận trọng là một trong những châm ngôn sống của anh em nhà Wertheimer. Trong khi người anh Alain sống ở thành phố New York (Mỹ), em trai Gérard lại ở thành phố Geneva của Thụy Sĩ. Cả hai anh em đều chưa công khai ai sẽ tiếp quản Chanel và liệu trong tương lai, thương hiệu còn thuộc quyền kiểm soát của gia đình hay không. Hai anh em đều đã lập gia đình riêng, Alain có 3 người con còn Gérard có 2 con.

Bên cạnh Chanel, họ còn thừa kế Wertheimer et Frère, công việc kinh doanh chăn nuôi và đua ngựa của gia đình. Thú vui của gia đình Wertheimer là chơi bắn súng tại lâu đài ở Thung lũng sông Loire của Pháp, hay trượt tuyết tại căn nhà gỗ ở dãy núi Alps của Thụy Sĩ. Tính đến năm 2002, hai anh em sở hữu 8 ngôi nhà trên khắp thế giới. Theo Bloomberg, hai anh em còn có 1% cổ phần trong Ulta Beauty, chuỗi cửa hàng mỹ phẩm trị giá 24 tỷ USD.

Mặc dù, gia đình nhà Wertheimer nằm trong top 7 gia đình giàu có nhất thế giới, ông Gerard Wertheimer cùng anh trai Alain Wertheimer đều có lối sống rất kín tiếng trước truyền thông. Ngay cả khi nhà mốt lấy lại được vị thế nổi bật trong thế giới thời trang và khối tài sản của nhà Wertheimer ngày càng lớn, anh em nhà Wertheimer vẫn tự lái xe đến tham dự buổi trình diễn thời trang của thương hiệu. Bên cạnh đó, dù là "ông trùm" kiểm soát toàn bộ đế chế kinh doanh Chanel tuy nhiên họ thường ngồi ở hàng thứ 3 hoặc 4, thay vì hàng ghế đầu quyền lực.

Theo Bain & Company, ngành công nghiệp xa xỉ toàn cầu đã có một năm bom tấn vào năm 2022 với tổng doanh thu xấp xỉ 1,5 nghìn tỷ USD. Công ty tư vấn cho biết vào đầu tháng này rằng thị trường đang trên đà đạt được một năm kỷ lục khác trong năm nay, dự kiến đạt 1,6 nghìn tỷ USD vào năm 2023.

Nhưng bên cạnh đó, ngành này cũng đã xuất hiện một số dấu hiệu về nguy cơ trì hoãn tốc độ tăng trưởng. Nhà sản xuất dược phẩm Đan Mạch đứng sau bom tấn thuốc giảm cân Wegovy và Ozempic, Novo Nordisk, đã vượt qua gã khổng lồ hàng xa xỉ LVMH của Pháp để trở thành công ty có giá trị nhất châu Âu vào đầu năm nay.

Bain cũng dự đoán một triển vọng nhẹ nhàng hơn cho thị trường hàng xa xỉ toàn cầu bước vào năm 2024, với mức tăng trưởng từ thấp đến trung bình một con số trong năm nay. Bain nhận thấy thị trường cũng đang tạo ra sự tăng trưởng tích cực cho 65% đến 70% thương hiệu trong năm nay, giảm từ mức 95% vào năm 2022.