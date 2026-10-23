Việt Nam – EU thúc đẩy hợp tác chiến lược về công nghệ, năng lượng và hạ tầng

Trong cuộc gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại Brussels ngày 22/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị đưa khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi năng lượng trở thành những mũi nhọn hợp tác chiến lược, góp phần nâng cao năng lực tự chủ và sức chống chịu của hai nền kinh tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: TTXVN

ĐƯA KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ VÀ CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG THÀNH MŨI NHỌN HỢP TÁC

Theo TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ, sáng 22/10, tại Brussels, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen.

Chủ tịch Ursula von der Leyen đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam – EU, đặc biệt sau khi hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Khẳng định EU coi Việt Nam là đối tác tin cậy và cùng chí hướng tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, bà mong muốn triển khai hiệu quả khuôn khổ quan hệ mới, nhất là trong thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi EU là một trong những đối tác ưu tiên, mong muốn đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện phát triển sâu sắc, thực chất và hiệu quả.

Chia sẻ những định hướng phát triển lớn của Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh quyết tâm thực hiện các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và 2045, phát triển nhanh, bền vững trên cơ sở phát huy nội lực, chủ động hội nhập quốc tế, tận dụng hiệu quả nguồn lực, tri thức và công nghệ tiên tiến từ hợp tác quốc tế.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên phát huy thế mạnh bổ trợ, đưa khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi năng lượng trở thành những mũi nhọn hợp tác chiến lược, cùng nâng cao năng lực tự chủ, tự cường và sức chống chịu của hai nền kinh tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh hai bên cần phát huy hiệu quả các cơ hội hợp tác thông qua sáng kiến Cửa ngõ Toàn cầu (Global Gateway), khuôn khổ Đối tác chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP) và Chương trình Horizon Europe, thúc đẩy triển khai các dự án ưu tiên về hạ tầng chiến lược, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.

Chủ tịch Ursula von der Leyen đánh giá cao vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu; mong muốn mở rộng hợp tác về nguyên liệu thô thiết yếu, khai thác, chế biến bền vững, phát triển công nghệ và đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

Chủ tịch EC cũng nhấn mạnh tiềm năng hợp tác về năng lượng hạt nhân, năng lượng tái tạo; sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam theo đuổi mục tiêu trở thành trung tâm trung chuyển giao thông, vận tải khu vực. Bà mong muốn phát huy các mô hình hợp tác như Dự án Thủy điện Bắc Ái, cảng Liên Chiểu tại Đà Nẵng và dự án cải tạo, bảo tồn cầu Long Biên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: TTXVN

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn lời mời tham dự, phát biểu tại Diễn đàn Cửa ngõ Toàn cầu lần thứ ba vào tháng 6/2027, coi đây là cơ hội mở rộng hợp tác đầu tư, hạ tầng chiến lược và chuyển đổi năng lượng.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí phát huy vai trò Tổ Công tác đặc biệt trong triển khai Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), mở rộng trao đổi kinh tế, thương mại và thúc đẩy sớm tháo gỡ thẻ vàng IUU đối với thủy sản Việt Nam.

Hai bên cũng thống nhất tăng cường hợp tác giáo dục, văn hóa, du lịch, quốc phòng – an ninh, gìn giữ hòa bình và ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống; phối hợp tại các diễn đàn đa phương, đề cao luật pháp quốc tế, bảo đảm tự do hàng hải và hàng không phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời Chủ tịch EC Ursula von der Leyen sớm thăm chính thức Việt Nam.

VIỆT NAM – BỈ TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC ĐẦU TƯ, CÔNG NGHỆ CAO VÀ LOGISTICS

Cùng ngày 22/10, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ Maxime Prévot.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Bỉ, đối tác quan trọng tại châu Âu; nhấn mạnh chuyến thăm lần này là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước trao đổi định hướng đưa quan hệ song phương lên khuôn khổ hợp tác cao hơn, mang tính chiến lược và thực chất hơn.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trong cuộc gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ Maxime Prévot. Ảnh: Duy Tùng/TTXVN

Bộ trưởng đánh giá cao việc Hạ viện Liên bang Bỉ thông qua Nghị quyết kêu gọi hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam; cảm ơn những nỗ lực của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Maxime Prévot trong thúc đẩy phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA), hoan nghênh việc Hạ viện Bỉ sớm thông qua Hiệp định.

Hai Bộ trưởng cùng nhấn mạnh việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực cảng biển, logistics, công nghệ cao và phát triển bền vững; đồng thời tăng cường hợp tác khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và kết nối giữa các địa phương Việt Nam với các Vùng và Cộng đồng của Bỉ.

Hai Bộ trưởng cũng thống nhất tăng cường phối hợp tại Liên hợp quốc và các diễn đàn đa phương, thúc đẩy quan hệ Việt Nam – EU, Bỉ – ASEAN và ASEAN – EU trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.