VIBE 2026: Đón đầu xu hướng vật liệu xanh và giải pháp thông minh cho đô thị

Với chủ đề “Growth in Motion - Nhịp điệu tăng trưởng”, Triển lãm Nội thất và Xây dựng Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIBE 2026) đặt trọng tâm vào vật liệu xanh, công nghệ, quy hoạch đô thị và các giải pháp hướng tới nâng cao chất lượng sống…

Triển lãm Nội thất và Xây dựng Việt Nam diễn ra từ ngày 30/9 đến 3/10 tại TP. Hồ Chí Minh, với chủ đề “Growth in Motion - Nhịp điệu tăng trưởng”. Ảnh: HAWA

Trong bối cảnh TP. Hồ Chí Minh mở rộng không gian phát triển, Triển lãm Nội thất và Xây dựng Việt Nam (VIBE 2026) lần thứ 5 diễn ra từ ngày 30/9 đến ngày 3/10 tập trung vào vật liệu xanh, công nghệ và các giải pháp hướng tới chất lượng sống.

Sự kiện do Hội Mỹ nghệ và Chế biến Gỗ TP. Hồ Chí Minh (HAWA) phối hợp cùng Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu Xây dựng TP. Hồ Chí Minh (SACA) tổ chức, với sự tham gia của hơn 300 doanh nghiệp, 700 gian hàng, giới thiệu hơn 10.000 sản phẩm và giải pháp.

NGÀNH GỖ VÀ NỘI THẤT VIỆT NAM CÒN DƯ ĐỊA LỚN Ở THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Quốc Khanh, Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (VIFOREST), Trưởng ban tổ chức VIBE, cho rằng bên cạnh năng lực sản xuất và xuất khẩu, ngành gỗ và nội thất Việt Nam còn dư địa lớn ở thị trường trong nước. “Người tiêu dùng cần được tiếp cận các sản phẩm nội thất và vật liệu xây dựng có thiết kế, chất lượng, an toàn và bền vững, với mức giá phù hợp”, ông Khanh nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Quốc Khanh, Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam. Ảnh: HAWA Chúng ta đã xây dựng được năng lực sản xuất, đội ngũ lao động, chuỗi cung ứng đủ sức phục vụ các thị trường khó tính. Bên cạnh xuất khẩu, thị trường hơn 100 triệu người trong nước cũng rất quan trọng. Người tiêu dùng cần được tiếp cận sản phẩm nội thất, vật liệu xây dựng có thiết kế, chất lượng, an toàn và bền vững, với mức giá phù hợp.

Ở góc độ quản lý ngành lâm nghiệp, ông Nguyễn Văn Diện, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, cho rằng sự phát triển của thị trường xây dựng và nội thất có mối liên hệ trực tiếp với chuỗi giá trị gỗ trong nước. Theo ông, sản phẩm gỗ và nội thất gỗ là một phần quan trọng trong kiến trúc và đời sống, đồng thời là mắt xích trong chuỗi giá trị xây dựng và phát triển nhà ở. Định hướng phát triển công nghiệp chế biến gỗ gắn với vùng nguyên liệu hợp pháp cũng được xác định là một trong những nội dung trọng tâm của Chiến lược phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

"Nếu chuỗi giá trị từ trồng rừng, chế biến gỗ, thiết kế, sản xuất nội thất đến xây dựng được tổ chức hiệu quả, giá trị của gỗ có thể được gia tăng qua nhiều công đoạn, qua đó tạo thêm động lực phát triển rừng trồng gỗ lớn và sinh kế cho người trồng rừng", lãnh đạo Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm nhấn mạnh.

QUY HOẠCH ĐÔ THỊ GẮN LIỀN VỚI CHẤT LƯỢNG SỐNG

Điểm nhấn đáng chú ý trong khuôn khổ triển lãm đó là diễn đàn "TP. Hồ Chí Minh - Tái định hình siêu đô thị: Những siêu dự án kiến tạo diện mạo và chất lượng sống TP. Hồ Chí Minh 2030- 2035”. Tại sự kiện, các chuyên gia cùng thảo luận về các vấn đề quy hoạch, hạ tầng, giao thông công cộng, phát triển đô thị nén và chất lượng sống trong quá trình thành phố mở rộng diện tích thành siêu đô thị.

Từ góc nhìn quy hoạch, Tiến sỹ, Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, Chủ tịch NgoViet Architects & Planners cho rằng bài toán cốt lõi khi tái định hình siêu đô thị là người dân sẽ đứng ở đâu trong cấu trúc mới, khi những thay đổi về không gian tác động trực tiếp đến nơi ở, việc làm và đời sống.

Quy hoạch phải gắn nơi ở với trung tâm việc làm và tiện ích, hướng tới mô hình trong đó người dân có thể tiếp cận việc làm, giáo dục, y tế và giải trí trong khoảng 15 phút bằng giao thông công cộng.

Theo ông Sơn, việc phát triển hàng trăm km metro, đường vành đai, khu đô thị mới và các dự án quy mô lớn có thể làm thay đổi không gian sống của người dân, trong khi các dự án tại khu vực hiện hữu cũng kéo theo đền bù, giải tỏa và tái cơ cấu cuộc sống.

Vì vậy, cần tránh phát triển những khu đô thị hiện đại nhưng thiếu cư dân. "Quy hoạch phải gắn nơi ở với trung tâm việc làm và tiện ích, hướng tới mô hình trong đó người dân có thể tiếp cận việc làm, giáo dục, y tế và giải trí trong khoảng 15 phút bằng giao thông công cộng", ông Sơn nhấn mạnh.

Vấn đề nhà ở cũng không thể tách rời quy hoạch giao thông. Khi giá trị đất quanh các nhà ga tăng lên, cần bảo đảm người lao động vẫn có thể sống gần nơi làm việc thay vì bị đẩy ra xa bởi giá nhà và giá thuê. Một giải pháp là dành một phần quỹ đất công phát triển nhà ở với mức giá phù hợp.

Bên cạnh đó, hạ tầng xã hội cũng cần được thiết kế theo đặc điểm kinh tế và thu nhập từng khu vực, bởi nhu cầu của vùng tài chính khác với vùng công nghiệp. Mục tiêu cuối cùng là hình thành những không gian đô thị nơi người dân có thể “sống được với mức lương của họ”, thay vì chỉ tạo ra những khu vực có hình thức hiện đại.

Cùng quan điểm về vấn đề này, ông Nguyễn Chánh Phương, Phó Chủ tịch HAWA, khẳng định mỗi bước chuyển mình của thành phố đều tạo ra những yêu cầu mới đối với không gian đô thị và đời sống người dân. Các dự án hạ tầng và đô thị quy mô lớn có thể tạo ra những trung tâm phát triển, cơ hội đầu tư mới, đồng thời đặt ra yêu cầu về môi trường sống, giao thông và không gian công cộng.

Theo ông, bài toán đặt ra là cần tạo dựng một TP. Hồ Chí Minh lớn hơn về quy mô, đồng thời là một đô thị có khả năng tăng trưởng, tạo việc làm, cung cấp nhà ở phù hợp và bảo đảm chất lượng sống cho nhiều thế hệ.

"Khi các cực phát triển, hành lang kinh tế và hệ thống giao thông được kết nối, giá trị cuối cùng của quy hoạch vẫn nằm ở khả năng người dân có thể an cư, làm việc và cải thiện chất lượng đời sống cả về vật chất lẫn tinh thần" ông Phương nói.

XU HƯỚNG VẬT LIỆU XANH KẾT HỢP CÙNG CÔNG NGHỆ SỐ

Song song với nội dung quy hoạch, VIBE 2026 dành không gian giới thiệu vật liệu xanh, công nghệ số trong thiết kế và các giải pháp cho không gian sống.

Khách tham quan có thể tiếp cận các giải pháp không gian sống từ thiết kế, sản xuất thủ công đến thi công hoàn thiện, cùng các bộ sưu tập nội thất kết hợp vật liệu tự nhiên như mây, tre, cói với những vật liệu cao cấp.

Các hoạt động tại VIBE Gallery Architecture với 33 văn phòng kiến trúc đương đại, không gian giới thiệu sản phẩm từ cuộc thi Hoa Mai Design Award và các workshop về đan lát thủ công, làm pháp lam, cùng chuỗi 20 hội thảo, workshop chuyên môn.

Đặc biệt, lần đầu tại VIBE 2026 có Không gian triển lãm chung TP. Hồ Chí Minh, do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp cùng HAWA thực hiện. Khu vực này thu hút sự tham gia của 24 đại diện doanh nghiệp tiêu biểu trong ngành gỗ và thủ công mỹ nghệ của thành phố.

Sự xuất hiện của các sản phẩm thủ công mỹ nghệ đương đại tại triển lãm cho thấy vật liệu truyền thống như mây, tre, cói vẫn có thể được khai thác trong những thiết kế hiện đại, đồng thời kết hợp với công nghệ số để tạo ra những sản phẩm và không gian phù hợp với nhu cầu mới.

Từ vật liệu, thiết kế đến quy hoạch, các nội dung tại VIBE 2026 cho thấy câu chuyện phát triển đô thị không chỉ nằm ở quy mô công trình hay tốc độ xây dựng. Việc lựa chọn vật liệu, tổ chức không gian, phát triển giao thông công cộng, nhà ở và hạ tầng xã hội đều tác động trực tiếp đến mức độ bền vững và chất lượng sống của đô thị.