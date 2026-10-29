Vietcombank và BIDV sẽ giảm tỷ lệ sở hữu Nhà nước xuống còn 65%
HHoàng Sơn
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Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa phê duyệt kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước giai đoạn 2026–2030 tại 21 doanh nghiệp giai đoạn 2026–2030. Trong đó, Vietcombank và BIDV sẽ giảm tỷ lệ sở hữu Nhà nước từ mức 74,85 và 76,73% xuống còn 65% từ nay đến 2030...
Theo quyết định nêu trên, kế hoạch áp dụng đối
với các doanh nghiệp thuộc Khoản 1 Điều 5 Quyết định số 40/2026/QĐ-TTg ngày
5/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp để thực
hiện cơ cấu lại vốn nhà nước.
Các phương án được phê duyệt gồm tiếp tục duy trì tỷ lệ vốn nhà nước hiện có
hoặc thực hiện sắp xếp, cơ cấu lại vốn theo Nghị định số 57/2026/NĐ-CP ngày
12/2/2026 và các quy định pháp luật liên quan. Quá trình này có thể làm thay
đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp.
Trong số 15 doanh nghiệp tiếp tục duy trì tỷ lệ sở hữu nhà nước, có 14 doanh
nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam (Agribank).
Theo đó, Nhà
nước tiếp tục nắm giữ 100% vốn tại 9 doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính cùng với Ngân hàng Agribank. Với các doanh nghiệp còn lại, tỷ lệ vốn nhà nước tiếp tục được duy trì ở
những mức khác nhau.
Cụ thể, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (Vinafor) là 51%;
Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) là 51,43%; Tập đoàn Xăng dầu Việt
Nam (Petrolimex) là 75,87%; Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) là
95,4% và Tập đoàn Bảo Việt (BVH) là 67,98%.
Đối với 6 doanh nghiệp thuộc diện sắp xếp, cơ cấu lại vốn nhà nước trong
giai đoạn 2026–2030, kế hoạch cũng xác định tỷ lệ sở hữu dự kiến sau cơ cấu lại, với
thời hạn hoàn thành vào năm 2030.
Tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), tỷ lệ sở hữu nhà
nước được định hướng tăng từ mức hiện tại 39,29% lên 86,42% sau cơ cấu lại. Ngược lại, tại Tổng công
ty Hàng hải Việt Nam (VIMC), tỷ lệ sở hữu nhà nước dự kiến giảm từ 99,469%
xuống còn 65%. Tương tự, tại Tập đoàn
Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG), tỷ lệ vốn nhà nước được điều chỉnh từ 96,77%
xuống 75%.
Trong lĩnh vực ngân hàng, kế hoạch đặt ra yêu cầu duy trì tỷ lệ sở hữu nhà
nước tối thiểu 65% tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt
Nam (BIDV) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).
Hiện tỷ lệ sở hữu nhà nước tại BIDV là 76,73%, còn tại Vietcombank là 74,8%.
Đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank), tỷ
lệ sở hữu nhà nước hiện ở mức 64,46%, trong khi tỷ lệ sau cơ cấu lại được xác
định là 65%. Cả ba ngân hàng đều thuộc diện cơ cấu lại vốn và dự kiến hoàn
thành trong năm 2030, Quyết định nêu
rõ.
Trước ngày 31/1 hàng năm, các cơ quan thực hiện có trách nhiệm báo cáo tình hình sắp xếp doanh nghiệp thuộc phạm vi quyết định cho Bộ Tài chính để theo dõi, tổng hợp. Nếu phát sinh nhu cầu điều chỉnh kế hoạch, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp đề xuất của cơ quan đại diện chủ sở hữu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét.
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ
Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế
hoạch đối với các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý.
Theo đó, hai cơ quan này được chủ động
lựa chọn thời điểm và hình thức cơ cấu lại vốn, nhưng phải bảo đảm tuân thủ quy
định pháp luật và hoàn thành các mục tiêu đã được phê duyệt.
Trường hợp không bảo đảm tỷ lệ sở hữu theo khung quy định hoặc không thể
hoàn thành việc cơ cấu lại trong giai đoạn 2026–2030, các cơ quan liên quan
phải làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan
và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.
Ngoài ra, các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố
với vai trò đại diện chủ sở hữu đối với công ty nông, lâm nghiệp; doanh nghiệp
trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh và doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc
phòng, an ninh được yêu cầu khẩn trương xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê
duyệt kế hoạch sắp xếp, cơ cấu lại vốn nhà nước giai đoạn 2026–2030.
Các kế hoạch này phải hoàn thành trong
năm 2026, bảo đảm phù hợp với chủ trương của Đảng, quy định pháp luật hiện hành
và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.
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