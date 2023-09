VCBS: Tỷ giá VND/USD tăng khoảng 3% trong năm 2023

Chốt ngày 15/9, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 24.036 VND/USD, tăng tới 43 đồng so với phiên cuối tuần trước đó. Ngân hàng Nhà nước tiếp tục niêm yết tỷ giá mua giao ngay ở mức 23.400 VND/USD. Tỷ giá bán giao ngay phiên cuối tuần được niêm yết ở mức 25.187 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với trần tỷ giá.

Tỷ giá liên ngân hàng được giao dịch theo xu hướng tăng trong tuần 11-15/9/2023. Chốt phiên ngày 15/9, tỷ giá liên ngân hàng đóng cửa tại 24.260 VND/USD, tăng mạnh 171 đồng so với phiên cuối tuần trước đó.

Tỷ giá trên thị trường tự do ít biến động trong tuần qua. Chốt phiên ngày 15/9, tỷ giá tự do tăng 80 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên cuối tuần trước đó, giao dịch tại 24.180 VND/USD và 24.260 VND/USD.

Những ngày đầu tháng 9, chỉ số DXY tiến mức 105 cao nhất trong vòng 6 tháng trở lại đây. Fed vẫn có khả năng tăng lãi suất trong điều kiện lạm phát cơ bản chưa giảm bền vững về quanh ngưỡng 3%.

Trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước vẫn đang ưu tiên mục tiêu hạ lãi suất cho vay khiến áp lực lên tỷ giá có xu hướng dồn tích. Theo đó, khả năng đồng VND giảm giá so với USD tiếp diễn trong các tháng cuối năm.

Chỉ tính riêng tháng 8/2023, VND giảm giá 1,6% so với đồng USD đưa mức giảm giá từ đầu năm tới nay lên 2,06% (theo Ngân hàng Nhà nước).

Theo nhóm nghiên cứu VCBS, tỷ giá giao dịch tại hệ thống ngân hàng và thị trường tự do không có sự khác biệt lớn và còn cách xa so với tỷ giá trần quy định bởi Ngân hàng Nhà nước hay tỷ giá bán tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước.

Điểm thuận lợi giai đoạn này là nguồn cung ngoại tệ ổn định nhờ một số yếu tố thuận lời từ: (i) Cán cân hàng hóa và dịch vụ duy trì trạng thái thặng dư, cầu ngoại tệ phục vụ hoạt động nhập khẩu không tăng do nhu cầu yếu; (ii) Kiều hối ước tăng trưởng so với năm ngoái; (iii) Dòng tiền từ các hoạt động giải ngân vốn đầu tư FDI và mua bán vốn cổ phần duy trì. Tổng hợp các yếu tố trên, VCBS duy trì dự báo mức mất giá hợp lý của VND so với USD khoảng 3% trong năm 2023.

Với bối cảnh kinh tế hiện tại, lạm phát trong tầm kiểm soát, tỷ giá biến động ở mức độ hợp lý tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan điều hành tiếp tục theo đuổi mục tiêu kéo giảm mặt bằng lãi suất, giữ trạng thái thanh khoản ở mức dồi dào.

Lãi suất liên ngân hàng được dự báo tiếp tục duy trì ở mức thấp trong tháng 9 ít nhất cho tới khi có các thông tin mới bao gồm quyết định chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương trong tháng 9/2023.

Trong tuần từ ngày 11 - 15/9/2023, lãi suất VND liên ngân hàng biến động theo xu hướng giảm qua các phiên, đặc biệt ở kỳ hạn 1 tháng. Chốt ngày 15/9, lãi suất VND liên ngân hàng giao dịch quanh mức: qua đêm là 0,20% (không thay đổi); 1 tuần là 0,35% (-0,05%; 2 tuần là 0,49% (-0,05%); 1 tháng là 1,10% (-0,22%).

Lãi suất USD liên ngân hàng tăng – giảm nhẹ qua các phiên ở tất cả các kỳ hạn. Phiên cuối tuần, lãi suất USD liên ngân hàng đóng cửa ở mức: qua đêm là 5,04% (không thay đổi); 1 tuần là 5,15% (+0,01%); 2 tuần là 5,24% (không thay đổi) và 1 tháng là 5,35% (+0,02%).

Thị trường mở không ghi nhận giao dịch trong nhiều tháng trở lại đây.