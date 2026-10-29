Thứ Năm, 29/10/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Vietcombank và BIDV sẽ giảm tỷ lệ sở hữu Nhà nước xuống còn 65%

H Hoàng Sơn

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa phê duyệt kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước giai đoạn 2026–2030 tại 21 doanh nghiệp giai đoạn 2026–2030. Trong đó, Vietcombank và BIDV sẽ giảm tỷ lệ sở hữu Nhà nước từ mức 74,85 và 76,73% xuống còn 65% từ nay đến 2030...

Nhà nước thoái bớt vốn tại một số tập đoàn, ngân hàng - Ảnh: MH
Nhà nước thoái bớt vốn tại một số tập đoàn, ngân hàng - Ảnh: MH

Theo quyết định nêu trên, kế hoạch áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc Khoản 1 Điều 5 Quyết định số 40/2026/QĐ-TTg ngày 5/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp để thực hiện cơ cấu lại vốn nhà nước.

Các phương án được phê duyệt gồm tiếp tục duy trì tỷ lệ vốn nhà nước hiện có hoặc thực hiện sắp xếp, cơ cấu lại vốn theo Nghị định số 57/2026/NĐ-CP ngày 12/2/2026 và các quy định pháp luật liên quan. Quá trình này có thể làm thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp.

Trong số 15 doanh nghiệp tiếp tục duy trì tỷ lệ sở hữu nhà nước, có 14 doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Agribank).

Theo đó, Nhà nước tiếp tục nắm giữ 100% vốn tại 9 doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính cùng với Ngân hàng Agribank. Với các doanh nghiệp còn lại, tỷ lệ vốn nhà nước tiếp tục được duy trì ở những mức khác nhau.

Cụ thể, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (Vinafor) là 51%; Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) là 51,43%; Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) là 75,87%; Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) là 95,4% và Tập đoàn Bảo Việt (BVH) là 67,98%.

Nguồn: Quyết định số 2054/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2026 - 2030
Nguồn: Quyết định số 2054/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2026 - 2030 

Đối với 6 doanh nghiệp thuộc diện sắp xếp, cơ cấu lại vốn nhà nước trong giai đoạn 2026–2030, kế hoạch cũng xác định tỷ lệ sở hữu dự kiến sau cơ cấu lại, với thời hạn hoàn thành vào năm 2030.

Tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), tỷ lệ sở hữu nhà nước được định hướng tăng từ mức hiện tại 39,29% lên 86,42% sau cơ cấu lại. Ngược lại, tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC), tỷ lệ sở hữu nhà nước dự kiến giảm từ 99,469% xuống còn 65%. Tương tự, tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG), tỷ lệ vốn nhà nước được điều chỉnh từ 96,77% xuống 75%.

Nguồn: Quyết định số 2054/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2026 - 2030
Nguồn: Quyết định số 2054/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2026 - 2030 

Trong lĩnh vực ngân hàng, kế hoạch đặt ra yêu cầu duy trì tỷ lệ sở hữu nhà nước tối thiểu 65% tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank). Hiện tỷ lệ sở hữu nhà nước tại BIDV là 76,73%, còn tại Vietcombank là 74,8%.

Đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank), tỷ lệ sở hữu nhà nước hiện ở mức 64,46%, trong khi tỷ lệ sau cơ cấu lại được xác định là 65%. Cả ba ngân hàng đều thuộc diện cơ cấu lại vốn và dự kiến hoàn thành trong năm 2030, Quyết định nêu rõ.

Trước ngày 31/1 hàng năm, các cơ quan thực hiện có trách nhiệm báo cáo tình hình sắp xếp doanh nghiệp thuộc phạm vi quyết định cho Bộ Tài chính để theo dõi, tổng hợp. Nếu phát sinh nhu cầu điều chỉnh kế hoạch, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp đề xuất của cơ quan đại diện chủ sở hữu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch đối với các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý.

Theo đó, hai cơ quan này được chủ động lựa chọn thời điểm và hình thức cơ cấu lại vốn, nhưng phải bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và hoàn thành các mục tiêu đã được phê duyệt.

Trường hợp không bảo đảm tỷ lệ sở hữu theo khung quy định hoặc không thể hoàn thành việc cơ cấu lại trong giai đoạn 2026–2030, các cơ quan liên quan phải làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Ngoài ra, các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố với vai trò đại diện chủ sở hữu đối với công ty nông, lâm nghiệp; doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh và doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh được yêu cầu khẩn trương xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sắp xếp, cơ cấu lại vốn nhà nước giai đoạn 2026–2030.

Các kế hoạch này phải hoàn thành trong năm 2026, bảo đảm phù hợp với chủ trương của Đảng, quy định pháp luật hiện hành và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

Bộ Tài Chính VnEconomy cơ cấu lại vốn nhà nước VnEconomy doanh nghiệp nhà nước VnEconomy Ngân hàng Nhà nước Việt Nam VnEconomy nhà nước nắm giữ VnEconomy Quyết định 2054/QĐ-TTg VnEconomy Sở hữu Nhà nước VnEconomy tài chính VnEconomy tỷ lệ sở hữu Nhà nước VnEconomy vốn sở hữu nhà nước VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Rủi ro lớn đối với đồng USD từ cơn sốt AI

Rủi ro lớn đối với đồng USD từ cơn sốt AI

Giới đầu tư trên toàn cầu tư lâu vẫn coi đồng USD là một “hầm trú ẩn” mỗi khi thị trường sụt giảm. Tuy nhiên, nếu dòng vốn nước ngoài đổ vào Mỹ để tìm kiếm lợi nhuận từ cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI) đảo chiều, vai trò này của đồng bạc xanh có thể suy yếu...

VnEconomy Xem thêm
Ngân hàng Thị trường vốn Thuế Bảo hiểm

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Nhà ở cho thuê được Đảng và Nhà nước ta xác định là một phân khúc chiến lược và dài hạn. Ảnh: Thanh Xuân

VnEconomy Cần có quy hoạch đất dành riêng cho mục đích phát triển nhà cho thuê

Theo nhận định của các chuyên gia, so với môi trường đầu tư cách đây vài năm thì thời điểm hiện tại nhà đầu tư cần chuyển hướng nhìn vào khả năng thanh khoản, khả năng đáp ứng nhu cầu thực... để dự án trở thành hàng hóa có khả năng thanh khoản. Nếu không sẽ dễ rơi vào tình cảnh tồn kho như số liệu Bộ Xây dựng vừa công bố mới đây.

AI Điểm tin

VnE TV
Quốc hội khoá XVI tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, trong đó xem xét Luật Nhà ở (sửa đổi). Ảnh: Quochoi.vn

VnEconomy Công khai cấu phần giá thành, tạo mặt bằng tham chiếu đáng tin cậy với nhà cho thuê

Thảo luận Luật Nhà ở (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội cho rằng, đối với các dự án nhà ở cho thuê do Nhà nước đầu tư để dẫn dắt thị trường thì cần yêu cầu công khai đầy đủ cấu phần giá thành gồm chi phí đất, xây dựng, tài chính, quản lý, vận hành, bảo trì và các khoản chi phí hợp pháp khác. Việc công khai này giúp hình thành mặt bằng tham chiếu đáng tin cậy cho thị trường...

Dòng sự kiện

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...

46 bài viết

Xem tất cả
Việt Nam: Khát vọng quốc gia biển mạnh

Việt Nam: Khát vọng quốc gia biển mạnh

Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...

9 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

212 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy