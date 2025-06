Công ty con của TLG lên kế hoạch nhận chuyển nhượng gần 8,3 triệu cổ phiếu PNC

Ông Nguyễn Hữu Đức báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (mã PNC-HOSE).

Theo đó, ngày 3/6, ông Nguyễn Hữu Đức thông báo đã bán thành công 1.136.081 cổ phiếu, chiếm 10,52% vốn tại PNC và ông Đức không còn là cổ đông lớn của PNC.

Được biết, PNC đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2025 với tổng doanh thu thuần dự kiến 645 tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt 14 tỷ đồng.

Đáng chú ý là cổ đông PNC thông qua việc miễn chào mua công khai đối với giao dịch chuyển nhượng 2.949.931 cổ phần của nhóm 6 cổ đông; 2.138.060 cổ phần của nhóm 4 cổ đông và 3.207.516 cổ phần của nhóm 5 cổ đông cho Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Tân Lực Miền Nam theo phương thức giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận thông qua hệ thống giao dịch HOSE. Thời gian dự kiến thực hiện từ quý 2/2025 cho đến khi hoàn tất giao dịch.

Hiện PNC có 10.799.351 cổ phiếu đang lưu hành và tổng giao dịch của 3 nhóm cổ đông này là 8.295.507 cổ phiếu, chiếm 76,8% vốn điều lệ của PNC.

Theo báo cáo thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (mã TLG-HOSE) thì Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Tân Lực Miền Nam là 1 trong 5 công ty con của TLG có vốn điều lệ là 150 tỷ, với tỷ lệ biểu quyết là 100%. Hoạt động chính của công ty con này là kinh doanh văn phòng phẩm có trụ sở đặt tại Tp.HCM.

Qua đó, HĐQT TLG đã thông qua việc Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Tân Lực Miền Nam nhận chuyển nhượng cổ phần từ các cổ đông của PNC với mục đích là tìm kiếm cơ hội đầu tư và giao cho ông Cô Gia Thọ đại diện được quyền quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến giao dịch trên.

Hiện cổ đông lớn nhất của Phương Nam là Tổng công ty Công Nghiệp – In – Bao bì Liksin TNHH MTV – doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước – đang nắm giữ hơn 1,6 triệu cổ phiếu PNC, tương đương 15,05% vốn điều lệ.

Về nhân sự: HĐQT công ty đã bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Quỳnh (1972) giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, Người đại diện pháp luật (2022-2026); ông Nguyễn Hữu Hoạt (1961) - Chủ tịch HĐQT bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT; bà Võ Thị Hoàng Quân (1973) giữ chức Tổng giám đốc PNC và cũng là giám đốc chiến lược của Tập đoàn Thiên Long, thay thế bà Nguyễn Như Quỳnh – người đã nộp đơn xin rút khỏi vị trí Tổng giám đốc kiêm Phó chủ tịch HĐQT, đồng thời đề nghị chấm dứt hợp đồng lao động với công ty; bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Thứ (1991) - Giám đốc đầu tư của Tjaap đoàn Thiên Long và cũng là Giám đốc kiêm Người đại diện theo Pháp luật của Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Tân Lực Miền Nam - giữ chức vụ Phó tổng giám đốc thay ông Lê Quý Phú.

Đồng thời, HĐQT chập thuận đơn vị từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Nguyễn Như Quỳnh, ông Nguyễn Đức Long, ông Võ Thành Đông Phương theo nguyện vọng cá nhân.

Kết thúc quý 1/2025, PNC ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 146,33 tỷ đồng, tăng gần 11,7 tỷ đồng so với cùng kỳ (134,6 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế đạt 2,49 tỷ đồng, tăng 79 triệu so với cùng kỳ (2,41 tỷ đồng). Còn Tập đoàn Thiên Long ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm hơn 10 tỷ so với cùng kỳ, từ 88,3 tỷ hồi quý 1/2024 xuống 78,4 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm từ 935 tỷ xuống gần 858 tỷ đồng.

Trên thị trường, chốt phiên giao dịch ngày 5/6, giá cổ phiếu PNC tiếp tục tăng trần, dừng ở mức 29.350 đồng/cổ phiếu.