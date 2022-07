Việt Hàn sẽ nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, hướng tới thịnh vượng

Hướng đến kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc (22/12/1992-22/12/2022), Diễn đàn hợp tác Việt Hàn (VIKO30) với chủ đề “Make the future brighter and more prosperous together” (Cùng hướng tới tương lai sáng lạn và thịnh vượng hơn) vào ngày 22-23/7/2022 tại TP.HCM và ngày 23-24/7/2022 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia TP.Hà Nội. Diễn đàn do Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước Ngoài (ALOV), Hệ sinh thái Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Việt Nam (VISTART), Hiệp hội Kinh tế Văn hóa Hàn Việt (KOVECA) và 30 Hiệp hội, Hội ngành nghề Hàn Quốc, VIKOTRA Corp phối hợp cùng các Bộ ban ngành tổ chức.

"Trước những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, quan hệ “Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc” tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả với nền tảng hợp tác rất vững chắc, ngày càng sâu rộng trên mọi lĩnh vực." Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức.

Diễn đàn VIKO30 kết nối cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và giới thiệu tiềm năng, triển vọng, chính sách về khởi nghiệp, thương mại, đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị, kết nối mối quan hệ tốt đẹp, giao lưu văn hóa, giáo dục, du lịch, âm nhạc hai nước và chia sẻ gắn kết, tạo động lực cho trạng thái “Bình thường mới” sau đại dịch Covid-19, cũng như tạo sân chơi lành mạnh cho giới trẻ Việt – Hàn, góp phần cổ vũ tinh thần sáng tạo trong học tập, khởi nghiệp, hoạt động kinh doanh phát triển kinh tế xã hội.

Đồng thời, VIKO30 cũng sẽ lan tỏa, quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người Việt Nam năng động, sáng tạo ra khu vực và thế giới, mở ra chương trình xúc tiến du lịch, thương mại, đầu tư an toàn tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho biết, sự hợp tác giữa Việt Nam-Hàn Quốc đã đạt được những bước phát triển vượt bậc và toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Hai nước đã trở thành những đối tác quan trọng hàng đầu của nhau. Trong giai đoạn khó khăn Covid-19 vừa qua, hai nước tiếp tục thể hiện là những đối tác hợp tác bền chặt thông qua việc Hàn Quốc hỗ trợ vaccine cho Việt Nam. Trước những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, quan hệ “Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc” tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả với nền tảng hợp tác rất vững chắc, ngày càng sâu rộng trên mọi lĩnh vực.

Phó Chủ tịch UBND nhấn mạnh, Hàn Quốc tiếp tục duy trì vị trí thứ nhất về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam với nhiều dự án có quy mô, tác động tích cực đối với sự phát triển kinh tế-xã hội tại các địa phương của Việt Nam, góp phần quan trọng từng bước xây dựng các chuỗi cung ứng chiến lược tại Việt Nam.

Ngoài ra, Diễn đàn VIKO30 còn giao lưu kết nối sâu giữa cộng đồng startup, doanh nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư, các hiệp hội Hàn Quốc - Việt Nam, thúc đẩy hợp tác chuyển giao khoa học, công nghệ, kỹ thuật, đầu tư, thương mại, du lịch giữa hai nước; Xúc tiến đầu tư FDI, triển lãm công nghệ, y tế, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp.

Đại sứ Nguyễn Phú Bình, Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước Ngoài (ALOV) đánh giá cao hơn 30 năm qua, Việt Nam và Hàn Quốc đã xem nhau là đối tác quan trọng hàng đầu trong các lĩnh vực truyền thống như thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển, du lịch và hiện nay đang xây dựng mối quan hệ mật thiết trong cả các lĩnh vực mới như an ninh kinh tế, y tế, biến đổi khí hậu cũng như quốc phòng và hợp tác chiến lược ở cấp độ quốc tế và khu vực. Đặc biệt năm nay, hai nước có kế hoạch nâng cấp mối quan hệ đối tác chiến lược lên cấp cao nhất, đó là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Với chủ đề “Make the future brighter and more prosperous together”, Đại sứ Nguyễn Phú Bình cho biết, hai nước sẽ còn rất nhiều tiềm năng để hợp tác và khẳng định: “Chính phủ Việt Nam cam kết tạo môi trường kinh doanh, đầu tư thông thoáng, thuận lợi và bình đẳng cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc, đáp ứng yêu cầu hội nhập cũng như thông lệ quốc tế trong giai đoạn phát triển mới.”

Được biết, thương mại song phương giữa hai nước đã tăng gấp 160 lần kể từ thời điểm thiết lập quan hệ ngoại giao (500 triệu USD trong năm 1992) đã tăng lên 80,7 tỷ USD vào năm 2021. Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 4 của Hàn Quốc và Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam.