Việt Nam - Ba Lan: Thúc đẩy hợp tác thực chất, sớm nâng thương mại song phương lên 6 tỷ USD

Trong các cuộc tiếp xúc với Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác chiến lược vừa thiết lập, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ và phát huy vai trò của nghị viện hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk - Ảnh: TTXVN

Chiều ngày 26/10/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Donald Tusk.

Các cuộc tiếp xúc tập trung vào việc cụ thể hóa khuôn khổ Đối tác chiến lược Việt Nam - Ba Lan, tạo động lực mới cho hợp tác song phương, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và khoa học - công nghệ.

TẠO ĐỘT PHÁ TRONG HỢP TÁC KINH TẾ, THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh chuyến thăm của Thủ tướng Donald Tusk, đánh giá đây là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ Việt Nam - Ba Lan theo hướng ổn định, sâu sắc và thực chất hơn.

Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Ba Lan, người bạn truyền thống, tin cậy và đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực Trung Đông Âu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh nền tảng hữu nghị hơn 75 năm cùng sự tin cậy chính trị và tiềm năng bổ trợ giữa hai nền kinh tế là cơ sở để mở rộng hợp tác toàn diện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược - Ảnh: TTXVN

Hoan nghênh kết quả hội đàm giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Donald Tusk, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao việc hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược, tạo khuôn khổ và động lực mới cho hợp tác song phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên triển khai hiệu quả các thỏa thuận đạt được, tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội.

Về kinh tế, thương mại và đầu tư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tạo đột phá trong hợp tác, phấn đấu sớm nâng kim ngạch thương mại song phương lên 6 tỷ USD theo hướng cân bằng, bền vững và cùng có lợi; khuyến khích Ba Lan trở thành nhà đầu tư hàng đầu của khu vực Trung Đông Âu tại Việt Nam.

Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Ba Lan mở rộng đầu tư, kinh doanh lâu dài, nhất là trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, thực phẩm, dược phẩm, thiết bị y tế, bảo vệ môi trường, khoáng sản, giao thông vận tải, logistics và hạ tầng hiện đại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị đẩy mạnh hợp tác phát triển cảng biển, logistics hàng hải, đóng tàu, khoa học biển, bảo vệ môi trường biển và đào tạo nguồn nhân lực hàng hải.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk - Ảnh: TTXVN

Đặc biệt, hai nước cần ưu tiên hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, an ninh mạng, công nghệ sinh học; mở rộng hợp tác y tế, dược phẩm, nghiên cứu và phát triển thuốc điều trị.

Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, hai bên cần thúc đẩy hợp tác thiết thực, hiệu quả, nghiên cứu khả năng hợp tác công nghiệp quốc phòng phù hợp với nhu cầu, điều kiện và chính sách của mỗi nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Ba Lan tiếp tục tăng học bổng cho sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, công nghệ cao, logistics, chuyển đổi số và y dược; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan và người Ba Lan tại Việt Nam.

Thủ tướng Donald Tusk bày tỏ vui mừng trở lại Việt Nam sau 16 năm, đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Việt Nam; khẳng định Việt Nam là đối tác hàng đầu của Ba Lan tại Đông Nam Á và một trong những đối tác quan trọng nhất tại châu Á.

Nhất trí với các định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Donald Tusk khẳng định Chính phủ Ba Lan sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để sớm triển khai các thỏa thuận đạt được, tập trung vào những lĩnh vực có khả năng tạo đột phá như thương mại, công nghiệp, khoa học - công nghệ, trí tuệ nhân tạo, quốc phòng, an ninh, dược phẩm và y tế.

Hai bên đánh giá cao việc Hãng hàng không LOT của Ba Lan khôi phục đường bay thẳng giữa hai nước, góp phần thúc đẩy du lịch, giao lưu nhân dân, thương mại và đầu tư.

PHÁT HUY VAI TRÒ NGHỊ VIỆN, CỤ THỂ HÓA CÁC CAM KẾT HỢP TÁC

Chiều cùng ngày, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội Việt Nam ủng hộ thúc đẩy hợp tác liên nghị viện, phát huy vai trò của cơ quan lập pháp trong tạo hành lang pháp lý thuận lợi và giám sát thực hiện các thỏa thuận, cam kết giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội cho biết Việt Nam đang đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách bộ máy hành chính, đổi mới mô hình phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục tạo môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, thuận lợi, nâng cao hiệu quả thực thi chính sách, củng cố niềm tin của doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Trên cơ sở khuôn khổ Đối tác chiến lược vừa thiết lập, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tập trung triển khai Kế hoạch hành động giai đoạn 2026 - 2030 với những mục tiêu cụ thể, đẩy mạnh kết nối chuỗi cung ứng, đầu tư và xây dựng cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp nhằm hiện thực hóa mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 6 tỷ USD.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng trở thành cửa ngõ chiến lược giúp doanh nghiệp Ba Lan tiếp cận thị trường ASEAN, đồng thời đề nghị tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng tái tạo, công nghệ sinh học, chuyển đổi số, hạ tầng giao thông, logistics và kinh tế biển.

Đáng chú ý, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn Quốc hội Ba Lan đã phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), đề nghị Ba Lan phối hợp thúc đẩy các nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn để Hiệp định sớm có hiệu lực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị thúc đẩy chuyển giao công nghệ, hợp tác dược phẩm, nông nghiệp chất lượng cao; tăng cường trao đổi đoàn giữa hai nghị viện, các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị, nữ nghị sĩ và nghị sĩ trẻ; phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện đa phương.

Thủ tướng Donald Tusk khẳng định Ba Lan coi trọng quan hệ với Việt Nam, nhất trí cần cụ thể hóa khuôn khổ Đối tác chiến lược bằng các dự án chung, có trọng tâm, gắn với Kế hoạch hành động giai đoạn 2026 - 2030.

Thủ tướng Ba Lan đánh giá cao vai trò của hợp tác nghị viện trong thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận cấp cao, nhất là việc gắn trao đổi kinh nghiệm lập pháp với giám sát triển khai các dự án hợp tác.

Ông đặc biệt nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực; đồng thời mong muốn mở rộng hợp tác về văn hóa, quốc phòng, an ninh và lĩnh vực vũ trụ.

Thủ tướng Donald Tusk khẳng định sẽ phối hợp thúc đẩy các nước EU còn lại phê chuẩn EVIPA, đồng thời thúc đẩy Ủy ban châu Âu xem xét gỡ bỏ cảnh báo “thẻ vàng” IUU đối với Việt Nam.

Hai bên nhất trí tiếp tục phát huy vai trò của hợp tác nghị viện trong việc đưa các định hướng và cam kết cấp cao thành kết quả cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước.