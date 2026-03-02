Viettel và thị trường Myanmar: “Bây giờ cạnh tranh mới khốc liệt”

Trong năm 2025, các nhà mạng ATOM, MPT và U9 - đối thủ của Mytel (thương hiệu viễn thông của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel tại thị trường Myanamr) – đã hoàn thiện câu chuyện thoái vốn, đổi chủ sở hữu, tái cấu trúc lại bộ máy, tái định vị lại thương hiệu, trong đó Telenor đổi thành ATOM, và Ooredoo đổi thành U9. Từ đây, đặc biệt quý 3/2025, hàng loạt các cuộc cạnh tranh về giá, các gói cước gần như cho không đến từ các nhà mạng này bắt đầu xuất hiện trên thị trường.

VIỄN THÔNG DI ĐỘNG MYANMAR: TỪ XA XỈ THÀNH BÌNH DÂN

Cũng như thị trường Việt Nam ở thời kỳ độc quyền, lĩnh vực viễn thông di động Myanmar trước thời điểm mở cửa năm 2014 duy nhất có một mạng di động của nhà nước là MPT với giá dịch vụ khá đắt đỏ và chỉ dành cho nhà giàu. Một chiếc SIM di động tại Myanmar khi đó có giá 200.000 – 300.000 Kyat (gọi là Chạt, đơn vị tiền tệ của Myanmar) tương đương với 4-5 triệu VND, và riêng chi phí để hòa mạng một SIM di động tại Myanmar ở thời điểm đó đã lên tới 100 USD.

Giá dịch vụ đắt đỏ nên rất ít người có điều kiện để dùng. Với đa số người dân Myanmar lúc đó viễn thông di động vẫn là một thứ xa xỉ. Bởi vậy, mức độ thâm nhập/tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ viễn thông chỉ đạt khoảng 16%. Hạ tầng viễn thông thưa thớt và cũng chỉ có mạng di động 2G độc đạo.

Sau khi Myanmar mở cửa viễn thông (năm 2014), các nhà mạng quốc tế gồm Telenor (thương hiệu viễn thông của Nauy) và Ooredoo (thương hiệu đến từ Qatar) – những doanh nghiệp viễn thông quốc tế với tài chính hùng mạnh đã vượt qua Viettel nhờ bỏ thầu gấp nhiều lần và vượt quá khả năng của Viettel ở thời điểm đó, để trở thành những doanh nghiệp viễn thông quốc tế đầu tiên nhận được giấy phép hoạt động kinh doanh viễn thông tại Myanmar. Dù vậy, cước viễn thông di động tại Myanmar sau đó cũng không thay đổi nhiều, dịch vụ viễn thông vẫn chưa đến được với số đông người dân của đất nước chùa vàng.

Trụ sở chính của Mytel tại Mynamar.

Trong đó, như giá data lên tới 3.000 – 4.000 Chạt/1GB, tương đương khoảng 50.000 – 60.000 VND/1GB. Sau khi Mytel chính thức có mặt trên thị trường (năm 2018), với chiến lược phủ rộng 4G trên toàn quốc ngay tại thời điểm khai trương (bỏ qua 3G), đã “đặt” các nhà mạng khác buộc phải giảm giá data để cạnh tranh, cụ thể giá data tại đây đã giảm mạnh xuống còn 1.000 Chạt (khoảng 15.000 VND) và mức data này vẫn duy trì đến thời điểm hiện tại. Trong khi, đặc biệt giá SIM, sau khi Mytel gia nhập thị trường đã đẩy giá SIM giảm hơn 100 lần, chỉ còn hơn 20 nghìn Chạt.

Ông Nguyễn Đức Bình, Trưởng phòng Chiến lược Kinh doanh và Marketing Mytel, cho biết trước khi Mytel có mặt các nhà mạng chỉ tập trung đầu tư công nghệ 3G, 4G vào vùng nội đô, thủ phủ tỉnh, còn hầu hết các khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa, các bản làng thì chỉ dùng công nghệ mạng 2G hoặc không có sóng.

“Nhưng khi Mytel vào thì cuộc chơi thay đổi hẳn. Mytel đầu tư 4G phủ khắp cả nước, các đối thủ thấy vậy cũng chạy đua đầu tư mạng lưới tương xứng, nhờ đó hạ tầng viễn thông chung của Myanmar được cải thiện rất mạnh. Mạng 4G phủ gần tất cả mọi nơi, không chỉ thành phố mà các vùng nông thôn cũng có sóng 4G, bức tranh viễn thông của Myanmar hoàn toàn thay đổi”, ông Bình nói, và cho rằng việc gia nhập thị trường của Mytel đã giúp dich vụ viễn thông tại quốc gia chùa vàng ngày trước chỉ dành cho người có tiền thì giờ ai cũng có thể dùng được dịch vụ viễn thông.

CUỘC CẠNH TRANH KHỐC LIỆT BẮT ĐẦU

Thị trường viễn thông Myanmar đến trước thời điểm Covid và đặc biệt là trước khi đất nước này xảy ra chính biến vào năm 2021 về cơ bản vẫn là “miền đất hoang sơ” khi cắm trạm (BTS) tới đâu (ngoài những trung tâm thủ phủ) là có thuê bao/khách hàng đến đó. "Đặc biệt ở khu vực phía Bắc và biên giới khi giao thương diễn ra thuận lợi, như phía Bắc với Trung Quốc, miền Trung với Thái Lan, ARPU (doanh thu trung bình trên mỗi thuê bao/khách/tháng) cao gấp rưỡi so với mặt bằng chung”, một quản lý cấp phòng của Mytel chia sẻ.

Qua từng năm, với bốn nhà mạng, trong đó ba mạng có nhà đầu tư nước ngoài, những “mảnh ghép cho bức tranh viễn thông” của Myanmar cứ từng bước được lấp đầy, từ thành phố đến nông thôn, đến bản làng, vùng xa xôi biên giới. Theo đó, thị trường viễn thông dần dần tiệm cận ngưỡng bão hòa, không gian tăng trưởng của các nhà mạng đã không còn rộng rãi như trước và đã trở nên chật chội.

Đặc biệt khi dịch bệnh Covid xảy ra (năm 2020) và ngay sau đó là những thay đổi về chính trị đã tác động rất lớn đến hoạt động kinh doanh, đầu tư phát triển hạ tầng mạng lưới của các nhà mạng. Nhu cầu tiêu dùng (viễn thông) giảm sút, tất cả mọi nhu yếu phẩm, nguyên vật liệu đều tăng giá nhưng riêng viễn thông không tăng, khó khăn về tỷ giá, đặc biệt là việc mất điện triền miên (trung bình hơn 10 tiếng/ngày) đã khiến chi phí vận hành (Opex) của nhà mạng tăng rất mạnh.

Ngôi trường cấp 1 tại làng Oak Kyut Pho, tỉnh Mandalay được Mytel xây mới khang trang sau khi ngôi trường cũ bị trận động đất lịch sử đánh sập. Hệ thống đèn chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời được Mytel lắp đặt cho ngôi làng Làng Nay Pu, huyện Tadao.o (Myanmar)

“Khó khăn tới mức có những thời điểm các nhà mạng đã phải ngồi lại với nhau, có các cuộc họp chiến lược giữa các nhà mạng để vừa hợp tác vừa để thống nhất tránh việc cạnh tranh bằng giá để không “kéo nhau xuống vực”, đồng thời trao đổi hạ tầng để đỡ chi phí vận hành của nhà mạng”, ông Nguyễn Đức Bình cho biết.

Trong năm 2025, các đối thủ như ATOM, MPT và U9 đều điều chỉnh chiến lược cạnh tranh trực tiếp với Mytel. Đáng chú ý, U9 sau khi Ooredoo thoái vốn và đổi tên đã tái cấu trúc mạnh mẽ, vận hành linh hoạt hơn và đẩy mạnh cạnh tranh về giá. Các nhà mạng khác cũng chạy theo giảm giá. Đặc biệt như ATOM sợ mất thuê bao nên đã đưa ra thị trường các gói cước khuyến mại rẻ tới mức gần như cho không. Cao điểm quý cuối năm 2025, hàng loạt các “gói cước cho không” đặc biệt dành cho thuê bao mới được các mạng ATOM và U9 tung ra thị trường khiến mức độ cạnh tranh trên thị trường viễn thông Myanmar trở nên gay gắt hơn bao giờ hết.

Theo đại diện Mytel, sở dĩ một số nhà mạng đối thủ đua nhau phá giá, thứ nhất vì trước đây mức độ cạnh tranh không cao, các mạng không đầu tư nhiều vào hạ tầng mạng lưới, thua xa Mytel về vùng phủ, tuy nhiên, trong năm 2025, các mạng nhìn nhận môi trường kinh doanh đầu tư sẽ dần ổn định hơn, nhiều khó khăn được gỡ bỏ, kinh tế phát triển trở lại nên đã đầu tư mạnh vào hạ tầng để cạnh tranh.

Thứ hai, thuê bao mới trên thị trường gần như không còn, thị trường rơi vào tình trạng bão hòa, do vậy việc tăng trưởng thuê bao chủ yếu đến từ việc giành giật thuê bao của nhau.

Hoạt động cứu trợ của Mytel sau trận động đất lịch sử 7.7 độ Richter tại Myanmar hồi cuối tháng 3/2025.

“Trước đây, SIM bán trên thị trường thì 50-60% là của Mytel, SIM ATOM là 20-30%, U9 và MPT mỗi mạng khoảng 10%, nhưng từ quý 3/2025 các mạng ồ ạt bán SIM ra thị trường, cạnh tranh nhau bằng bán SIM, giảm giá SIM và cho rất nhiều data”, vị đại diện Mytel nói, và cho biết, thậm chí có nhà mạng không có Internet cáp quang (data băng rộng cố định) nên đã nghĩ ra cách bán SIM data – dùng SIM để phát data cho mọi người dùng với dung lượng không giới hạn tương tự như Internet cáp quang nhưng với giá chỉ từ 150.000 – 200.000 đồng.

Với hạ tầng mạng lưới đầu tư mới và thị phần thấp nên độ “rỗng” thuê bao vẫn còn rất lớn nên các mạng đối thủ mới có điều kiện để đẩy mạnh các gói cước siêu rẻ và phá giá thị trường để lấp dần độ “rỗng” thuê bao trên hạ tầng mới này. “Nhưng chúng tôi thì không thể làm thế được. Mytel đang chiếm thị phần lớn nhất với hơn 39% tương đương gần 16 triệu thuê bao. Nếu cũng chạy đua bán các SIM data với giá cho không thì sẽ ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ của các thuê bao hiện có”, ông Nguyễn Đức Bình cho biết, và nhận định từ cuối năm 2025 và trong năm 2026, cuộc cạnh tranh khốc liệt trên thị trường viễn thông di động tại Myanmar mới thực sự bắt đầu.

CỘT MỐC 1 TỶ USD

Trước hàng loạt những thách thức cạnh tranh trên, nhà mạng đến từ Việt Nam xác định năm 2026 sẽ khó khăn hơn rất nhiều các năm trước, tuy vậy, mục tiêu đặt ra của Mytel là cột mốc chiến lược 1 tỷ USD. Năm 2025, tổng doanh thu của Mytel đạt 916 triệu USD, doanh thu dịch vụ tăng trưởng hơn 30%, gấp 5-6 lần trung bình của thế giới. Như vậy, để đạt 1 tỷ USD cho năm 2026, Mytel cần đạt mục tiêu tăng trưởng ít nhất là 10%.

“Nếu đạt 1 tỷ USD doanh thu, Mytel sẽ chính thức trở thành doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài đầu tiên của Việt Nam đạt mốc doanh thu 1 tỷ USD tại một thị trường quốc tế”, ông Ngô Vĩnh Quý, Tổng giám đốc Mytel Ngô Vĩnh Quý kỳ vọng.

Ngoài con số doanh thu trên, nhà mạng này cũng đặt mục tiêu tiếp tục giữ vững thị phần số 1 (chiếm hơn 40%), nâng cao chất lượng mạng lưới, đưa TU toàn quốc về dưới 70%, đồng thời mở rộng không gian kinh doanh mới. Ban lãnh đạo của Mytel nhận định, sau bầu cử tại Myanmar, tình hình sẽ ổn định và hoạt động kinh tế sẽ phát triển hơn, nên nhu cầu tiêu dùng (viễn thông) sẽ còn tăng mạnh mẽ hơn, dự kiến mỗi năm nhu cầu tiêu dùng viễn thông của người dân tăng 15-20%.

Ông Hoàng Đức Giang, Phó Tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật của Mytel, cho biết để thực hiện và đảm bảo được mục tiêu kinh doanh năm 2026, một trong những giải pháp quan trọng là đầu tư nâng cấp mạng lưới. Chưa kể, Mytel hiện nay là nhà mạng lớn nhất nên tiêu dùng của người dân trên mạng Mytel rất lớn, do vậy năm 2026 nhà mạng này cho biết sẽ đầu tư lớn cho mạng lưới. Cụ thể, theo ông Giang, Mytel sẽ đầu tư thêm 400-500 trạm BTS mới để mở rộng vùng phủ, đồng thời cũng sẽ làm thêm khoảng 1.500 km cáp quang. Hiện nay Mytel đang có 45.000 km cáp quang, phủ toàn bộ Myanmar.

Ông Hoàng Đức Giang, Phó Tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật của Mytel.

Trước đó, năm 2025 Mytel cũng khôi phục lại được 600 trạm BTS mất tín hiệu tại những vùng giao tranh. Với những trạm được khôi phục lại có thể giúp Mytel có thêm được 1.000 thuê bao/trạm, cùng với số trạm mới được lắp đặt , tổng cộng nhà mạng này dự kiến sẽ có thêm khoảng một triệu thuê bao mới trong năm nay, qua đó giúp tăng trưởng mạnh mẽ về doanh thu.

“Chúng tôi cũng đã đón trước chiến lược cho 5 năm tới. Trước mắt, năm 2026 Mytel sẽ là nhà mạng đầu tiên mua tần số mới 2600 MHz để nâng cấp mạng lưới cho 4G vì Mytel hiện nay đang thị phần số 1, mạng 4G đang tải rất cao nên cần tần số mới để nâng cấp mạng lưới 4G và sẵn sàng triển khai 5G (tần số 2600 MHz có thể triển khai song song cả mạng 4G và 5G, tương tự như đã triển khai tại Việt Nam - PV)”, vị Phó Tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật của Mytel nói và cho biết năm nay có tần số mới, thiết bị mới, thì năm 2027 Mytel có thể triển khai được 5G thương mại tại Myanmar tùy theo nhu cầu của thị trường.

Thời điểm hiện tại cả bốn nhà mạng tại Myanmar đều đã có 5G nhưng là 5G thử nghiệm, mỗi mạng có khoảng 20 trạm BTS, chưa có gói cước và chưa thương mại hóa 5G. Theo ông Giang, với chiến lược đầu tư hạ tầng công nghệ (thiết bị) hiện đại nhất cho 5G, tương tự các nước tiên tiến trên thế giới, Mytel cũng đặt mục tiêu là nhà mạng tiên phong triển khai 5G thương mại tại Myanmar.