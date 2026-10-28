Việt Nam tham gia Hiệp định Artemis về khám phá không gian

Việt Nam tiếp nhận Hiệp định Artemis trong khuôn khổ Tuần lễ Số Quốc tế 2026, đánh dấu bước tiến trong hợp tác quốc tế về khám phá và sử dụng không gian vũ trụ vì mục đích hòa bình.
Lễ trao Hiệp định Artemis cho Việt Nam diễn ra sáng 28/10, trong khuôn khổ Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2026 tại Quảng Ninh. Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đại diện Việt Nam tiếp nhận văn kiện từ bà Jennifer Wicks McNamara, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam.
Hiệp định Artemis thiết lập các nguyên tắc chung nhằm định hướng hợp tác quốc tế trong hoạt động khám phá và sử dụng Mặt Trăng, Sao Hỏa cùng các thiên thể khác vì mục đích hòa bình.
Các nguyên tắc này hướng tới tăng cường tính minh bạch, khả năng tương thích giữa các hệ thống, chia sẻ thông tin khoa học, hỗ trợ phi hành gia và sử dụng không gian một cách có trách nhiệm, bền vững, từ đó tạo cơ sở để các quốc gia phối hợp trong hoạt động khám phá không gian an toàn, hòa bình và bền vững.
Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Vũ Hải Quân nhấn mạnh Việt Nam xác định khoa học và công nghệ vũ trụ là một lĩnh vực quan trọng, góp phần nâng cao năng lực khoa học, công nghệ quốc gia và phục vụ phát triển bền vững.
"Việt Nam mong muốn cùng các nước thành viên thúc đẩy hợp tác khám phá, sử dụng không gian vũ trụ theo hướng hòa bình, an toàn, bình đẳng, minh bạch và bền vững, trên cơ sở luật pháp quốc tế, từ đó góp phần mang lại những giá trị thiết thực cho con người và Trái Đất", Bộ trưởng nói.
Theo Bộ trưởng, Việt Nam ưu tiên nâng cao năng lực tự chủ về công nghệ và dữ liệu không gian, thúc đẩy ứng dụng trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai. Việt Nam cũng hướng tới từng bước phát triển hệ sinh thái kinh tế vũ trụ, hoàn thiện năng lực quản trị các hoạt động không gian.
Hiệp định Artemis hiện có trên 60 thành viên tham gia, bao gồm các quốc gia có năng lực vũ trụ hàng đầu (như Nhật Bản, Canada, Anh, Pháp, Hàn Quốc, Úc, Ý, UAE) cùng nhiều quốc gia đang phát triển hạ tầng không gian.
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