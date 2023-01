Tỷ suất lợi nhuận VN-Index dự báo đạt 14% năm 2023, vẫn hấp dẫn hơn gửi ngân hàng

Trong báo cáo cập nhật triển vọng thị trường tháng 1/2023 vừa công bố, Chứng khoán VnDirect đã đưa ra nhiều dự báo cho vĩ mô quốc tế và trong nước.

TRIỂN VỌNG VĨ MÔ RẤT TỐT

Cụ thể, với vĩ mô thế giới, FED tuyên bố nâng lãi suất điều hành thêm 50 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 12, thấp hơn mức tăng 75 điểm cơ bản ở cuộc họp trước. Dự báo sẽ có thêm 2 đợt tăng lãi suất của Fed trong Q1/23 với tổng mức tăng là 50 điểm cơ bản. Dựa trên dữ liệu quá khứ, lần cắt giảm lãi suất đầu tiên của FED thường diễn ra khoảng 7 tháng sau lần tăng cuối cùng.

Tuy nhiên, VnDirect không kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong năm 2023 trừ khi nền kinh tế Hoa Kỳ rơi vào suy thoái. Ở kịch bản không suy thoái, Fed chỉ thực hiện đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên khoảng 25 điểm cơ bản trong Q1/24.

Áp lực lên tỷ giá VND giảm nhờ chỉ số đồng USD yếu đi. Đồng USD giảm sức hấp dẫn so với các đồng tiền chủ chốt khác, kéo chỉ số đồng USD giảm 8%, từ 113 điểm vào đầu tháng 11 xuống 104 điểm vào giữa tháng 12. Trong bối cảnh tỷ giá USD/VND giảm áp lực, Ngân hàng Nhà nước có thêm công cụ hỗ trợ nền kinh tế, chẳng hạn xem xét mua dự trữ ngoại hối để bơm thanh khoản VND ra thị trường nhằm hạ nhiệt mặt bằng lãi suất trong nước.

Tuy nhiên, chỉ số đồng USD khó có thể giảm xuống dưới 100 và thậm chí có thể tăng trở lại nếu Fed tăng lãi suất điều hành thêm 50 điểm cơ bản vào Q1/23. Do đó, Ngân hàng Nhà nước có thể sẽ duy trì quan điểm thận trọng nhất định về tỷ giá trong nửa đầu năm 2023.

Một số Ngân hàng Thương mại giảm lãi suất cho vay theo chỉ đạo của NHNN. Theo đó, ít nhất 12 ngân hàng thương mại, tiêu biểu là Vietcombank và Agribank, thông báo giảm lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp theo yêu cầu của NHNN.

Lãi suất giảm từ 0,5%/năm đến 3,5%/năm đối với khoản vay bằng VND và đối với một số khách hàng doanh nghiệp, cá nhân hiện hữu. NHNN lưu ý các Ngân hàng có đủ thanh khoản và lãi suất cho vay thấp hơn sẽ được cấp hạn mức tín dụng cao hơn các ngân hàng khác. Do đó, sẽ có những Ngân hàng chủ động giảm một phần NIM để có lợi thế trong việc nhận hạn mức phân bổ tín dụng cao trong tương lai.

Đà tăng lãi suất huy động được kỳ vọng chậm lại. Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, lãi suất huy động kỳ hạn 3 tháng và kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng tư nhân đã tăng 6 điểm cơ bản (so với mức tăng 21 điểm cơ bản trong tháng 11) và 11 điểm cơ bản (so với mức tăng 83 điểm cơ bản của tháng 11) so với mức cuối tháng trước. Lãi suất huy động kỳ hạn 3 tháng và kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng quốc doanh giữ nguyên trong giai đoạn T11- 12/2022.

Hiệp hội Ngân hàng kêu gọi các Ngân hàng giảm lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng xuống tối đa 9,5%/năm. Sau lời kêu gọi, một số Ngân hàng đã giảm lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng từ trên 10%/năm xuống dưới 9,5%.

CHỨNG KHOÁN VẪN HẤP DẪN HƠN GỬI TIẾT KIỆM

VnDirect kỳ vọng thu nhập thị trường sẽ tăng 17% trong năm tài chính 2022. Đối với năm tài chính 2023, thu nhập thị trường dự kiến sẽ tăng khiêm tốn 5% so với cùng kỳ trong nửa đầu năm 2023, sau đó cải thiện đáng kể trong nửa cuối năm 2023, đưa mức tăng trưởng cả năm lên 14%.

Ngành hàng không sẽ nổi bật về tăng trưởng lợi nhuận nhờ sự phục hồi gần như hoàn toàn của các chuyến bay quốc tế. Vật liệu xây dựng sẽ có tăng trưởng lợi nhuận đáng kể nhờ giá nguyên liệu đầu vào (than đá, quặng sắt) giảm.

Tại ngày 30 tháng 12 năm 2022, Vn-Index đang giao dịch ở mức P/E trượt 12 tháng là 10,5 lần, thấp hơn 40% so với mức đỉnh năm nay (17,7 lần) và thấp hơn 34% so với P/E trung bình 5 năm (16,0x). Định giá rẻ giúp thị trường chứng khoán Việt Nam thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Kể từ đầu tháng 11, các nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng hơn 30.000 tỷ đồng (~1,3 tỷ USD) trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Lãi suất tiền gửi bình quân kỳ hạn 12 tháng hiện ở mức 7,8%/năm. Cá biệt, có một số ngân hàng nhỏ lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng là 9,5%/năm. Trong khi đó, tỷ suất thu nhập trên giá hiện tại của Vn-Index là khoảng 9,5%. Cùng với tỷ suất cổ tức 2,0%, tỷ suất lợi tức thị trường ước tính khoảng 11,5%, đây vẫn là mức hấp dẫn so với lãi suất huy động 12 tháng của các ngân hàng thương mại.

VnDirect cho rằng mức định giá P/E hiện tại đã phản ánh những lo ngại về triển vọng tăng lãi suất ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán.

Thanh khoản thị trường yếu trước Tết Nguyên đán. Do đó, nhà đầu tư cần thận trọng trước kỳ nghỉ lễ sắp tới. Nhà đầu tư nên hạn chế sử dụng đòn bẩy (margin) trong thời điểm hiện tại để giảm thiểu rủi ro. Các yếu tố tiềm năng thúc đẩy đà tăng bao gồm: Chính phủ nới lỏng các điều kiện phát hành trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Về triển vọng ngành, sau một năm 2022 chưa đạt kỳ vọng, phát triển cơ sở hạ tầng như một phần của đầu tư công sẽ thúc đẩy hoạt động của các tập đoàn xây dựng lớn. Dự án nhà ga T3 tại sân bay Tân Sơn Nhất chính thức được khởi công vào ngày 24/12/2022. Ngoài ra, 12 dự án thành phần của cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 đã được khởi công vào ngày 01/01/2023.

Bên cạnh đó, xu hướng đầu tư xây dựng hạ tầng năng lượng sẽ được đẩy mạnh sau khi Quy hoạch điện 8 được phê duyệt chính thức. Các lựa chọn hàng đầu của VnDirect theo chủ đề này là: ACV, AST, C4G, PLC, PC1 và POW.