Thứ Ba, 03/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

FPT, Viettel, VNG tham gia liên minh phát triển 6G toàn cầu

Hồng Vinh

03/03/2026, 14:50

Sự gia nhập của ba doanh nghiệp Việt Nam gồm FPT, Viettel, VNG vào liên minh phát triển công nghệ mạng 6G toàn cầu do Qualcomm khởi xướng đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong lĩnh vực công nghệ và viễn thông của đất nước…

FPT, Viettel, VNG tham gia liên minh phát triển 6G toàn cầu - Ảnh minh họa.
FPT, Viettel, VNG tham gia liên minh phát triển 6G toàn cầu - Ảnh minh họa.

Liên minh do Qualcomm khởi xướng không chỉ quy tụ các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Google, Meta, Microsoft, Samsung, Nokia, LG, T-Mobile, mà còn hướng tới mục tiêu thương mại hóa mạng 6G vào năm 2029. Đây là một cơ hội lớn để các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng tầm ảnh hưởng và nâng cao năng lực công nghệ.

FPT, với tầm nhìn chiến lược đã tham gia liên minh nhằm tăng tốc đổi mới và mở rộng cơ hội phát triển trong các lĩnh vực như giao thông thông minh, UAV tự hành, sản xuất thông minh và kỹ thuật số tiên tiến.

Trong khi đó, Viettel, với nền tảng hợp tác vững chắc cùng Qualcomm thông qua việc triển khai thành công hạ tầng 5G Open RAN, đang mở rộng nghiên cứu và phát triển 6G. Viettel cũng đang thúc đẩy công nghệ nền tảng từ kiến trúc mạng thế hệ mới đến hệ sinh thái thiết bị thông minh, đóng góp vào quá trình phát triển hạ tầng số toàn cầu. Đây là một bước đi chiến lược giúp Viettel củng cố vị thế của mình trong ngành viễn thông quốc tế.

Còn VNG với tầm nhìn về biên giới tiếp theo của AI, cũng đã tham gia liên minh với mục tiêu xây dựng tác nhân AI cho hàng trăm triệu người dùng tại Việt Nam và Đông Nam Á. Đồng thời, VNG đang nỗ lực không ngừng để phát triển các giải pháp công nghệ tiên tiến, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng.

Liên minh phát triển 6G toàn cầu không chỉ là một bước tiến công nghệ mà còn là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam khẳng định vị thế của mình trên bản đồ công nghệ thế giới. Với sự tham gia của FPT, Viettel, và VNG, Việt Nam đang dần trở thành một trong những quốc gia tiên phong trong việc phát triển và ứng dụng công nghệ 6G. Đây là một tín hiệu tích cực cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghệ thông tin và viễn thông Việt Nam trong tương lai.

Trước đó, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh đã gửi văn bản đến các tập đoàn viễn thông lớn như Viettel, VNPT và MobiFone, đề nghị nghiên cứu và triển khai thí điểm công nghệ 6G vào năm 2026.

Đây là một động thái cụ thể nhằm thực hiện Kế hoạch 27 của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Thành phố, cũng như triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số quốc gia.

Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh sẽ chủ trì nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm công nghệ di động thế hệ thứ sáu tại một số khu vực trên địa bàn thành phố. Điều này không chỉ thể hiện sự quyết tâm của thành phố trong việc đi đầu trong công nghệ mới mà còn là một phần của chiến lược dài hạn nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Theo số liệu từ Bộ Khoa học và Công nghệ, đến cuối năm 2025, độ phủ sóng 4G cả nước dự kiến đạt trên 99,8% dân số, trong khi 5G đạt hơn 91%. TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2026 sẽ có 95% dân số được phủ sóng 5G, đạt 100% tại các khu đô thị lớn, khu công nghệ cao, khu công nghiệp, cảng biển, sân bay và trung tâm logistics.

Công nghệ 6G, thế hệ mạng di động tiếp theo sau 5G, hứa hẹn mang lại tốc độ truyền dữ liệu vượt trội, độ trễ cực thấp, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và khả năng kết nối vệ tinh. Công nghệ này sẽ phục vụ hiệu quả các ứng dụng như Internet vạn vật, trung tâm dữ liệu, giao tiếp tầm xa và các dịch vụ số thế hệ mới.

Sẵn sàng thử nghiệm mạng 6G tại Trung tâm Tài chính quốc tế TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng

19:28, 07/10/2025

Sẵn sàng thử nghiệm mạng 6G tại Trung tâm Tài chính quốc tế TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng

VNPT và chiến lược tiên phong nghiên cứu 6G

18:23, 13/03/2025

VNPT và chiến lược tiên phong nghiên cứu 6G

Tốc độ dữ liệu 6G trong tương lai có thể đạt 1 Tbps - nhanh hơn tới 10.000 lần so với 5G

10:07, 20/10/2024

Tốc độ dữ liệu 6G trong tương lai có thể đạt 1 Tbps - nhanh hơn tới 10.000 lần so với 5G

Từ khóa:

FPT phát triển công nghệ 6G Qualcomm Viettel VNG

Đọc thêm

Shein cam kết rót 1,46 tỷ USD củng cố chuỗi cung ứng tại Quảng Đông

Shein cam kết rót 1,46 tỷ USD củng cố chuỗi cung ứng tại Quảng Đông

Khoản đầu tư hơn 10 tỷ nhân dân tệ trong ba năm tới không chỉ cho thấy tham vọng mở rộng chuỗi cung ứng của Shein tại Quảng Đông mà còn phát đi tín hiệu rõ ràng về chiến lược tái định vị tại thị trường nội địa Trung Quốc, trong bối cảnh lộ trình IPO vẫn còn nhiều ẩn số...

Mỹ sắp nới hạn chế, mở cơ hội mới cho ngành bán dẫn Việt Nam

Mỹ sắp nới hạn chế, mở cơ hội mới cho ngành bán dẫn Việt Nam

Động thái sắp nới lỏng kiểm soát xuất khẩu phần mềm và công nghệ nhạy cảm của Mỹ với Việt Nam có thể đưa Việt Nam từ vị thế lắp ráp, đóng gói chip, trở thành đối tác thực sự của công nghiệp chip Hoa Kỳ, tờ Rest of World nhận định…

Sắp thành lập Quỹ Phát triển AI quốc gia

Sắp thành lập Quỹ Phát triển AI quốc gia

Trong năm 2026-2027, Bộ Khoa học và Công nghệ được giao nhiệm vụ thành lập Quỹ Phát triển trí tuệ nhân tạo quốc gia...

Các hãng Trung Quốc chiếm 40% thị phần điện thoại tại Việt Nam

Các hãng Trung Quốc chiếm 40% thị phần điện thoại tại Việt Nam

Ba thương hiệu điện thoại Trung Quốc góp mặt trong top 5 hãng có thị phần lớn nhất đang nắm khoảng 40% thị trường Việt Nam...

iPhone 17e tại Việt Nam giá 18 triệu đồng

iPhone 17e tại Việt Nam giá 18 triệu đồng

Giá khởi điểm của iPad Air M4 là 16.689.000 đồng và của iPhone 17e là 17.999.000 đồng...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
20 nền kinh tế giàu nhất thế giới: Giàu nhất có đồng nghĩa hạnh phúc nhất?

Thế giới

20 nền kinh tế giàu nhất thế giới: Giàu nhất có đồng nghĩa hạnh phúc nhất?

Đa dạng giới và phát triển bền vững: “Chiến lược tương lai” của doanh nghiệp

eMagazine

Đa dạng giới và phát triển bền vững: “Chiến lược tương lai” của doanh nghiệp

Năm 2026 là “thời điểm vàng” với ngành công nghệ Việt Nam

eMagazine

Năm 2026 là “thời điểm vàng” với ngành công nghệ Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Ông Nguyễn Đức Thụy được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Sacombank

Chứng khoán

2

Vì sao SRT Group được Sun Group vinh danh là đối tác chiến lược toàn diện năm 2025?

Doanh nghiệp

3

Các hãng tàu có thể thu giá cước mới cao hơn khi thời gian vận tải quốc tế bị gián đoạn, kéo dài?

Chứng khoán

4

Sau nâng hạng, Việt Nam sẽ vào diện “bắt buộc mua” của nhiều quỹ toàn cầu

Chứng khoán

5

Giá khí đốt ở châu Âu tăng sốc vì Iran tấn công Qatar

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy