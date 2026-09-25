Khi phụ phẩm nông nghiệp trở thành nguyên liệu công nghiệp, tạo ra vật liệu mới
AAnh Khuê
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Từ lõi dừa, bã cà phê đến bã mía, vỏ trấu hay phụ phẩm trong chế biến nông sản, những nguồn nguyên liệu từng được xem là phần bỏ đi đang được đưa vào các quy trình công nghệ để tạo ra vật liệu và sản phẩm mới.
Phía sau những thử nghiệm này là một câu chuyện lớn hơn của
kinh tế tuần hoàn: thay vì kết thúc vòng đời ở khâu thải bỏ, phụ phẩm được đưa
trở lại nền sản xuất với một vai trò khác, có giá trị gia tăng cao hơn.
TỪ PHỤ PHẨM ĐẾN VẬT
LIỆU MỚI
Việc tận dụng sinh khối nông nghiệp làm nguyên liệu cho các loại vật liệu mới là hướng đi đầy triển vọng được các đơn vị, doanh nghiệp nghiên cứu và triển khai.
Hiện nay, doanh
nghiệp Việt Nam đang nghiên cứu phát triển vật liệu sinh học từ nhiều nguồn
nguyên liệu có nguồn gốc nông nghiệp như bã mía, bã cà phê, tinh bột, vỏ trấu
và các phụ phẩm trong chế biến thực phẩm.
Điển hình trong đó là Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ BUYO đang phát triển
công nghệ chuyển đổi rác hữu cơ, bã bia và phế phẩm nông nghiệp thành nhựa sinh
học có khả năng phân hủy sinh học hoàn toàn. Vật liệu này có khả năng chịu nhiệt
trong khoảng từ -22°C đến 50°C và được định hướng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực.
Một hướng khác cho thấy phụ phẩm nông nghiệp có thể đi sâu
hơn vào lĩnh vực vật liệu là nghiên cứu sử dụng lõi dừa và bã cà phê để chế tạo
vật liệu lọc nước.
Nhóm nghiên cứu tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh
Long đã sử dụng lõi dừa và bã cà phê để tạo than hoạt tính, sau đó kết hợp với
vật liệu ZIF-8 nhằm nâng cao khả năng xử lý nước nhiễm mặn. Vật liệu tạo thành
có tên AC-ZIF-8, với diện tích bề mặt khoảng 1.578,3 m2/g trong điều kiện phối
trộn phù hợp.
Theo kết quả thử nghiệm, hệ lọc kết hợp công nghệ RO, NF
và lõi than AC-ZIF-8 có khả năng xử lý nguồn nước có độ mặn trên 4‰ xuống dưới
1‰. Trong điều kiện phòng thí nghiệm, hệ thống cột lọc 20 inch đạt hiệu suất loại
bỏ muối tới 89,57%. Mô hình cũng đã được thử nghiệm thực tế tại một nông hộ ở Bến
Tre (nay thuộc tỉnh Vĩnh Long), với nguồn nước nhiễm mặn khoảng 4‰ được xử lý
xuống dưới 1‰.
Từ những trường hợp trên có thể thấy cùng một nguồn sinh khối có thể được tiếp cận theo nhiều hướng công nghệ khác nhau. Phụ phẩm không chỉ được tận dụng để làm phân bón, thức ăn chăn nuôi hay nhiên liệu, mà còn có thể trở thành nguyên liệu đầu vào cho vật liệu sinh học, vật liệu hấp phụ và các sản phẩm phục vụ môi trường.
Đây cũng là hướng mà Trung tâm Sản xuất sạch hơn Việt Nam
(VNCPC) đang khảo sát trong nghiên cứu về chuỗi giá trị chuyển đổi phụ phẩm
nông nghiệp thành sản phẩm sinh thái tại Tây Bắc, Tây Nguyên và đồng bằng sông
Cửu Long.
Các loại phụ phẩm được khảo sát gồm rơm rạ, trấu, phụ phẩm sắn,
vỏ và bã cà phê, xơ dừa cùng nhiều nguồn sinh khối khác. Nhóm nghiên cứu không
chỉ xem xét lượng phụ phẩm phát sinh mà còn khảo sát quá trình thu gom, sơ chế,
sử dụng, thương mại hóa và khả năng cung ứng nguyên liệu cho doanh nghiệp.
ĐIỂM NGHẼN NẰM Ở CHUỖI
CUNG ỨNG
Công nghệ đang mở ra khả năng tạo ra sản phẩm mới, nhưng để phụ
phẩm thực sự trở thành một nguồn nguyên liệu công nghiệp, bài toán đầu tiên vẫn
là tổ chức được dòng nguyên liệu.
Khảo sát của VNCPC tại ba vùng trọng điểm đã cho thấy, hiện nay các doanh
nghiệp đang tận dụng phụ phẩm để tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng. Tuy nhiên, khảo sát cũng phát hiện một số thách thức, trở ngại trong chuỗi giá trị. Cụ thể, nguồn nguyên liệu có tính mùa vụ,
chuỗi cung ứng còn phân tán, liên kết thị trường hạn chế và doanh nghiệp gặp
khó khăn trong tiếp cận nguồn tài chính để đầu tư mở rộng sản xuất.
Điều này đặc biệt quan trọng với những ngành sử dụng phụ phẩm
làm nguyên liệu đầu vào. Một dây chuyền sản xuất vật liệu mới không chỉ cần
công nghệ xử lý mà còn cần nguồn nguyên liệu đủ lớn, ổn định và đáp ứng yêu cầu
về chất lượng.
Chính vì vậy, khảo sát của VNCPC tập trung cả vào năng lực
thu mua và cung ứng nguyên liệu, quy mô hoạt động, công nghệ xử lý và sơ chế,
điều kiện lưu trữ, khả năng đáp ứng chất lượng, nhu cầu đầu tư, thị trường, tài
chính và chứng nhận. Kết quả nghiên cứu sẽ được sử dụng để xây dựng bức tranh về
nguồn cung, các tác nhân trong chuỗi giá trị, khoảng trống năng lực và nhu cầu
hỗ trợ doanh nghiệp.
Ở góc độ khoa học và công nghệ, một số nghiên cứu tại TP.Hồ
Chí Minh cũng đang cho thấy khả năng chuyển phụ phẩm thành đầu vào cho một chu
trình sản xuất khác.
Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết khảo sát tại Củ Chi, Hóc
Môn và Bình Chánh ghi nhận lượng chất thải tại các chợ đầu mối từ 36 - 73 tấn/ngày,
chất thải rắn tại các cơ sở giết mổ khoảng 242 tấn/ngày và chất thải chăn nuôi
từ 114 - 801 tấn/ngày.
Trong một nhiệm vụ khoa học và
công nghệ về nông nghiệp tuần hoàn, các nhà nghiên cứu đã sử dụng phụ phẩm hữu
cơ để nuôi ấu trùng ruồi lính đen và xử lý rơm bằng vi sinh vật để làm thức ăn
cho bò. Với mô hình ruồi lính đen, phụ phẩm chiếm 60 - 70% khẩu phần, tỷ suất lợi
nhuận gộp trung bình đạt 57,92%. Mô hình có lượng phát thải CO2
tương đương giảm 89,91% so với phương pháp ủ compost.
Các kết quả này chưa phải là câu chuyện về công nghiệp vật
liệu, nhưng cho thấy một nguyên tắc chung: giá trị của phụ phẩm phụ thuộc vào
khả năng đưa chúng vào một quy trình sản xuất có đầu ra cụ thể.
Khi công nghệ tiếp tục được hoàn thiện, bài toán đặt ra tiếp
theo là hình thành được những chuỗi cung ứng đủ ổn định để các nguồn phụ phẩm
phân tán theo mùa vụ có thể trở thành nguyên liệu cho sản xuất quy mô lớn. Khi
đó, phụ phẩm nông nghiệp không chỉ được nhìn từ góc độ xử lý chất thải, mà có
thể được tính đến như một nguồn nguyên liệu thứ cấp trong nền kinh tế.
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