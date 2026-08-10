TP. Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng nông sản Việt, hành trình xanh hóa và chuỗi giá trị bền vững

Thành phố ưu tiên đưa nông sản chất lượng, có truy xuất nguồn gốc vào hệ thống bếp ăn trường học, bệnh viện, khu công nghiệp; tổ chức các hoạt động kết nối cung cầu, hội chợ, triển lãm, tuần lễ nông sản, lễ hội OCOP,… góp phần mở rộng thị trường trong nước và thúc đẩy xuất khẩu…

Siêu thị Go! Nguyễn Thị Thập, phường Tân Mỹ, TP. Hồ Chí Minh: Ảnh: H.Vinh.

TP. Hồ Chí Minh đang triển khai Chương trình nâng cao chất lượng và giá trị nông sản gắn với phát triển thị trường giai đoạn 2026 – 2030. Đây là một tầm nhìn chiến lược, định hình lại ngành nông nghiệp Thành phố theo hướng xanh, tuần hoàn và ứng dụng công nghệ cao. Chương trình không chỉ củng cố vị thế nông sản Việt trên bản đồ quốc tế mà còn đảm bảo an toàn thực phẩm, phát triển bền vững, và phát huy vai trò đầu tàu kinh tế của Thành phố trong liên kết vùng.

Trong bối cảnh Thành phố đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi số, chương trình này đóng vai trò then chốt, thể hiện cam kết của TP. Hồ Chí Minh trong việc phát huy vai trò liên kết vùng, xây dựng chuỗi giá trị nông sản vững chắc, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường tiêu thụ. Mục tiêu là xây dựng thương hiệu nông sản chất lượng cao, có khả năng truy xuất nguồn gốc rõ ràng, tạo dựng niềm tin cho người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Chương trình đặc biệt chú trọng phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp xanh, tuần hoàn, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao. Việc triển khai mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc bằng công nghệ số là yếu tố then chốt, minh bạch hóa quy trình từ sản xuất đến tiêu thụ.

Ngoài ra, Thành phố hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, sản phẩm OCOP và các sản phẩm đặc trưng vùng, miền, bao gồm cả sản phẩm tham gia Chương trình “Tick xanh trách nhiệm”.

Để nông sản chất lượng cao đến tay người tiêu dùng hiệu quả, TP. Hồ Chí Minh ưu tiên đưa sản phẩm có truy xuất nguồn gốc vào hệ thống bếp ăn trường học, bệnh viện, khu công nghiệp, khu chế xuất. Các hoạt động xúc tiến thương mại được đẩy mạnh thông qua hội chợ, triển lãm, tuần lễ nông sản, lễ hội OCOP.

Đồng thời, Thành phố cũng chú trọng phát triển thương mại điện tử, logistics chuyên biệt cho nông sản và mở rộng hệ thống phân phối hiện đại cũng là giải pháp trọng tâm nhằm tối ưu hóa chuỗi cung ứng và mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước lẫn quốc tế.

Chương trình không chỉ tập trung vào sản phẩm mà còn đầu tư vào nguồn nhân lực và năng lực quản trị. Thành phố tổ chức đào tạo, tập huấn cho hàng trăm lượt đơn vị mỗi năm, nâng cao năng lực quản trị cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất, kinh doanh.

Việc phát triển các không gian trưng bày, giới thiệu nông sản gắn với các điểm du lịch, trung tâm thương mại sẽ không chỉ quảng bá hình ảnh nông sản mà còn thúc đẩy du lịch nông nghiệp và liên kết vùng. Đây là bước đi chiến lược để nông sản TP. Hồ Chí Minh hội nhập sâu rộng hơn vào nền kinh tế quốc tế.

Với sự tập trung vào nông nghiệp xanh, công nghệ cao, truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường, Chương trình nâng cao chất lượng và giá trị nông sản của TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2026 – 2030 không chỉ đặt nền móng vững chắc cho một ngành nông nghiệp hiện đại mà còn góp phần nâng cao đời sống người dân, bảo vệ môi trường và khẳng định vị thế nông sản Việt trên trường quốc tế. Đây là hành trình đầy hứa hẹn, mở ra kỷ nguyên mới cho nông sản Việt Nam.