Việt Nam nằm trong top điểm đến của du khách Trung Quốc

Từ ngày 8/1, du khách Trung Quốc trở về từ nước ngoài sẽ không phải cách ly. Sự thay đổi này là một trong những động thái cho thấy Trung Quốc đang từ bỏ chiến lược phòng chống dịch Zero Covid mà nước này đã áp dụng suốt 3 năm qua. Đây được kỳ vọng sẽ là một bước ngoặt lớn đối với các điểm đến du lịch quốc tế đang thiếu vắng du khách Trung Quốc.

Theo dữ liệu từ Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên hợp quốc (UNWTO), tính tới tháng 6/2022, chi tiêu ở nước ngoài của du khách Trung Quốc vẫn thấp hơn 58% so với bình quân của năm 2019. Con số này hầu như không cải thiện so với năm 2020 và 2021 - lần lượt chứng kiến mức giảm 49% và 61% so với trước đại dịch. Trong khi đó, du khách Mỹ - nhóm du khách có mức chi tiêu du lịch quốc tế lớn thứ hai thế giới - đang trên đà phục hồi. Còn 5 nhóm du khách chi tiêu nhiều nhất châu Âu, trong đó có Đức và Pháp, đều đã trở lại mức chi tiêu của năm 2019. Hiện chưa có dữ liệu năm 2022 của Anh.

Trước khi đại dịch ập đến, khách Trung Quốc du lịch nước ngoài là nhóm chi tiêu nhiều nhất nhất thế giới. Sự thiếu vắng của nhóm khách này tạo một lỗ hổng lớn trong doanh thu du lịch, đặc biệt là tại các quốc gia láng giềng. Tất cả các điểm đến quốc tế hàng đầu của du khách Trung Quốc đều nằm ở châu Á, bao gồm Thái Lan, Nhật Bản, Indonesia và Việt Nam. Dù chi tiêu du lịch quốc tế của du khách Trung Quốc đã giảm hơn một nửa, con số này vẫn gần tương đương với của Mỹ - nhóm du khách chứng kiến mức chi tiêu giảm 21% so với cao điểm năm 2019.

Biểu đồ dưới đây thể hiện chi tiêu của các nhóm du khách chi tiêu du lịch nước ngoài nhiều nhất thế giới từ năm 2018 tới quý 3/2022 và top điểm đến quốc tế hàng đầu của du khách Trung Quốc trước đại dịch.