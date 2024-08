Vi phạm hành chính về thuế, một công ty bị phạt 1,7 tỷ tiền thuế

Cục thuế Tỉnh Hải Dương vừa có thông báo về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế, theo đó, một công ty đã có hành vi khai sai các chỉ tiêu liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế trong hồ sơ thuế Giá trị Gia tăng (GTGT), khai sai căn cứ tính thuế nhưng không dẫn đến tăng số thuế GTGT được hoàn, khai sai căn cứ tính thuế dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp.

Do đó, công ty này đã bị xử phạt tiền 289 triệu đồng và bị truy thu thuế TNDN hơn 1,3 tỷ đồng, tiền chậm nộp thuế TNDN hơn 113 triệu đồng. Đồng thời, giảm thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau số tiền 118 triệu đồng. Tổng cộng, tổng số tiền thuế mà Nhựa An Phát Xanh bị xử lý là hơn 1,7 tỷ đồng.

Được biết, đây là một là doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực sản xuất bao bì màng mỏng chất lượng cao. Doanh nghiệp đã có vi phạm hành chính về thuế và phải chịu trách nhiệm nộp phạt theo quy định của pháp luật.

Về kết quả kinh doanh, quý 2/2024, công ty này ghi nhận doanh thu đạt 2.782 tỷ đồng, xấp xỉ so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 108 tỷ đồng, tăng 118,20% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, ghi nhận doanh thu đạt hơn 5.700 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận sau thuế đạt 253 tỷ đồng, tăng 164% so với cùng kỳ năm 2023 (113,66 tỷ đồng).