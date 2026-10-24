Việt Nam - Bỉ quyết tâm sớm nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược

Trong cuộc hội kiến Nhà vua Bỉ Philippe, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực cảng biển, khoa học công nghệ, bán dẫn; đồng thời nhất trí hướng tới nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly hội kiến Nhà Vua Bỉ Philippe và Hoàng hậu Mathilde. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Theo TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ, sáng 23/10 (giờ địa phương), tại Lâu đài Hoàng gia ở thủ đô Brussels, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã hội kiến Nhà vua Bỉ Philippe và Hoàng hậu Mathilde.

Nhà vua Philippe bày tỏ vui mừng đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân; đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Bỉ phát triển tốt đẹp.

Nhấn mạnh sự gắn kết giữa hai nước, Nhà vua tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo động lực thúc đẩy quan hệ song phương, hướng tới sớm nâng cấp quan hệ trong thời gian tới.

Chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và vị thế quốc tế ngày càng cao của Việt Nam, Nhà vua Philippe khẳng định Bỉ coi trọng quan hệ với Việt Nam, sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Hoàng gia Bỉ; đánh giá cao vai trò của Nhà vua và Hoàng hậu trong thúc đẩy quan hệ hai nước, đặc biệt là những kết quả tích cực từ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam năm 2025.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh sự gắn kết giữa Nhà nước và nhân dân hai nước; trân trọng việc Hạ viện Bỉ là cơ quan lập pháp duy nhất trên thế giới đến nay thông qua Nghị quyết hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, thể hiện tinh thần nhân đạo và tình đoàn kết sâu sắc giữa hai dân tộc.

Nhà vua Philippe khẳng định sự quan tâm, đồng cảm và chia sẻ của Bỉ đối với các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Về hợp tác kinh tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên khai thác hiệu quả tiềm năng thương mại, đầu tư, tập trung vào những lĩnh vực có thế mạnh như cảng biển, khoa học công nghệ, bán dẫn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh việc Hạ viện liên bang Bỉ đã bỏ phiếu thông qua Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), tin tưởng khi hiệp định đi vào thực thi sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động đầu tư và doanh nghiệp hai bên.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác giáo dục - đào tạo, văn hóa, giao lưu nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Nhà vua Bỉ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ ổn định cuộc sống, đóng góp tích cực cho nước sở tại và quan hệ hữu nghị song phương.

Trao đổi về các vấn đề chiến lược và quốc tế, hai nhà lãnh đạo thống nhất các định hướng lớn nhằm thúc đẩy hợp tác toàn diện, quyết tâm đưa quan hệ Việt Nam - Bỉ lên Đối tác chiến lược trong thời gian tới.

Hai bên đồng thời khẳng định cam kết đối với chủ nghĩa đa phương, đề cao vai trò của Liên hợp quốc, tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác trên thế giới.