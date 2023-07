United Tastes: Khám phá mỹ vị Hoa Kỳ tại Nam An Market

Sự kiện "Khám phá Mỹ vị Hoa Kỳ" tại chuỗi cửa hàng Nam An Market là một hoạt động trong chiến dịch "United Tastes - Khám phá mỹ vị Hoa Kỳ" được Phòng Nông nghiệp – Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ giới thiệu từ năm 2021 nhằm quảng bá thực phẩm và đồ uống của Hoa Kỳ tại thị trường Việt Nam.

Sự hợp tác triển khai giữa Nam An, Phòng Nông nghiệp Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ và các Hiệp hội Thực phẩm Hoa Kỳ đã tạo nên một sự kiện hấp dẫn thu hút người tiêu dùng Việt bằng hàng trăm sản phẩm độc đáo và hấp dẫn. Sự kiện này không chỉ góp phần tạo nên một không gian mua sắm độc đáo mà còn giúp tăng cường sự kết nối giữa các doanh nghiệp Mỹ và người tiêu dùng Việt Nam - một thị trường được đánh giá vô cùng tiềm năng trong thời gian tới.

Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện từ ngày 30/06/2023 đến hết ngày 13/07/2023, Nam An Market mang đến cho khách hàng một loạt ưu đãi đặc biệt. Tất cả các hàng hoá có xuất xứ từ Hoa Kỳ đều được giảm giá đặc biệt từ trên 10%, và hơn 400 sản phẩm thực phẩm từ các thương hiệu lớn của Hoa Kỳ đã góp mặt tại sự kiện này. Đồng thời, khách hàng còn được trải nghiệm các hoạt động thú vị như dùng thử sản phẩm, nhận quà tặng từ các nhãn hàng, và thưởng thức món ăn Hoa Kỳ độc đáo được thực hiện bởi các đầu bếp chuyên nghiệp.

Tại sự kiện lần này, ông Benjamin Petlock, Tùy viên Nông nghiệp Cấp cao của Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM cho biết: Thực phẩm và đồ uống Hoa Kỳ ngày càng trở nên phổ biến ở thị trường Việt Nam nhờ chất lượng cao, an toàn, sẵn có và đa dạng. Ngày này, người tiêu dùng Việt Nam có thể dễ dàng tìm thấy nhiều loại thực thực phẩm và đồ uống Hoa Kỳ đang được bán trong các kênh bán lẻ hiện đại, bao gồm các cửa hàng Nam An Market.

Ông Võ Tấn Thành, Chủ tịch hội đồng thành viên Nam An Market, đã bày tỏ sự hào hứng với sự hợp tác này và cam kết thúc đẩy thêm nhiều cơ hội hợp tác giữa Nam An Market và các doanh nghiệp Mỹ. Việc trở thành đối tác của USDA trong việc giới thiệu thực phẩm Hoa Kỳ tới người tiêu dùng Việt là một bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển của Nam An Market nhằm mang đến khách hàng nguồn sản phẩm phong phú và chất lượng, đáp ứng nhu cầu ẩm thực ngày càng cao của thực khách Việt Nam trong quá trình hội nhập.

Với sự kiện "United Tastes - Khám phá mỹ vị Hoa Kỳ", Nam An Market đã tạo ra một không gian mua sắm độc đáo và đa dạng, mang đến cho người tiêu dùng Việt những trải nghiệm ẩm thực tinh tế từ xứ sở cờ hoa. Hãy đến Nam An Market để khám phá và thưởng thức hương vị Hoa Kỳ đặc trưng ngay từ hôm nay!"

* Theo dõi sự kiện tại: https://www.facebook.com/unitedtastes.vn