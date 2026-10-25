Việt Nam – Bỉ hướng tới nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược, mở rộng hợp tác kinh tế và đầu tư

Việt Nam và Bỉ nhất trí làm sâu sắc hơn quan hệ song phương, hướng tới nâng cấp lên Đối tác chiến lược vào thời điểm thích hợp; thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và các lĩnh vực kinh tế có tiềm năng, thế mạnh của hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever. Ảnh: TTXVN

Ngày 24/10, Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bỉ thông báo hai bên đã nhất trí về nội dung Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 23–24/10/2026, theo lời mời của Thủ tướng Bỉ Bart De Wever.

Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Nhà vua Philippe, hội đàm với Thủ tướng Bart De Wever; hội kiến Chủ tịch Thượng viện Vincent Blondel và Chủ tịch Hạ viện Peter de Roover.

THÚC ĐẨY THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ VÀ KHAI THÁC HIỆU QUẢ EVFTA

Hai bên đánh giá cao sự phát triển tích cực, toàn diện của quan hệ Việt Nam – Bỉ trong hơn 50 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973 và gần một thập kỷ triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược về nông nghiệp được thiết lập năm 2018.

Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Liên minh châu Âu (EU) được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện, Việt Nam và Bỉ tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, hướng tới nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược vào thời điểm thích hợp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tặng Nhà Vua Bỉ Philippe và Hoàng hậu Mathilde giỏ hoa hồng cổ Sa Pa. Ảnh: TTXVN

Tuyên bố chung nhấn mạnh tính bổ trợ cao giữa hai nền kinh tế và tiềm năng mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực phù hợp với ưu tiên phát triển, thế mạnh của mỗi nước.

Các lĩnh vực hợp tác được xác định gồm dịch vụ, tài chính, nghiên cứu và phát triển (R&D), chuyển đổi sang nông nghiệp sinh thái, bảo vệ môi trường, giáo dục đại học, đổi mới sáng tạo, công nghiệp thân thiện với môi trường, logistics đa phương thức, công nghệ đóng tàu, công nghệ cao, quản lý cảng, năng lượng tái tạo, nguyên liệu thô thiết yếu, chất bán dẫn, công nghệ sinh học, y tế, dược phẩm và giao thông vận tải.

Hai bên nhất trí bảo đảm thực thi đầy đủ, hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), khai thác tốt hơn những cơ hội từ Hiệp định.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp hẹp Thủ tướng Bỉ Bart De Wever. Ảnh: TTXVN

Việt Nam hoan nghênh tiến triển của Bỉ trong quá trình phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA). Hai bên đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của các tiêu chuẩn lao động quốc tế của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và việc thực thi hiệu quả các tiêu chuẩn này.

Việt Nam hoan nghênh các khoản đầu tư dài hạn của doanh nghiệp Bỉ trong những lĩnh vực kết hợp thế mạnh của Bỉ với ưu tiên đầu tư của Việt Nam, đặc biệt là chất bán dẫn, khu công nghiệp sinh thái, cảng biển, logistics, đóng tàu, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch, y tế và dược phẩm.

Hai nước khuyến khích các cơ quan có thẩm quyền và cộng đồng doanh nghiệp tạo điều kiện, đẩy nhanh hợp tác; sử dụng hiệu quả các cơ chế hiện có, tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tăng cường xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư vào thị trường của nhau.

MỞ RỘNG HỢP TÁC CÔNG NGHỆ CHIẾN LƯỢC, TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP QUỐC TẾ

Việt Nam và Bỉ cam kết thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và trao đổi kỹ thuật; khuyến khích nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ chiến lược.

Trong đó, hai bên chú trọng trí tuệ nhân tạo an toàn, đáng tin cậy và có trách nhiệm; công nghệ bán dẫn, vi điện tử và điện toán đám mây.

Hai nước cũng nhất trí tăng cường phối hợp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); thúc đẩy quản lý nghề cá bền vững và thực thi hiệu quả các quy định liên quan của EU.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự hội đàm và chiêu đãi của Thủ tướng Bỉ Bart De Wever. Ảnh: TTXVN

Về chính trị, ngoại giao, hai bên tái khẳng định cam kết phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế; tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và duy trì tham vấn chính trị thường xuyên.

Hai bên đồng thời nhắc lại cam kết tôn trọng và thúc đẩy quyền con người phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam và Bỉ là thành viên.

Trong lĩnh vực quốc phòng, hai bên nhất trí tiếp tục đối thoại và phát triển hợp tác thiết thực trong khuôn khổ Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng ký năm 2003, hiện vẫn có hiệu lực; sẵn sàng tìm kiếm cơ hội hợp tác trong đào tạo, quân y và công nghiệp quốc phòng, phù hợp với ưu tiên và nguồn lực của mỗi nước.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác pháp lý và tư pháp phù hợp với luật pháp quốc tế; trao đổi kinh nghiệm xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền, cải cách pháp luật và tư pháp.

Đối với các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không, thương mại không bị cản trở; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Hai bên hoan nghênh những nỗ lực hướng tới sớm hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất, hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS.

Việt Nam bày tỏ trân trọng việc Hạ viện Liên bang Bỉ là cơ quan lập pháp đầu tiên trên thế giới thông qua nghị quyết ủng hộ nạn nhân chất độc da cam; đề xuất tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các sáng kiến nhân đạo và hỗ trợ cộng đồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Chủ tịch Hạ viện Bỉ Peter De Roover và Chủ tịch Thượng viện Bỉ Vincent Blondel tham quan trụ sở Nghị viện Bỉ. Ảnh: TTXVN)​​​

Về tình hình Ukraine, Bỉ đánh giá cao sự ủng hộ nhất quán của Việt Nam đối với đối thoại, ngoại giao và giải quyết tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc; hoan nghênh sự ủng hộ của Việt Nam đối với những nỗ lực nhằm đạt được nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài tại Ukraine.

Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc tôn trọng chủ quyền, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và bày tỏ quan ngại sâu sắc về hậu quả nhân đạo của cuộc xung đột, trong đó có thương vong của dân thường.

Đối với tình hình Trung Đông, Việt Nam và Bỉ bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình tại Gaza, Jerusalem và Bờ Tây; tái khẳng định giải pháp hai nhà nước là cơ sở để đạt được hòa bình bền vững, đồng thời kêu gọi chấm dứt ngay việc mở rộng các khu định cư tại Bờ Tây, tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Hai bên kêu gọi Israel cho phép tiếp cận nhân đạo ngay lập tức, không bị cản trở và duy trì việc phân phối viện trợ nhân đạo.

Bộ Ngoại giao hai nước sẽ tiếp tục hỗ trợ theo dõi, triển khai các ưu tiên được xác định trong chuyến thăm, phù hợp với khuôn khổ hiến pháp của mỗi nước, qua đó thúc đẩy hợp tác song phương.

Tuyên bố chung khẳng định chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là cột mốc quan trọng trong quan hệ hai nước.

Hai bên tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần mở ra giai đoạn hợp tác mới sâu sắc, thực chất, hiệu quả và mang tầm chiến lược hơn, vì lợi ích của nhân dân hai nước, hòa bình, hợp tác và phát triển ở hai khu vực và trên thế giới.