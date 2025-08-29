Thứ Sáu, 29/08/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Kéo dài hiệu lực 5 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp

Phương Linh

29/08/2025, 07:36

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 253/NQ-CP, công bố 5 nghị định hướng dẫn thi hành Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp (Luật 69/2014/QH13) tiếp tục có hiệu lực từ ngày 1/8/2025 cho đến khi có văn bản thay thế…

5 nghị định hướng dẫn thi hành Luật 69/2014/QH13 tiếp tục có hiệu lực.
5 nghị định hướng dẫn thi hành Luật 69/2014/QH13 tiếp tục có hiệu lực.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 253/NQ-CP về việc công bố các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp (Luật số 69/2014/QH13) tiếp tục có hiệu lực. Điều này nhằm bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, đồng thời tránh khoảng trống khi các luật mới về quản lý vốn nhà nước vừa được Quốc hội thông qua nhưng chưa ban hành nghị định hướng dẫn chi tiết.

Theo Nghị quyết, các văn bản quy phạm pháp luật đã được Chính phủ ban hành trong giai đoạn 2015–2024 về quản lý, sử dụng vốn nhà nước, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, giám sát đầu tư và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu sẽ tiếp tục có hiệu lực kể từ ngày 1/8/2025 cho đến khi có văn bản thay thế hoặc bãi bỏ. Trong đó, gồm năm nghị định then chốt:

Thứ nhất, Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước. Nghị định này được coi là công cụ quan trọng để nâng cao minh bạch tài chính trong khu vực doanh nghiệp công.

Năm nghị định sẽ tiếp tục có hiệu lực kể từ ngày 1/8/2025 cho đến khi có văn bản thay thế hoặc bãi bỏ gồm: (i) Nghị định số 87/2015/NĐ-CP; (ii) Nghị định số 126/2017/NĐ-CP; (iii) Nghị định số 23/2022/NĐ-CP; (iv) Nghị định số 91/2015/NĐ-CP và (v) Nghị định số 10/2019/NĐ-CP

Nghị quyết số 253/NQ-CP 

Thứ hai, Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ).

Đây là văn bản pháp lý trực tiếp điều chỉnh quá trình cổ phần hóa, một nội dung trọng tâm trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.

Thứ ba, Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ tiếp tục giữ vai trò khung pháp lý cho việc thành lập, sắp xếp, chuyển đổi sở hữu và chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Đây là nghị định quan trọng trong tiến trình sắp xếp lại hệ thống doanh nghiệp công, hướng đến tinh gọn, hiệu quả.

Thứ tư, Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018; số 121/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020; số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 và số 167/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ) vẫn tiếp tục được áp dụng.

Theo đó, văn bản này quy định cụ thể về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, quản lý và sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp. Việc kéo dài hiệu lực của nghị định cùng các lần sửa đổi cho thấy tầm quan trọng của vấn đề quản lý vốn cũng như tài sản công.

Thứ năm, Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2024/NĐ-CP ngày 25/7/2024 của Chính phủ) về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước cũng nằm trong danh mục. Nghị định này là cơ sở để phân định rõ quyền hạn, trách nhiệm, cũng như cơ chế giám sát, bảo đảm vốn nhà nước tại doanh nghiệp được quản lý hiệu quả.

Nghị quyết 253/NQ-CP cũng nêu rõ, việc áp dụng Luật số 68/2025/QH15 (Luật mới về quản lý, sử dụng vốn nhà nước) và các văn bản liên quan sẽ thực hiện theo khoản 3 Điều 58 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025.

Nếu trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề, sẽ ưu tiên áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.

Khó nhọc thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp sau 8 tháng

09:26, 18/09/2024

Khó nhọc thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp sau 8 tháng

Cổ phần hoá “dậm chân tại chỗ”, thoái vốn Nhà nước 4 tháng đầu năm chỉ đạt 150 tỷ đồng

15:19, 02/05/2024

Cổ phần hoá “dậm chân tại chỗ”, thoái vốn Nhà nước 4 tháng đầu năm chỉ đạt 150 tỷ đồng

Tìm lời giải đối với xung đột lợi ích trong thể chế quản lý vốn nhà nước

15:23, 09/04/2024

Tìm lời giải đối với xung đột lợi ích trong thể chế quản lý vốn nhà nước

Từ khóa:

cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giám sát đầu tư Luật 68/2025/QH15 Nghị quyết 253/NQ-CP quản lý vốn nhà nước tài chính Tài sản công Vneconomy

Đọc thêm

Giá vàng cao nhất 5 tuần vì USD giảm, SPDR Gold Trust gom hơn 5 tấn vàng

Giá vàng cao nhất 5 tuần vì USD giảm, SPDR Gold Trust gom hơn 5 tấn vàng

Quỹ này đã liên tục mua ròng vàng từ đầu tuần, với tổng lượng mua ròng đạt gần 11 tấn...

MB tham gia Triển lãm Thành tựu đất nước A80 - Khẳng định mục tiêu đồng hành phát triển cùng quốc gia

MB tham gia Triển lãm Thành tựu đất nước A80 - Khẳng định mục tiêu đồng hành phát triển cùng quốc gia

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, từ ngày 28/8 - 5/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội) sẽ diễn ra Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc”.

Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng: Một trung tâm, hai điểm đến

Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng: Một trung tâm, hai điểm đến

Ngày 28/8, tại Đà Nẵng, khai mạc "Tuần lễ tài chính và Công nghệ 2025" với chủ đề: “Kết nối Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam với mạng lưới tài chính toàn cầu”do UBND TP. Đà Nẵng phối hợp Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tổ chức...

Vietcombank và UBND TP Đà Nẵng hợp tác phát triển dịch vụ tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam

Vietcombank và UBND TP Đà Nẵng hợp tác phát triển dịch vụ tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam

Ngày 28/8/2025, trong khuôn khổ Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng năm 2025, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ trao Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) về phát triển và cung cấp dịch vụ tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng (IFC Đà Nẵng).

8 tháng đầu năm 2025, thu thuế từ hoạt động thương mại điện tử tăng hơn 60%

8 tháng đầu năm 2025, thu thuế từ hoạt động thương mại điện tử tăng hơn 60%

Cục Thuế cho biết thu ngân sách từ hoạt động thương mại điện tử và kinh tế số đạt gần 135.000 tỷ đồng trong 8 tháng đầu năm 2025, tăng 63% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, khối nhà cung cấp nước ngoài ghi nhận mức tăng tới 40% so với cùng kỳ…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Ngắm nhìn các biên đội bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Ngắm nhìn các biên đội bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội

[Phóng sự ảnh]: Những khoảnh khắc ấn tượng tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Dân sinh

[Phóng sự ảnh]: Những khoảnh khắc ấn tượng tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

[Phóng sự ảnh]: Triển lãm 80 năm tôn vinh lịch sử vẻ vang, lan tỏa lòng yêu nước

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Triển lãm 80 năm tôn vinh lịch sử vẻ vang, lan tỏa lòng yêu nước

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

SABECO kỷ niệm 150 năm: Lan tỏa cảm hứng tại "Triển lãm Thành tựu Đất nước 2025"

Doanh nghiệp

2

Doanh nghiệp đảm bảo hàng hóa cung ứng phục vụ Quốc khánh 2/9

Tiêu & Dùng

3

Báo cáo sai chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế 2023, Tập đoàn Lộc Trời bị phạt tiền

Khung pháp lý

4

Sau hai quý hoãn, CII chốt danh sách cổ đông trả cổ tức trong quý 4/2025

Doanh nghiệp niêm yết

5

Phấn đấu đưa kim ngạch thương mại Việt Nam - New Zealand đạt 3 tỷ USD

Tiêu điểm

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: