Kéo dài hiệu lực 5 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 253/NQ-CP về việc công bố các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp (Luật số 69/2014/QH13) tiếp tục có hiệu lực. Điều này nhằm bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, đồng thời tránh khoảng trống khi các luật mới về quản lý vốn nhà nước vừa được Quốc hội thông qua nhưng chưa ban hành nghị định hướng dẫn chi tiết.

Theo Nghị quyết, các văn bản quy phạm pháp luật đã được Chính phủ ban hành trong giai đoạn 2015–2024 về quản lý, sử dụng vốn nhà nước, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, giám sát đầu tư và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu sẽ tiếp tục có hiệu lực kể từ ngày 1/8/2025 cho đến khi có văn bản thay thế hoặc bãi bỏ. Trong đó, gồm năm nghị định then chốt:

Thứ nhất, Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước. Nghị định này được coi là công cụ quan trọng để nâng cao minh bạch tài chính trong khu vực doanh nghiệp công.

Thứ hai, Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ).

Đây là văn bản pháp lý trực tiếp điều chỉnh quá trình cổ phần hóa, một nội dung trọng tâm trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.

Thứ ba, Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ tiếp tục giữ vai trò khung pháp lý cho việc thành lập, sắp xếp, chuyển đổi sở hữu và chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Đây là nghị định quan trọng trong tiến trình sắp xếp lại hệ thống doanh nghiệp công, hướng đến tinh gọn, hiệu quả.

Thứ tư, Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018; số 121/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020; số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 và số 167/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ) vẫn tiếp tục được áp dụng.

Theo đó, văn bản này quy định cụ thể về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, quản lý và sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp. Việc kéo dài hiệu lực của nghị định cùng các lần sửa đổi cho thấy tầm quan trọng của vấn đề quản lý vốn cũng như tài sản công.

Thứ năm, Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2024/NĐ-CP ngày 25/7/2024 của Chính phủ) về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước cũng nằm trong danh mục. Nghị định này là cơ sở để phân định rõ quyền hạn, trách nhiệm, cũng như cơ chế giám sát, bảo đảm vốn nhà nước tại doanh nghiệp được quản lý hiệu quả.

Nghị quyết 253/NQ-CP cũng nêu rõ, việc áp dụng Luật số 68/2025/QH15 (Luật mới về quản lý, sử dụng vốn nhà nước) và các văn bản liên quan sẽ thực hiện theo khoản 3 Điều 58 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025.

Nếu trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề, sẽ ưu tiên áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.