Chốt hạn hoàn tất kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước trước tháng 9/2026
HHoàng Sơn
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Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp nhà nước khẩn trương hoàn thành kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2026–2030 trước ngày 31/8/2026. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp, đánh giá tình hình triển khai trên phạm vi toàn quốc và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý IV/2026...
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng vừa ký ban hành
Công điện số 52/CĐ-TTg, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và
doanh nghiệp nhà nước khẩn trương triển khai cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh
nghiệp giai đoạn 2026–2030. Quá trình thực hiện phải bảo đảm đồng bộ, hiệu quả,
công khai, minh bạch, đồng thời kiểm soát chặt chẽ, không để xảy ra thất thoát,
lãng phí.
Công điện được ban hành trong bối cảnh Chính phủ đang đẩy mạnh
triển khai Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước
và Nghị quyết số 29/NQ-CP về chương trình hành động thực hiện nghị quyết này.
Cùng với đó, Kết luận số 18-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV về Kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư
công trung hạn 5 năm 2026-2030 gắn với mục tiêu tăng trưởng “2 con số” cũng đặt
ra yêu cầu tiếp tục sắp xếp, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước, bảo đảm hiệu
quả, không làm thất thoát, lãng phí.
Theo chỉ đạo, để thúc đẩy tiến độ cơ cấu lại vốn nhà nước,
nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn và hoạt động sản xuất, kinh doanh, Thủ
tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND các tỉnh,
thành phố và lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty nhà nước tập trung chỉ đạo triển
khai quyết liệt các nhiệm vụ được giao.
Một trong
những nội dung đáng chú ý là yêu cầu tái cơ cấu Tổng công ty Đầu tư và Kinh
doanh vốn nhà nước (SCIC), đồng thời xây dựng cơ chế giám sát độc lập đối với
việc chuyển giao và quản lý vốn của SCIC tại các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Chính phủ khuyến
khích việc hợp nhất, sáp nhập, chuyển giao doanh nghiệp theo quy định nhằm phát
huy hiệu quả tổng thể của từng ngành, lĩnh vực.
Thủ tướng giao các cơ quan đại diện chủ sở hữu khẩn trương xây dựng, phê duyệt kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý trong giai đoạn 2026–2030, hoàn thành trước ngày 31/8/2026.
(Công điện số 52/CĐ-TTg ngày 7/8/2026)
Đối với các
doanh nghiệp thuộc Phụ lục III kèm theo Nghị định số 57/2026/NĐ-CP (trừ Tập
đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội và ba ngân hàng thương mại cổ phần lớn),
các cơ quan liên quan phải đề xuất kế hoạch cơ cấu lại vốn và gửi Bộ Tài chính
trước ngày 12/8/2026 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.
Song song, các doanh nghiệp do Nhà nước nắm
giữ 100% vốn điều lệ cũng phải khẩn trương xây dựng và phê duyệt kế hoạch cơ
cấu lại vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp trong giai đoạn 2026–2030 trước thời hạn 31/8/2026.
Thủ tướng yêu
cầu người
đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp chủ động tham gia ý kiến, biểu
quyết tại đại hội đồng cổ đông hoặc các cuộc họp của hội đồng quản trị, hội
đồng thành viên liên quan đến kế hoạch cơ cấu lại vốn, bảo đảm tiến độ theo quy
định.
Theo Công
điện, Bộ Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng
hợp, báo cáo Thủ tướng trước ngày 25/8/2026 về kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước
tại doanh nghiệp trên cơ sở đề xuất của các cơ quan đại diện chủ sở hữu và ý kiến của các bên liên quan.
Đồng thời, Bộ
Tài chính có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và giám sát các bộ,
ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thực hiện việc sắp
xếp, cơ cấu lại vốn tại doanh nghiệp theo quy định. Từ đó, tổng hợp
báo cáo tình hình triển khai kế hoạch
cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc, báo cáo Thủ
tướng Chính phủ trong quý IV/2026
Việc phê duyệt
kế hoạch cơ cấu lại vốn tại doanh nghiệp và kế hoạch cơ cấu lại vốn của doanh
nghiệp nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp khác cũng sẽ được giám sát chặt chẽ
nhằm bảo đảm đúng tiến độ đề ra.
Ngoài ra, Bộ Tài chính và
các cơ quan đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm đôn đốc doanh nghiệp 100% vốn
nhà nước hoàn thành việc xác định lại vốn điều lệ trước khi thực hiện đầu tư bổ
sung, theo quy định tại Nghị định số 366/2025/NĐ-CP về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Đối với các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương, Thủ tướng yêu cầu tăng
cường hướng dẫn, giám sát, kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong quá trình
thực hiện; đồng thời phổ biến nội dung Công điện đến các doanh nghiệp thuộc
phạm vi quản lý, bảo đảm triển khai thống nhất và kịp thời.
Bên cạnh đó, các tập đoàn, tổng công ty và
doanh nghiệp nhà nước được yêu cầu nghiêm túc tổ chức thực hiện và hoàn thành
đúng tiến độ kế hoạch cơ cấu lại vốn giai đoạn 2026–2030 theo quy định.
“Đây là nhiệm vụ quan trọng, cần khẩn trương triển khai thực hiện
có hiệu quả và hoàn thành đúng thời hạn. Theo đó, các cơ quan, đơn vị liên quan
phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm quá trình cơ cấu lại vốn nhà nước
được thực hiện đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, đúng quy định và đặc biệt không
để xảy ra thất thoát, lãng phí”, Thủ tướng
nhấn mạnh.
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