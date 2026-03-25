Sau gần một thập kỷ mở cửa, thị trường viễn thông Myanmar từng được xem là “miền đất hứa” cho doanh nghiệp trong và ngoài nước. Hiện nay thị trường đang ở trạng thái như thế nào, thưa ông?

Thị trường viễn thông Myanmar đang trải qua một “giai đoạn chuyển đổi” quan trọng. Dù đã phát triển đáng kể so với trước đây, thị trường cũng đang đối mặt với nhiều thách thức mới.

Trước hết, nhu cầu người dùng đã thay đổi rõ rệt. Nếu trước đây dịch vụ thoại là trọng tâm, thì hiện nay dữ liệu và các dịch vụ số đã trở thành yếu tố cốt lõi.

Bên cạnh đó, vai trò của các nhà mạng cũng dịch chuyển, họ không chỉ cung cấp SIM mà đang mở rộng sang hệ sinh thái số, bao gồm các dịch vụ fintech như thanh toán điện tử, giải trí và các chương trình hỗ trợ xã hội. Tuy nhiên, các nhà mạng vẫn phải tuân thủ chặt chẽ các quy định quản lý, trong đó có yêu cầu đăng ký SIM.

Nhìn chung, thị trường đang tiếp tục tiến nhanh theo hướng chuyển đổi số mạnh mẽ hơn.

Sự phát triển của viễn thông đã tác động như thế nào tới đời sống người dân và kinh tế - xã hội Myanmar?

Đây là một sự thay đổi rất rõ rệt. Chỉ hơn một thập kỷ trước, Myanmar còn nằm trong nhóm quốc gia có kết nối kém nhất thế giới. Sau cải cách, nước này đã đạt bước “nhảy vọt số” đáng kể trong lĩnh vực viễn thông, thể hiện ở ba chuyển biến chính.

Thứ nhất, khả năng tiếp cận thông tin được mở rộng mạnh mẽ. Nếu trước đây tin tức và tri thức chủ yếu tập trung ở đô thị, thì nay ngay cả người dân ở vùng sâu, vùng xa cũng có thể cập nhật giá nông sản, thông tin y tế hay tài liệu giáo dục theo thời gian thực qua điện thoại thông minh, qua đó thúc đẩy bình đẳng xã hội.

Thứ hai, tài chính số phát triển nhanh. Trong bối cảnh nhiều người chưa có tài khoản ngân hàng, dịch vụ tiền di động (mobile money) cho phép chuyển tiền gần như tức thời giữa thành thị và nông thôn, góp phần tăng tốc lưu chuyển dòng tiền và nâng cao mức độ an toàn tài chính.

Thứ ba, hạ tầng mạng được cải thiện đã thúc đẩy sự phát triển của thương mại điện tử, logistics và các doanh nghiệp vừa và nhỏ dựa trên nền tảng số. Những lĩnh vực này đang trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế.

Tổng thể, viễn thông không còn chỉ là dịch vụ gọi điện, mà đã trở thành nền tảng cho phát triển quốc gia, góp phần nâng cao hiệu quả trong đời sống, giáo dục và chăm sóc sức khỏe.

Ông đánh giá như thế nào về cơ hội và tiềm năng của thị trường viễn thông Myanmar đối với các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Viettel/Mytel?

Myanmar vẫn là “mảnh đất màu mỡ” với nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư có nền tảng vững chắc, trong đó có Mytel. Người dân có khả năng tiếp cận công nghệ mới nhanh và nhu cầu chuyển đổi số rất lớn.

Các nhà mạng hiện có cơ hội đóng vai trò dẫn dắt trong quá trình phát triển kinh tế số. Với những doanh nghiệp như Viettel và Mytel, việc kết hợp công nghệ đạt chuẩn quốc tế với am hiểu thị trường địa phương là một lợi thế đáng kể. Duy trì đổi mới sẽ là yếu tố then chốt để củng cố và nâng cao vị thế trên thị trường.

Ông đánh giá như thế nào về chất lượng dịch vụ của các doanh nghiệp viễn thông trong việc đáp ứng nhu cầu người dân Myanmar?

Khi đánh giá chất lượng dịch vụ, chúng tôi không chỉ nhìn vào hạ tầng mạng mà còn xem xét khả năng xây dựng hệ sinh thái số lấy người dùng làm trung tâm.

Trong đó, nhà mạng Mytel của Việt Nam được ghi nhận là một trong những đơn vị có chất lượng tốt nhất tại Myanmar, với vùng phủ sóng 4G rộng, hiệu suất ổn định, đồng thời sẵn sàng cho 5G và FTTH.

Quan trọng hơn, Mytel đã phát triển hạ tầng viễn thông thành nền tảng cho nhiều dịch vụ số như băng thông rộng, thanh toán điện tử và các giải pháp phục vụ đời sống, giáo dục và kinh doanh. Từ góc độ quản lý, doanh nghiệp này không chỉ cung cấp dịch vụ viễn thông mà còn là đối tác tích cực trong thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao chất lượng cuộc sống tại Myanmar.

Sau trận động đất 7,7 độ richter hồi tháng 3/2025, từ góc độ quản lý nhà nước, ông đánh giá như thế nào về khả năng duy trì và khôi phục dịch vụ của các doanh nghiệp viễn thông tại Myanmar trong tình huống khẩn cấp?

Thiên tai là phép thử lớn đối với bất kỳ mạng lưới nào. Trong bối cảnh đó, tôi đánh giá cao nhà mạng đến từ Việt Nam khi đã chứng minh năng lực ứng phó khẩn cấp rất cao.

Khi hạ tầng bị ảnh hưởng, các đội ngũ kỹ thuật của Mytel đã nhanh chóng tiếp cận những khu vực khó khăn nhất để khôi phục dịch vụ trong thời gian ngắn nhất có thể. Điều này đến từ kiến trúc mạng lưới có tính chống chịu cao và hệ thống ứng phó khẩn cấp được chuẩn bị theo tiêu chuẩn quốc tế.

Việc duy trì các kênh liên lạc thiết yếu trong thời điểm người dân cần nhất đã cho thấy Mytel là một nhà mạng đáng tin cậy, có thể đáp ứng hiệu quả trong các tình huống khẩn cấp.

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 12-2026 phát hành ngày 23/03/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-12-2026.html