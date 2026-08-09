Chốt hạn hoàn tất kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước trước tháng 9/2026

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp nhà nước khẩn trương hoàn thành kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2026–2030 trước ngày 31/8/2026. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp, đánh giá tình hình triển khai trên phạm vi toàn quốc và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý IV/2026...

Hoàn tất kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước trước 31/8/2026. Nguồn ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng vừa ký ban hành Công điện số 52/CĐ-TTg, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp nhà nước khẩn trương triển khai cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2026–2030. Quá trình thực hiện phải bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, công khai, minh bạch, đồng thời kiểm soát chặt chẽ, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Công điện được ban hành trong bối cảnh Chính phủ đang đẩy mạnh triển khai Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 29/NQ-CP về chương trình hành động thực hiện nghị quyết này.

Cùng với đó, Kết luận số 18-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 gắn với mục tiêu tăng trưởng “2 con số” cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục sắp xếp, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước, bảo đảm hiệu quả, không làm thất thoát, lãng phí.

Theo chỉ đạo, để thúc đẩy tiến độ cơ cấu lại vốn nhà nước, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn và hoạt động sản xuất, kinh doanh, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố và lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty nhà nước tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt các nhiệm vụ được giao.

Một trong những nội dung đáng chú ý là yêu cầu tái cơ cấu Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), đồng thời xây dựng cơ chế giám sát độc lập đối với việc chuyển giao và quản lý vốn của SCIC tại các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Chính phủ khuyến khích việc hợp nhất, sáp nhập, chuyển giao doanh nghiệp theo quy định nhằm phát huy hiệu quả tổng thể của từng ngành, lĩnh vực.

Thủ tướng giao các cơ quan đại diện chủ sở hữu khẩn trương xây dựng, phê duyệt kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý trong giai đoạn 2026–2030, hoàn thành trước ngày 31/8/2026. (Công điện số 52/CĐ-TTg ngày 7/8/2026)

Đối với các doanh nghiệp thuộc Phụ lục III kèm theo Nghị định số 57/2026/NĐ-CP (trừ Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội và ba ngân hàng thương mại cổ phần lớn), các cơ quan liên quan phải đề xuất kế hoạch cơ cấu lại vốn và gửi Bộ Tài chính trước ngày 12/8/2026 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

Song song, các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ cũng phải khẩn trương xây dựng và phê duyệt kế hoạch cơ cấu lại vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp trong giai đoạn 2026–2030 trước thời hạn 31/8/2026.

Thủ tướng yêu cầu người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp chủ động tham gia ý kiến, biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông hoặc các cuộc họp của hội đồng quản trị, hội đồng thành viên liên quan đến kế hoạch cơ cấu lại vốn, bảo đảm tiến độ theo quy định.

Theo Công điện, Bộ Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, báo cáo Thủ tướng trước ngày 25/8/2026 về kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp trên cơ sở đề xuất của các cơ quan đại diện chủ sở hữu và ý kiến của các bên liên quan.

Đồng thời, Bộ Tài chính có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và giám sát các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thực hiện việc sắp xếp, cơ cấu lại vốn tại doanh nghiệp theo quy định. Từ đó, tổng hợp báo cáo tình hình triển khai kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý IV/2026

Việc phê duyệt kế hoạch cơ cấu lại vốn tại doanh nghiệp và kế hoạch cơ cấu lại vốn của doanh nghiệp nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp khác cũng sẽ được giám sát chặt chẽ nhằm bảo đảm đúng tiến độ đề ra.

Ngoài ra, Bộ Tài chính và các cơ quan đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm đôn đốc doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hoàn thành việc xác định lại vốn điều lệ trước khi thực hiện đầu tư bổ sung, theo quy định tại Nghị định số 366/2025/NĐ-CP về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Đối với các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương, Thủ tướng yêu cầu tăng cường hướng dẫn, giám sát, kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; đồng thời phổ biến nội dung Công điện đến các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm triển khai thống nhất và kịp thời.

Bên cạnh đó, các tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp nhà nước được yêu cầu nghiêm túc tổ chức thực hiện và hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch cơ cấu lại vốn giai đoạn 2026–2030 theo quy định.

“Đây là nhiệm vụ quan trọng, cần khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả và hoàn thành đúng thời hạn. Theo đó, các cơ quan, đơn vị liên quan phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm quá trình cơ cấu lại vốn nhà nước được thực hiện đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, đúng quy định và đặc biệt không để xảy ra thất thoát, lãng phí”, Thủ tướng nhấn mạnh.