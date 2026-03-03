FPT, Viettel, VNG tham gia liên minh phát triển 6G toàn cầu

Sự gia nhập của ba doanh nghiệp Việt Nam gồm FPT, Viettel, VNG vào liên minh phát triển công nghệ mạng 6G toàn cầu do Qualcomm khởi xướng đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong lĩnh vực công nghệ và viễn thông của đất nước…

Liên minh do Qualcomm khởi xướng không chỉ quy tụ các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Google, Meta, Microsoft, Samsung, Nokia, LG, T-Mobile, mà còn hướng tới mục tiêu thương mại hóa mạng 6G vào năm 2029. Đây là một cơ hội lớn để các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng tầm ảnh hưởng và nâng cao năng lực công nghệ.

FPT, với tầm nhìn chiến lược đã tham gia liên minh nhằm tăng tốc đổi mới và mở rộng cơ hội phát triển trong các lĩnh vực như giao thông thông minh, UAV tự hành, sản xuất thông minh và kỹ thuật số tiên tiến.

Trong khi đó, Viettel, với nền tảng hợp tác vững chắc cùng Qualcomm thông qua việc triển khai thành công hạ tầng 5G Open RAN, đang mở rộng nghiên cứu và phát triển 6G. Viettel cũng đang thúc đẩy công nghệ nền tảng từ kiến trúc mạng thế hệ mới đến hệ sinh thái thiết bị thông minh, đóng góp vào quá trình phát triển hạ tầng số toàn cầu. Đây là một bước đi chiến lược giúp Viettel củng cố vị thế của mình trong ngành viễn thông quốc tế.

Còn VNG với tầm nhìn về biên giới tiếp theo của AI, cũng đã tham gia liên minh với mục tiêu xây dựng tác nhân AI cho hàng trăm triệu người dùng tại Việt Nam và Đông Nam Á. Đồng thời, VNG đang nỗ lực không ngừng để phát triển các giải pháp công nghệ tiên tiến, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng.

Liên minh phát triển 6G toàn cầu không chỉ là một bước tiến công nghệ mà còn là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam khẳng định vị thế của mình trên bản đồ công nghệ thế giới. Với sự tham gia của FPT, Viettel, và VNG, Việt Nam đang dần trở thành một trong những quốc gia tiên phong trong việc phát triển và ứng dụng công nghệ 6G. Đây là một tín hiệu tích cực cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghệ thông tin và viễn thông Việt Nam trong tương lai.

Trước đó, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh đã gửi văn bản đến các tập đoàn viễn thông lớn như Viettel, VNPT và MobiFone, đề nghị nghiên cứu và triển khai thí điểm công nghệ 6G vào năm 2026.

Đây là một động thái cụ thể nhằm thực hiện Kế hoạch 27 của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Thành phố, cũng như triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số quốc gia.

Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh sẽ chủ trì nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm công nghệ di động thế hệ thứ sáu tại một số khu vực trên địa bàn thành phố. Điều này không chỉ thể hiện sự quyết tâm của thành phố trong việc đi đầu trong công nghệ mới mà còn là một phần của chiến lược dài hạn nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Theo số liệu từ Bộ Khoa học và Công nghệ, đến cuối năm 2025, độ phủ sóng 4G cả nước dự kiến đạt trên 99,8% dân số, trong khi 5G đạt hơn 91%. TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2026 sẽ có 95% dân số được phủ sóng 5G, đạt 100% tại các khu đô thị lớn, khu công nghệ cao, khu công nghiệp, cảng biển, sân bay và trung tâm logistics.

Công nghệ 6G, thế hệ mạng di động tiếp theo sau 5G, hứa hẹn mang lại tốc độ truyền dữ liệu vượt trội, độ trễ cực thấp, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và khả năng kết nối vệ tinh. Công nghệ này sẽ phục vụ hiệu quả các ứng dụng như Internet vạn vật, trung tâm dữ liệu, giao tiếp tầm xa và các dịch vụ số thế hệ mới.