Vietcombank và BIDV sẽ giảm tỷ lệ sở hữu Nhà nước xuống còn 65%

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa phê duyệt kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước giai đoạn 2026–2030 tại 21 doanh nghiệp giai đoạn 2026–2030. Trong đó, Vietcombank và BIDV sẽ giảm tỷ lệ sở hữu Nhà nước từ mức 74,85 và 76,73% xuống còn 65% từ nay đến 2030...

Nhà nước thoái bớt vốn tại một số tập đoàn, ngân hàng - Ảnh: MH

Theo quyết định nêu trên, kế hoạch áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc Khoản 1 Điều 5 Quyết định số 40/2026/QĐ-TTg ngày 5/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp để thực hiện cơ cấu lại vốn nhà nước.

Các phương án được phê duyệt gồm tiếp tục duy trì tỷ lệ vốn nhà nước hiện có hoặc thực hiện sắp xếp, cơ cấu lại vốn theo Nghị định số 57/2026/NĐ-CP ngày 12/2/2026 và các quy định pháp luật liên quan. Quá trình này có thể làm thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp.

Trong số 15 doanh nghiệp tiếp tục duy trì tỷ lệ sở hữu nhà nước, có 14 doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Agribank).

Theo đó, Nhà nước tiếp tục nắm giữ 100% vốn tại 9 doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính cùng với Ngân hàng Agribank. Với các doanh nghiệp còn lại, tỷ lệ vốn nhà nước tiếp tục được duy trì ở những mức khác nhau.

Cụ thể, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (Vinafor) là 51%; Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) là 51,43%; Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) là 75,87%; Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) là 95,4% và Tập đoàn Bảo Việt (BVH) là 67,98%.

Nguồn: Quyết định số 2054/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2026 - 2030

Đối với 6 doanh nghiệp thuộc diện sắp xếp, cơ cấu lại vốn nhà nước trong giai đoạn 2026–2030, kế hoạch cũng xác định tỷ lệ sở hữu dự kiến sau cơ cấu lại, với thời hạn hoàn thành vào năm 2030.

Tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), tỷ lệ sở hữu nhà nước được định hướng tăng từ mức hiện tại 39,29% lên 86,42% sau cơ cấu lại. Ngược lại, tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC), tỷ lệ sở hữu nhà nước dự kiến giảm từ 99,469% xuống còn 65%. Tương tự, tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG), tỷ lệ vốn nhà nước được điều chỉnh từ 96,77% xuống 75%.

Nguồn: Quyết định số 2054/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2026 - 2030

Trong lĩnh vực ngân hàng, kế hoạch đặt ra yêu cầu duy trì tỷ lệ sở hữu nhà nước tối thiểu 65% tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank). Hiện tỷ lệ sở hữu nhà nước tại BIDV là 76,73%, còn tại Vietcombank là 74,8%.

Đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank), tỷ lệ sở hữu nhà nước hiện ở mức 64,46%, trong khi tỷ lệ sau cơ cấu lại được xác định là 65%. Cả ba ngân hàng đều thuộc diện cơ cấu lại vốn và dự kiến hoàn thành trong năm 2030, Quyết định nêu rõ.

Trước ngày 31/1 hàng năm, các cơ quan thực hiện có trách nhiệm báo cáo tình hình sắp xếp doanh nghiệp thuộc phạm vi quyết định cho Bộ Tài chính để theo dõi, tổng hợp. Nếu phát sinh nhu cầu điều chỉnh kế hoạch, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp đề xuất của cơ quan đại diện chủ sở hữu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch đối với các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý.

Theo đó, hai cơ quan này được chủ động lựa chọn thời điểm và hình thức cơ cấu lại vốn, nhưng phải bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và hoàn thành các mục tiêu đã được phê duyệt.

Trường hợp không bảo đảm tỷ lệ sở hữu theo khung quy định hoặc không thể hoàn thành việc cơ cấu lại trong giai đoạn 2026–2030, các cơ quan liên quan phải làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Ngoài ra, các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố với vai trò đại diện chủ sở hữu đối với công ty nông, lâm nghiệp; doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh và doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh được yêu cầu khẩn trương xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sắp xếp, cơ cấu lại vốn nhà nước giai đoạn 2026–2030.

Các kế hoạch này phải hoàn thành trong năm 2026, bảo đảm phù hợp với chủ trương của Đảng, quy định pháp luật hiện hành và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.