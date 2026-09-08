Đà Nẵng định hình tương lai kinh tế không gian tầm thấp

Đà Nẵng có những điều kiện đặc thù để nghiên cứu và triển khai thí điểm kinh tế không gian tầm thấp. Thành phố sở hữu cấu trúc không gian đa dạng, từ khu vực đô thị, ven biển, sông, biển đảo đến khu công nghệ cao, cảng biển, sân bay, trung tâm logistics và khu thương mại tự do. Đặc biệt, vùng đồi núi rộng lớn, rừng và nhiều khu vực khó tiếp cận khi xảy ra thiên tai, sạt lở, lũ quét hay cháy rừng cũng là những yếu tố thuận lợi cho việc phát triển kinh tế không gian tầm thấp...

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, phát biểu tại Hội thảo - Ảnh: Trần Thạch.

Sáng 8/9, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thảo khoa học nhằm xây dựng Đề án “Thí điểm phát triển kinh tế không gian tầm thấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030”. Sự kiện thu hút sự tham gia của đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cùng hàng trăm các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp.

Hội thảo tập trung vào việc góp ý, hoàn thiện dự thảo Đề án, đồng thời làm rõ cách tiếp cận mới đối với không gian tầm thấp, không chỉ gắn với phương tiện bay không người lái (UAV), mà còn hướng tới hình thành một hệ sinh thái kinh tế - kỹ thuật tích hợp công nghệ, hạ tầng, dữ liệu, viễn thông, trí tuệ nhân tạo, logistics, dịch vụ, sản xuất thiết bị, nghiên cứu, đào tạo và quản lý vùng trời.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, nhấn mạnh rằng không gian tầm thấp cần được nhìn nhận như một không gian phát triển kinh tế - xã hội mới, với sự kết hợp đồng bộ giữa hạ tầng, công nghệ và chính sách, qua đó góp phần tạo động lực tăng trưởng mới cho thành phố.

Theo ông Bửu, bài toán đặt ra không chỉ là đưa UAV vào khai thác trong một số lĩnh vực riêng lẻ, mà phải hình thành một hệ sinh thái có sự tham gia của Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và các chủ thể công nghệ. Trong quá trình này, thành phố đặc biệt lưu ý những vấn đề về kỹ thuật, phân vai giữa Nhà nước và thị trường, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), đồng thời đặt yêu cầu bảo đảm an ninh, quốc phòng, chủ quyền vùng trời và an toàn dữ liệu ở mức cao nhất.

Bên cạnh lợi thế về địa hình, Đà Nẵng đang tập trung phát triển khoa học, công nghệ, đặc biệt là các lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, cùng chủ trương thử nghiệm có kiểm soát các mô hình mới. Đây là những nền tảng quan trọng để thành phố khai thác hiệu quả không gian tầm thấp như một nguồn lực phát triển mới.

Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh Sở KH&CN Đà Nẵng

Theo Đề án, trong giai đoạn thí điểm kéo dài 18 tháng, dự kiến từ cuối năm 2026 đến đầu năm 2028, Đà Nẵng đặt mục tiêu triển khai ít nhất 3 dịch vụ bay tầm thấp, thu hút 5 doanh nghiệp tham gia bay và 10 doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị.

Các hoạt động thí điểm hướng tới giảm trung bình 40% thời gian và 30% chi phí vận chuyển. Những nhóm lĩnh vực được ưu tiên gồm logistics, du lịch, y tế, cứu nạn, cứu hộ, nông nghiệp, lâm nghiệp, quản lý đô thị và môi trường.

Từ năm 2028, thành phố hướng tới mở rộng các hoạt động, hình thành hệ sinh thái kinh tế không gian tầm thấp; đồng thời chuẩn bị để triển khai khu nghiên cứu, sản xuất, đào tạo, huấn luyện và thử nghiệm UAV khu vực miền Trung, gắn với phát triển vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, phục vụ cả mục tiêu phát triển kinh tế và bảo đảm an ninh, quốc phòng.

Hoạt động thử nghiệm được tổ chức trong các vùng bay được quy hoạch trước, kết hợp xây dựng hạ tầng kỹ thuật và công nghệ dùng chung như hệ thống quản lý giao thông bay (UTM)…

Để hoàn thiện Đề án, tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học đã tập trung thảo luận các nhóm vấn đề trọng tâm, từ quan điểm, mục tiêu phát triển; lựa chọn bài toán và dịch vụ ứng dụng; đầu tư hạ tầng; cơ chế quản lý, cấp phép, giám sát bay đến các mục tiêu cụ thể của giai đoạn thí điểm.

Trong đó, các bài toán được ưu tiên tập trung vào những nhu cầu có tính thực tiễn cao như cứu hộ, cứu nạn, y tế, vận chuyển hàng hóa khẩn cấp, logistics, giám sát tài nguyên và môi trường, quản lý hạ tầng đô thị, nông - lâm nghiệp, phòng cháy chữa cháy rừng, du lịch, truyền thông và các hoạt động trình diễn công nghệ.

Hội thảo là bước quan trọng để Đà Nẵng tiếp tục hoàn thiện Đề án trên cơ sở ý kiến phản biện của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và cộng đồng doanh nghiệp. Từ giai đoạn thí điểm, thành phố hướng tới xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, thử nghiệm và ứng dụng UAV, từng bước làm chủ công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và mở ra một động lực tăng trưởng mới. Đây cũng là nền tảng để Đà Nẵng hướng tới trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về kinh tế không gian tầm thấp của khu vực, hình thành hệ sinh thái kinh tế không gian tầm thấp toàn diện vào năm 2030 theo hướng an toàn, hiệu quả và bền vững.